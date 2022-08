Británie: Labouristé požadují mimořádný rozpočet, strop na účty za energie má nyní dosáhnout 3 500 liber

26. 8. 2022

Dvě třetiny britských domácností se podle prognóz do ledna ocitnou v energetické chudobě





Energetický regulační úřad se v Británii chystá v pátek schválit rekordní zvýšení účtů pro domácnosti, za energie



Očekává se, že horní hranice cen v odvětví, která stanovuje maximální sazbu, kterou si mohou dodavatelé účtovat, dosáhne od října u průměrného dvoupalivového tarifu 3 500 liber ročně tedy 8750 Kč měsíčně, což je od dubna 2022 nárůst o více než 1 500 liber.



Oznámení Ofgemu, podle labouristů vyvolá strach v celé zemi.Ðodává to podle nich novou naléhavost výzvám, aby vláda zasáhla a rozšířila 15miliardový balíček na řešení rostoucích nákladů domácností, který byl oznámen v květnu.

Velkoobchodní ceny plynu od té doby vzrostly ještě více a ve čtvrtek se dotkly nových rekordů, což signalizuje, že neúprosný růst cen energií budce pokračovat. Odborníci předpovídají, že průměrné roční účty by mohly od ledna překročit 5 000 liber, přičemž rostoucí ceny elektřiny budou v příštím roce tlačit inflaci v Británii daleko přes 18 %.



Průzkum společnosti YouGov ukázal, že přibližně 40 % z 1 700 dotázaných dospělých se v posledních třech měsících potýkalo s účty za potraviny a energie. Přibližně tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že vláda dělá příliš málo, aby pomohla těm, kteří se potýkají s nedávným nárůstem životních nákladů Řekly to i dvě třetiny voličů Konzervativní strany.





Opoziční labouristé požadují mimořádný rozpočet.







Nadměrné zisky ropných a plynárenských společností od ruské invaze na Ukrajinu byly zdůrazněny ve čtvrtek, kdy největší producent ropy a plynu v Severním moři oznámil dvanáctinásobný nárůst zisku. Společnost Harbour Energy uvedla, že pololetní zisk dosáhl 1,5 miliardy dolarů (1,3 miliardy Kč).







Zisky velkých producentů ropy a zemního plynu od války vyvolaly obvinění ze ziskuchtivosti a vedly v květnu k zavedení jednorázové daně.

Ekologičtí aktivisté uvedli, že vláda by měla ve světle energetické krize zdvojnásobit úsilí o zlepšení energetické účinnosti domácností.





Mike Childs, vedoucí politického oddělení organizace Friends of the Earth, řekl: "Celostátní program zateplování domů v jednotlivých ulicích, zaměřený na ty, kteří to nejvíce potřebují, by snížil spotřebu energie, omezil znečištění, které mění klima, a mohl by snížit účty za energii o 1 000 liber ročně nebo více."









Malé podniky varují, že kvůli účtům za energie nemusí zimu přežít



Obchodníci, jejichž smlouvy o dodávkách za pevnou cenu vyprší v říjnu, již od začátku roku 2021 zaznamenali čtyřnásobný nárůst účtů.



Od února 2021 zaznamenaly firmy 349% nárůst nákladů na elektřinu.



Majitelé malých podniků po celé Británii vyprávějí o bezesných nocích a obavách, že nepřežijí zimu kvůli hrozícímu zvýšení účtů za energie.



Podle údajů Federace malých podniků (FSB) zaznamenaly firmy od února 2021 nárůst nákladů na plyn o 424 % a na elektřinu o 349 %.



Tisíce obchodníků se snaží znovu sjednat smlouvy na dodávky elektřiny a plynu, které vyprší v říjnu, protože končí dvouleté smlouvy na dodávky za pevnou cenu.



Podniky nemají na rozdíl od domácích spotřebitelů, kteří se v pátek dozvědí další maximální sazbu cen od Ofgemu, stanoven strop pro své účty za energie, a jsou tak vydány na milost a nemilost velkoobchodním trhům s plynem.



Malé firmy ve Spojeném království bijí na poplach kvůli riziku ohrožujícímu jejich existenci. Patří mezi ně např:



- Hotel v Aberdeenu, kterýkonstatuje, že bude levnější na zimu zavřít než vytápět pokoje pro hosty.



- Obchod s rybami a hranolky v Oswestry v hrabství Shropshire, kde se roční účty za energie zvyšují z 9 000 liber na 35 000 liber.



