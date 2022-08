Hrdinů doba

27. 8. 2022 / Petr Haraším

Krmení bílých koní Mistr financí Stanjura, mistr v promarnění státních příjmů do děravého rozpočtu, se rozhodl, že pracně vysedí i řádění ruských Putinových oligarchů v Česku. Nic s ním nepohne. Mistr Yoda učil Skywolkera Síle, Stanjuru vyučila politika ODS politice Vysezení. V neprospěch Česka vysedí i hroudu. Pravda, sem i tam občas vypustí myšlenku, že se něco chystá, ale pak zaleze zpět do sedící kukaně a kukaje sedí připraven na další sedánky v sezení. Tuhle zas halasně děl, že Česko bude mít dozajista a doopravdy vlastní „Magnitského zákon“ a vlastní Sankční seznam zlobivých hochů z východu. Jediné co zapomněl dodat, je rok, raději desetiletí, možná i staletí, kdy odborný expert v sezení hodlá zavést čin výhodný pro naši bídačenou vlast.

Kdyby snad omylem Stanjura zvedl svůj milostivý prdel a zadíval se na jih do Itálie, nebo na sever do Polska (vzoru celé ODS), tak by se mu vzteky zkalil chybějící ekonomický rozhled. Kremlu víc nakloněná Itálie totiž zabavila, podtrhuji zabavila, majetek 45 ruských válečných oligarchů. Nečumí, nesedí, nevrtají se v zadku, nýbrž makají pro stát jim svěřený. Polsko má vlastní sankční seznam ruských oligarchů a my máme vlastního Stanjuru, Skopečka, Blažka a rekordně neoblíbeného Péťu Fialu. Itálie si v tomto případě došla pro cca 3,5 miliardy peněz. Stanjura si došel na záchod. Zabaveno v Itálii bylo za zlé činy a zločiny: daňové delikty, praní špinavých peněz, podvodný převod majetku, nepřiznané příjmy. Soud v Itálii nařídil okamžité zabavení. Stanjura se také něčím důležitým zabavil.

Opavský fialový hřebec mezitím u nás smutně nahání bílé koně ruských oligarchů. No nahání, spíš je chce vysedět. Česká oligokracie dovedená k dokonalosti od dob satana Václava, přes jezevce Miloše a koblihu Babiše neumí postupovat proti domácímu a ani proti mezinárodnímu zločinu. Umíme říct přesně, proč to nejde, ale nechceme udělat ani desetinu toho, co je standardem na Západě.

A proto spolu se Stanjurou sledujeme panoptikum, kdy se ruští zločinci naoko zbavují legálně ilegálního majetku. Kdy se za nové majitele pod dohledem ministerstva financí převlíkají staří mazáci odedávna pracující pro dosavadního oligoskřeta. Nebo, kdy firma Omnipol nejmenovaného Hávy v rouše kalousčím záhadně přebírá leteckou výrobu Putinova soudruha. Hnedle pár dní poté, co se oligoskřet ocitl na sankčním seznamu EU. Na sankčním seznamu EU, do kterého sedící Opavák kvůli pracnému sezení nepřidal ani jedno jméno z početné grupy v Česku dlících oligoskřetů. Kdy Děripaska dál děruje český státní rozpočet a peníze z EU.

V EU makají, jednotlivé státy makají ještě víc a u nás se sedí a kouká, jak si každý oligoskřet napojený na Putina slastně brouká. I my bychom mohli zabavený majetek upotřebit na pomoc ukrajinským běžencům, ale proč bychom to dělali?

Pablokracie

Pablík z rodu Blažků se vyučil u mistrů „poctivého“ řemesla. Nebo se mistři „poctivého“ řemesla vyučili u Pablíka? Na Hradě Škůdců tráví Pablík s Mynářem a Nejedlým možná víc pracovního času než ve své ordinaci ministra spravedlnosti.

Po dohodě s kumpány hradními žaluje na státní zástupce, že žalují špatně. Nejmenuje soudce, protože soudí špatně. Na všechno má analýzy z Neviditelné univerzity.

A že špatně žalují, je snad každému jasné. Že špatně a pro stát nevýhodně soudí i lecjací soudci, tak na to má tentýž Pablík tutéž jasnou, přehlednou a neexistující analýzu.

Už dva roky prý detektivové vyšetřují a státní zástupci dohlížejí na lumpárny Pablíta, ale ten o ničem dosud neví. Nikdy do věcí žalobců nezasahoval a to vrchní státní v Olomouci ani nezná.

