Británie: Obavy z rozsáhlého hladovění dětí vyvolávají ve Velké Británii požadavek všeobecného bezplatného školního stravování

28. 8. 2022

Učitelé a charitativní organizace zdůrazňují, že bezplatné stravování je nutné pro všechny žáky státních škol, protože 800 000 chudých dětí na něj nemá nárok



Hlad bude "největším problémem", kterému budou školy čelit, až se děti v příštích týdnech vrátí do školních lavic, což vyvolává výzvy, aby vláda zavedla všeobecné bezplatné školní stravování, které by pomohlo řešit tuto krizi.



Podle organizace Child Poverty Action Group již 800 000 dětí žijících v chudobě v Anglii nemá nárok na bezplatné školní stravování a nyní se ředitelé škol připravují na rostoucí počet dětí z domácností, které si nemohou dovolit je řádně živit.



"Už minulou zimu jsem měl skupinu dětí, které každé ráno stály u radiátoru před mou kanceláří, protože doma neměly zapnuté topení a potřebovaly se zahřát," řekl Paul Gosling, ředitel komunitní základní školy Exeter Road v Exmouthu. "Do školy bude chodit mnohem více hladových dětí." Hlad bude "největším problémem", kterému budou školy čelit, až se děti v příštích týdnech vrátí do školních lavic, což vyvolává výzvy, aby vláda zavedla všeobecné bezplatné školní stravování, které by pomohlo řešit tuto krizi.

Gosling, který je prezidentem odborového svazu National Association of Head Teachers, uvedl, že jeho škola má starosti s tím, jak si dovolit udržet světlo, "natož pomáhat rodinám", ale řekl, že nedopustí, aby nějaké dítě zůstalo hladové.



Jonny Uttley, generální ředitel akademického trustu Education Alliance, který provozuje sedm škol v Hullu a East Ridingu, řekl: "Tohle [nedostatek potravin] je největší problém, kterému budou školy čelit. Stále více dětí bude chodit do školy hladových. Bude to daleko více, než je nyní definováno v rámci bezplatného školního stravování."



Dodal, že "ještě před strašlivým zvýšením energetických limitů" plánoval kvůli rostoucí chudobě ve svých školách opatření, jako jsou snídaňové kluby a poukázky na uniformy. Nyní je však "potenciální rozsah problému mnohem horší".



V Anglii mají všichni nejmladší žáci nárok na bezplatné školní stravování od v první a druhé třídě, ale dále mají nárok pouze děti, jejichž rodiče vydělávají méně než 7 400 liber ročně. Zvýšení cenového stropu pro průměrný účet za plyn a elektřinu na 3 549 liber ročně od října však bude znamenat, že i mnozí z těch, kteří vydělávají více, budou stát před těžkou volbou mezi jídlem a topením.





Až kampaň fotbalisty Manchesteru United a Anglie Marcuse Rashforda přiměla Borise Johnsona až v listopadu 2020 k obratu v otázce rozšíření bezplatného školního stravování na rodiny s nejnižšími příjmy během školních prázdnin. Obrat přišel po bouři kritiky ze strany charitativních organizací, opozice a médií z obou britských politických stran.





Letos v létě vláda opět financovala místní úřady, aby v rámci programu prázdninových aktivit a stravování nabízely dětem, které na to mají nárok, denně jídlo zdarma a bezplatné aktivity. Labouristé však tento program kritizovali za to, že se jedná jen o částečnou iniciativu, která funguje pouze čtyři dny v týdnu po dobu čtyř týdnů během letních prázdnin a po zbytek času nechává děti hladovět. Charitativní organizace se zlobí, že se hranice pro bezplatné školní stravování od roku 2018 nezměnila, a to navzdory prudce rostoucí inflaci.Uttley se domnívá, že vláda musí zavést univerzální bezplatné školní stravování, protože mnoho rodin bude v zoufalé nouzi, přestože nespadají pod vládní hranici chudoby."Vláda udělala mimořádnou věc s prázdninami v pandemii, protože musela," řekl. "Je těžké pochopit, že hlad dětí není tak důležitý a nevyžaduje tak radikální úroveň myšlení."Richard Murphy, bojovník za ekonomickou spravedlnost a profesor účetnictví na Sheffieldské univerzitě, řekl, že bezplatné školní stravování pro všechny děti ve státních školách je jediným možným řešením. "Během několika měsíců budeme čelit nejhorší ekonomické krizi, jakou kdokoli živý zažil," řekl. "Vláda musí jednat rychle a plošně, protože cena za to, že tak neučiní, není jen chudoba dětí, ale i hlad dětí, a to nemůže být přijatelné."Velšská vláda se zavázala, že do roku 2024 zavede bezplatné školní stravování pro všechny děti na základních školách, a ministři uvedli, že se pokusí tento krok urychlit. Před posledními volbami do Holyroodu se skotští nacionalisté zavázali, že do srpna letošního roku zajistí bezplatné snídaně a obědy pro všechny děti na základních školách, ačkoli se to zatím nepodařilo.Matka samoživitelkaSvobodná matka z Tyne and Wear, která s Observerem hovořila pod podmínkou anonymity, uvedla, že ačkoli pobírá univerzální úvěr a bojí se, jak bude v zimě žonglovat s jídlem a účty, její dva synové nemají na bezplatné stravování na základní škole nárok, protože vydělává 728 liber měsíčně, když pracuje na částečný úvazek v administrativě ve školství.Řekla: "Už máme termoprádlo a fleecové pyžamo, abychom nemuseli topit. Děti mají [bezplatné] lekce plavání, které jsme zohlednili jako den mytí vlasů, abychom se doma nemuseli koupat.Reklama"Horní hranice pro bezplatné školní stravování je příliš nízká," dodala. "Zřejmě jsme chudí, ale ne dost chudí." Andy Jolley, bývalý ředitel školy a bojovník za bezplatné školní stravování, řekl: "Je neuvěřitelně obtížné získat nárok na bezplatné školní stravování. Mnoho lidí, kteří přišli o práci a o kterých byste si mysleli, že by na ni měli mít nárok, ho prostě nemá."Dodal: "Registrace není automatická. Rodiče to musí oznámit škole a pak projít složitým procesem, aby mohli podat žádost. Rodiny se často kvůli překážkám, jako je jazyk nebo strach ze stigmatizace, nepřihlásí."Mluvčí ministerstva školství uvedl: "V současné době je to pro nás velmi obtížné: "V současné době je do Národního programu školních snídaní přihlášeno více než 2 000 škol. Do programu investujeme až 24 milionů liber a v lednu jsme rozšířili nárok na podporu, aby se dostalo na více škol ve znevýhodněných oblastech."Dále poskytujeme 1,9 milionu dětí bezplatné školní stravování a také sociální podporu rodinám v nouzi prostřednictvím fondu na podporu domácností."