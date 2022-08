Julian Assange podal odvolání proti deportaci do USA

27. 8. 2022

Právníci zakladatele Wikileaks, který je v USA obviněn ze 17 špionážních aktivit, tvrdí, že mu hrozí pronásledování za jeho "politické názory"



Právníci vydavatele WikiLeaks Juliana Assange podali odvolání proti jeho vydání do USa. Šéf OSN pro lidská práva vyjádřil Australanově kauze podporu. Právníci vydavatele WikiLeaks Juliana Assange podali odvolání proti jeho vydání do USa. Šéf OSN pro lidská práva vyjádřil Australanově kauze podporu.





Jednapadesátiletý Assange je v USA obviněn ze 17 špionážních aktivit a jednoho zneužití počítače v souvislosti se zveřejněním tisíců vojenských a diplomatických dokumentů, které na server WikiLeaks vynesla whistleblowerka Chelsea Manningová. Za tato obvinění hrozí maximální trest 175 let vězení.



Podle WikiLeaks podal Assangeův právní tým u britského nejvyššího soudu "přesvědčivé argumenty odvolání" proti USA a britské ministryni vnitra Priti Patelové, která v červnu schválila jeho vydání.



Podle jeho manželky je stíhání nezákonné. "Objevily se zdrcující důkazy, které dokazují, že americké stíhání mého manžela je trestným činem zneužití zákona," uvedla v sobotu Stella Assangeová na Twitteru.



"Soudci Nejvyššího soudu nyní rozhodnou, zda Julian dostane možnost předložit věc proti USA před otevřeným soudem, a to v plném rozsahu, při odvolacím řízení."



Assange zůstává v londýnské věznici Belmarsh, kde je ve vazbě od dubna 2019.



Britský soudce loni zablokoval jeho vydání, ale americká vláda se úspěšně odvolala k britskému Nejvyššímu soudu.



Australský premiér Anthony Albanese již dříve prohlásil, že "už toho bylo dost", pokud jde o Assangeovo pokračující věznění.



Odvolání přichází poté, co se šéfka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová setkala v Ženevě s Assangeovými právníky a jeho manželkou.





Advokátní skupina Assange Defence Committee sdělila agentuře AAP, že jí podrobně popsala jeho zhoršující se zdravotní stav, kdy Assange nedávno prodělal mini mrtvici.