- Majitel franšízy na prodej kuřecího masa v Peterborough, který se obává, že ho zákazníci opustí, pokud bude zvyšovat ceny, aby zaplatil účty.



- Farma na pěstování hub pod střechou v Bangoru v Gwyneddu, jejíž dobré obchodní výsledky podkopalo "absurdní" zvýšení nákladů na energie.



Paul Bright, který vlastní bar a restauraci Strip Joint v Glasgow, uvedl, že problém je větší než pandemie a od prosince se jeho roční účet za energie zvýší z 22 000 liber na 80 000 liber, pokud zůstane u společnosti E.ON.



"To nikdo nepřežije," řekl. "Jediné, co mě udržuje při smyslech, je, že to nikdo nepřežije - něco se musí stát."



Firmy si obvykle fixují cenu nákladů na energie na dobu jednoho až pěti let, aby se izolovaly od nestálých podmínek na trhu. Díky tomu se mnoha podnikům podařilo udržet stabilní náklady během energetické krize, která začala koncem roku 2021.



Ceny plynu ve Spojeném království dosáhly rekordních hodnot přes 700 pencí za therm, zatímco před rokem to bylo jen něco málo přes 100 pencí.



Poradenská společnost Cornwall Insight však uvedla, že podniky, které si zafixovaly ceny v polovině roku 2020, se v říjnu 2022, kdy dojde k ovnocení smluv, dočkají pětinásobného zvýšení cem Některé podniky byly vyzvány k zaplacení vysoké zálohy, aby si zajistily novou smlouvu.



FSB vyzvala vládu, aby firmám finančně pomohla. Chce, aby se vyšší sazba DPH snížila z 20 % na 5 %. Nižší a domácí sazba DPH by se podle ní měla snížit z 5 % na 0 %.



Orgán rovněž navrhl slevy na podnikatelských sazbách, zavedení podobného mechanismu jako u cenového stropu pro domácnosti pro podniky nebo program na podporu dekarbonizace podniků pomocí poukázek v hodnotě 5 000 liber, které by mohly být vynaloženy na položky, jako jsou solární panely a tepelná čerpadla.



Daniel Mussard, majitel hotelu Bennachie Lodge s osmi pokoji nedaleko Aberdeenu, říká, že jeho účet za energii ve výši 2 780 liber se od listopadu zvýší nad 6 000 liber, a to ještě před začátkem chladného počasí. "Je jen tolik škrtů, kolik můžeme udělat, než prostě nebudeme mít dost zaměstnanců na provoz," řekl. "Právě vyhlídka, že provoz bude stát více, než vyděláme, je skutečnou a bezprostřední obavou, která jednoduše znamená, že u\zavřením podniku dosáhneme menších ztrát."



Muhammad Kamran Zahoor, který od loňského roku provozuje pobočku franšízy Sam's Chicken takeaway v Peterborough, uvedl, že má kvůli růstu nákladů na energie bezesné noci. Až Zahoorovi v lednu skončí současná smlouva, jeho náklady na elektřinu u společnosti British Gas se zvýší z průměrných 1 500 liber na 5 000 liber měsíčně. Řekl: "Není možné, aby můj podnik a tisíce podniků, jako je ten můj, přežily."



Connor McCrorie, který provozuje houbovou farmu Sporeshore v Bangoru, uvedl, že nebýt raketového růstu účtů za energie, dařilo by se mu "velmi dobře".



Harry Haralambous v Salop Fish Baru v Oswestry říká, že jeho roční náklady na energie se z 9 000 liber vyšplhaly až na 35 000 liber. Letos v létě mu skončily smlouvy s British Gas a SSE, což ho znevýhodňuje proti konkurenci, jejíž smlouvy na dobu určitou mohou skončit až příští rok.



Podnik je v rodině již 46 let, a protože je majitel odhodlán pokračovat v činnosti, nezbývá mu nic jiného než zvýšit ceny. Návštěvnost a útraty však klesají.





Začínající společnost Dovebrook se čtyřmi zaměstnanci na plný úvazek a jedním na částečný úvazek právě získala čtyři ocenění Great Taste za svá rostlinná jídla a letos by se měla velmi rychle rozvíjet, ale její účty se mají zvýšit z 450 liber na 4 000 liber měsíčně. "Chystáme se na střechu namontovat solární panely, abychom se zbavili části nákladů, ale ne každý na to má 30 tisíc liber a ne každý vlastní budovu, ve které se nachází."



