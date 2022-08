Ruská agrese na Ukrajině: Rusové dále ohrožují svět jadernou katastrofou v Záporoží

28. 8. 2022

Podle agentury Reuters se americká počítačová firma, která je klíčovým dodavatelem serverů v Rusku, připojila k dalším firmám, které omezily svou činnost po únorové invazi Moskvy.Ruské ministerstvo průmyslu v pátek uvedlo, že mnoha výzkumným pracovníkům a inženýrům pracujícím pro Dell v Rusku již byla nabídnuta nová pracovní místa poté, co se v médiích objevily zprávy, že společnost zcela odchází.Ukrajinský státní energetický operátor varoval, že v Ruskem okupované elektrárně existuje "riziko úniku vodíku a rozprašování radioaktivních látek". Úřady rozdávaly obyvatelům, kteří žijí v blízkosti elektrárny, jodové tablety pro případ ozáření.Moskevské jednotky v uplynulém dni "opakovaně ostřelovaly" areál elektrárny, uvedla ukrajinská státní jaderná společnost Energoatom.Mezinárodní agentura pro atomovou energii, dozorčí orgán OSN pro jadernou bezpečnost, se snaží vyjednat přístup do elektrárny pro naléhavou inspekční misi, která by "pomohla stabilizovat tamní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany". Šéf Energoatomu Petro Kotin řekl, že návštěva by mohla přijít do konce měsíce, ale ukrajinská ministryně energetiky Lana Zerkalová řekla místní rozhlasové stanici, že není přesvědčena, že Rusko jedná v dobré víře.