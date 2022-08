Proč narcisty tak přitahují konspirační teorie?

26. 8. 2022

čas čtení 2 minuty

Trio výzkumníků z University of Kent, Polské akademie věd a University of Cambridge se domnívá, že možná zjistilo, proč narcisté častěji než jiní lidé věří konspiračním teoriím. Aleksandra Cichocka, Marta Marchlewska a Mikey Biddlestone v článku publikovaném v časopise Current Opinion in Psychology popisují vlastnosti narcistických lidí, které tohle mohou způsobit. Trio výzkumníků z University of Kent, Polské akademie věd a University of Cambridge se domnívá, že možná zjistilo, proč narcisté častěji než jiní lidé věří konspiračním teoriím. Aleksandra Cichocka, Marta Marchlewska a Mikey Biddlestone v článku publikovaném v časopisepopisují vlastnosti narcistických lidí, které tohle mohou způsobit.

Jak pandemie pokračovala a politika se v mnoha zemích po celém světě vyhrotila, staly se konspirační teorie hlavním tématem konverzace. Takové myšlení není samozřejmě nijak nové; co se změnilo je to, jak snadno se šíří prostřednictvím sociálních sítí. Během několika posledních let četné studie ukázaly, že narcističtí lidé jsou náchylnější k víře v konspirační teorie. V tomto novém úsilí se výzkumníci snažili vysvětlit, proč by tomu tak mohlo být.

Narcisté, jak je popisuje psychologická komunita, vykazují přesvědčení o své vlastní nadřazenosti a oprávněnosti, které je údajně staví nad průměrné lidi. Předchozí výzkum také ukázal, že lidé s narcismem mívají tři specifické rysy: Neuroticismus, antagonismus a extraverzi agentů. A právě tyto tři vlastnosti, tvrdí vědci, činí narcisty tak náchylnými ke konspiračním teoriím.

Neuroticismus je obecně definován jako tendence emocionálně a iracionálně reagovat na informace – dřívější výzkumy naznačovaly, že často souvisí s pocity nízkého sebevědomí, vztahovými problémy a studem. To bylo také spojováno s paranoiou.

Antagonismus je agrese vůči ostatním a jejich názorům, obvykle jako prostředek k dosažení nebo udržení kontroly nad událostmi nebo jinými lidmi.

Extraverze agenta popisuje agresivní nebo asertivní chování. Má tendenci jít ruku v ruce se sebevědomím a často i schopností okouzlit.

Výzkumníci naznačují, že paranoia může vést k otevřenosti ohledně konspiračních teorií a že potřeba udržet si kontrolu v době nejistoty, jako je pandemie, může vést narcisty k tomu, aby se chopili výstředních tvrzení a získali pocit, že mají stále kontrolu nad svými životy. A antagonismus vystupuje do popředí, když ostatní zpochybňují jejich názory ohledně konspiračních teorií, což slouží pouze k posílení jejich podpory.

Zdroj v angličtině: ZDE

0