"Náš současný účet je asi 300 liber měsíčně," řekla Lisa, "takže se děsíme, jaké bude zvýšení."



Tina McKenzieová, předsedkyně FSB pro politiku, řekla: "Příklady malých firem, které musely ukončit činnost kvůli účtům za plyn a elektřinu, se hromadí a každá z nich je smutnou ztrátou pro společnost i širší ekonomiku. Škody, které budou způsobeny dalším zvýšením těchto poplatků, hrozí širší nákazou.



"Současná nečinnost vlády prostě nestačí. Nečinnost hrozí devastací a ztrátou malých firem, kterým se lze vyhnout a které místním komunitám dodávají živost a charakter, stejně jako zaměstnanost a životně důležité služby."









Energetické firmy odmítají dodávat energie malým britským podnikům kvůli obavám, že udělají bankrot.







Zejména v pohostinství je obtížné obnovit smlouvy, některé požadují zálohu 10 000 liber.



Velké energetické firmy odmítají dodávat energie malým podnikům z obavy, že by mohly zkrachovat, zatímco některé požadují 10 000 liber předem, uvedli majitelé podniků a odborníci z oboru.



V nejnovějším projevu prohlubující se energetické krize majitelé podniků sdělili, že se před rušným říjnovým obdobím pro obnovení smluv na dodávky plynu a elektřiny snaží najít dodavatele a čelí "vyděračským" účtům nebo požadavkům na zálohu.



Mezi jmenovanými dodavateli, kteří odmítli poskytnout služby nebo požadovali zálohu, jsou SSE, Scottish Power, E.On Next, Drax a Ecotricity.



Majitelé podniků vyzvali vládu k urychlenému přijetí opatření a varovali, že zvláště ohrožena jsou odvětví, jako je pohostinství, které již nyní bojuje s inflací a přetrvávajícími následky pandemie



Terese Hodgsonové, majitelce hospody Green Man v Denhamu nedaleko Uxbridge, její dodavatel SSE nejprve sdělil, že jí nemůže poskytnout cenovou nabídku energií, protože ceny rychle rostou. "Když jsem je přiměla, řekli mi, že než budeme moci pokračovat, chceme zálohu 10 000 liber," řekla



"Když jsem se zeptala proč, protože se mnou nikdy neměli problém, řekli: 'Myslíme si, že to letos moc hostinců nezvládne, a potřebujeme jistotu." A tak se rozhodla, že to řešit s touto firmou nebude. Byli i jiní dodavatelé, kteří se s ním prostě vůbec nechtěli bavit, protože vede pohostinství," dodala.



Na rozdíl od domácností podniky obvykle nakupují energie na základě několikaletých smluv, často prostřednictvím specializovaného zprostředkovatele, který je spojí s dodavateli a nabídne jim cenu. Pokud nenajdou smlouvu s pevnou sazbou, přejdou na mimosmluvnísazbu, která není omezena a může prudce růst podle tržních cen.



Mark Dickinson, výkonný ředitel energetické poradenské společnosti Inspired, uvedl, že některé energetické firmy se rozhodly obnovit smlouvy pouze se zákazníky, které již mají, "takže se stahují z nových obchodů. Jiné [společnosti] říkají, že nechtějí obnovit ani stávající zákazníky."



Podle něj za to částečně mohou výkyvy cen na velkoobchodních trzích s energií způsobené válkou na Ukrajině, které dodavatelům ztěžují stanovení cen dlouhodobých smluv. Tam, kde sjednávají smlouvy s pevnou sazbou, se účty v některých případech zvýšily až šestinásobně.



Energetické firmy se také snažily přesvědčit úvěrové pojišťovny, aby poskytly krytí pro případ krachu zákazníků. Pojišťovny však nechtějí pojišťovat odvětví pod tlakem, jako jsou například hostince. Místo toho dodavatelé řídí své riziko tím, že požadují platby předem, a to i od stávajících zákazníků.



Britské sdružení pivovarů a hostinců (BBPA) uvedlo, že jednoho z jeho členů nedávno odmítlo pět dodavatelů, což je trend, který ohrožuje přežití hostinců. "Vzhledem k tomu, že mnoho dodavatelů energií nyní odmítá poskytovat hostincům smlouvy, jsou tyto podniky ohroženy, protože nedostatek konkurence na trhu je nutí přijímat vyděračské smlouvy nebo zůstávat u sankčních mimosmluvních sazeb," uvedla Emma McClarkinová, výkonná ředitelka BBPA.



Řekla: "Trh selhává v pohostinství a my potřebujeme stanovit strop pro ceny energií dříve, než tato krize donutí hostince a další podniky v celé zemi zavřít."



Gemma Holtová, majitelka kosmetického salonu Lily's ve Whitchurchi v hrabství Shropshire, uvedla, že pro ni bylo téměř nemožné obnovit smlouvu na dodávky energií. "Mysleli jsme si, že jsme našli nového dodavatele energie, ale první, kterého jsme vyzkoušeli, nás nevzal, protože jsme kadeřnický a kosmetický podnik, a kvůli spotřebě energie, když pračka a sušička jedou pořád."



William Robinson, jehož podnik Robinsons Brewery je pronajímatelem více než 200 nájemců hostinců, vyzval k urychlené akci. "Pokud se tímto vláda nebude zabývat, může to mít obrovské následky," řekl. "To, že si v létě vezmou volno, nám nepomůže. Klíčové je, aby se to stalo rychle, nemůžeme mít období paralýzy."





Energetická firma SSE řekla, že žádá o zálohy "případ od případu", aby snížila riziko, a že tyto částky budou splaceny na konci smlouvy.



Mluvčí společnosti E.ON uvedl:: "Stejně jako mnoho jiných dodavatelů energií pro podniky jsme museli v určitých vysoce nestabilních okamžicích pozastavit nabízení smluv novým zákazníkům, abychom se mohli soustředit na podporu stávajících zákazníků v tomto náročném období a zároveň sledovat tržní rizika a reagovat na ně."



Mluvčí společnosti ScottishPower sdělil: ""Nadále nabízíme smlouvy o dodávkách energie přímo novým i stávajícím zákazníkům z řad malých podniků a stávající zákazníci mohou své smlouvy obnovit také prostřednictvím svého energetického makléře, pokud si ho zvolili."



Společnosti Scottish Power i Ecotricity uvedly, že podniky musí projít kontrolou bonity.



Zdroj v angličtině ZDE

Navzdory varování, že dvě třetiny domácností, tedy asi 45 milionů lidí, se do ledna ocitnou v energetické chudobě, oba uchazeči o post premiéra a předsedy Konzervativní strany, kteří nahradí Borise Johnsona, zatím odmítli stanovit jakákoli nová významná opatření na ochranu nejzranitelnějších rodin. Sunak přislíbil zrušení DPH na účty za energie a zatím nezakotvené zvýšení pomoci domácnostem na dávkách, zatímco Liz Trussová slíbila pomoc "napříč" firmám i domácnostem. Trussová i Sunak vyloučili zmrazení stropu pro ceny energií. Předseda labouristů Keir Starmer předložil návrh na zmrazení stropu, což by stálo 29 miliard liber. Částečně by to mělo být financováno zvýšením jednorázové daně ze zisků energetických společností o 8 miliard liber.Odborový svaz Unite uvedl, že velcí dodavatelé, distributoři a výrobci energie dosáhli v uplynulém roce zisku v celkové výši 15,8 miliardy liber. Generální tajemnice Unite Sharon Grahamová prohlásila, že "bezuzdné zisky společností jsou podstatou rostoucích účtů za energie".Charitativní organizace National Energy Action (NEA) odhadla, že zvýšení stropu nad 3 000 liber by zvýšilo počet britských domácností v energetické chudobě z 6,5 milionu na 8,5 milionu.Adam Scorer, výkonný ředitel NEA, uvedl: "Je třeba si uvědomit rozsah škod způsobených tímto zvýšením cen. Teplý domov bude tuto zimu pro miliony lidí jen nesplnitelným snem,.Graham Duxbury, výkonný ředitel charitativní organizace Groundwork, která se snaží snižovat chudobu, řekl: "Potřebujeme jednodušší a stabilnější modely financování, abychom mohli pomoci těm, kteří jsou na tom nejhůře, co nejlépe využít pomoci, kterou dostávají, a zachovat si tuto zimu co nejvíce tepla, ale také pomoci těm, kteří se do energetické chudoby dostali poprvé, aby provedli praktické změny a změny v chování potřebné k minimalizaci svých účtů."