V Olomouci totiž dozorují vyšetřování Blažka, Daňhela, Vaňkové a Kerndla. Ministr spravedlnosti Pablík pak dozoruje a „odměňuje“ práci olomouckých žalobců a možných brněnských soudců. Ostatně na olomoucké žalobce má spadeno, protože mu shodili již vládu premiéra Nagyho, kde hrál obdobnou roli lajdáckého ministra spravedlnosti.

Jelikož Pablík čmuchá průser velkých rozměrů, tak bezdůvodně nejmenoval navrženého rázného soudce do funkce místopředsedy Krajského soudu v Brně. Mohl by totiž řešit soudcovským kladívkem majetkové lumpárny grázlů z brněnské ODS.

Obviněný Hubálek za hlavu brněnské mafie s tváří ODS označil Pablíta Pabla Mrázka Blažka. Vyšetřovatel Machala, který Hubálka stíhal a vyšetřoval, je stíhán a vyšetřován GIBS, protože kauzu zmanipuloval v čísi neprospěch a v čísi prospěch.

Česká pravice si opravdu nemůže přát do svých řad poctivějšího ministra spravedlnosti. Vlastně můžeme být rádi, že vrah Roubal už odešel do pekla a že nevykonává funkci ministra vnitra. I když Mlejnka by jmenoval tak či tak.

Hovorková Xavera Johana

Tak by se už s tou nechutnou fialovou vládní propagandou měli na Fóru 24 uklidnit. Jsou už směšní až tragikomičtí. Zavilá odpůrkyně Xavera Luboše Veselého, Hovorková Johana se pustila nelítostně do teplotních nadhledů. Se svazáckou silou vyčinila nezodpovědné a zpovykané veřejnosti, že vůbec jaksi po „soudružsku“ nerozumí problematice domovní teploty. Možná, že Xaverová Hovorková přistoupí ve svém teplotním nadšení fialových svišťů k zavedení top funkce domovních teploznalců, světloznalců a pránických kuchařů. Celá pomalu mizící strana TOP09 by ze svých řad mohla vybrat ty nejlepší domovnické kádry a vybavit je vládním teploměrem odvahy a budovatelské píle. Pekarová Adamová, kterou Xaverová Hovorková horlivě obhajuje, nejenže nemá přehled o domácích teplotách v době krutých holomrazů, ale ještě se snaží být vtipnější než Síkelův úsporný tarif, když skládá básně o svetru a plavce.

Pekarová Adamová i Xaverová Hovorková rády zběsile poštěkávají po důchodcích. Žijí si oni u nás nad naše bídné poměry. Takto státem zpovykaní důchodci si teď přejí, aby měli v mrazivém lednu doma 33 stupňů a zcela zdarma. Vyjadřování obou milých dam připomíná nejvíce Babišovo pověstné motýle. A to, že to bude zdarma, je už z říše pravicového politického odpadu. Ne, nikdo si nemyslí, že jsou energie zdarma tak, jak si také už jistě většina lidí nemyslí, že jim vláda vilného trhu a komunikativních žvanilů pomůže s cenami za teplo, světlo a elektřinu.

Dále Xaverová Hovorková vyjadřuje názor o faktech a jak je potřeba je dnes správně stranicky uchopit. Dejchly na nás zas prostřednictvím nejapných fórů z Fóra vůně doby komáří totality. Xaverová Hovorková fabuluje na základě fabulací Pekarové Adamové, že jsou mezi námi i tací občané, kteří celou zimu chodí doma ve spoďárech. Tento hanebný prohřešek už vážně volá po nastolení spoďárové policie. A protože jsme tedy národem spoďárů, tak máme za trest nejvyšší ceny v EU. Za zimu může magor Putin a za předražené ceny ve prospěch energetických firem a lenivého státu mohou spoďáry všeho druhu.

Pravicový fanatik Xaverová Hovorková neváhá nakopat do drahých kamenů veřejnoprávní média, protože ta ničí iluzi o vládě pravicového občanského dobra. Média ukazují, jak přesně se občané pod vládou opět dobře mají, když ryjí hladem hubou v zemi kořínky a drkotají přitom ve tmě zimou zuby. Moc nás pak už nemusí zajímat problematiky teploty bazénů, studenosti saun a chladu páry. Na bazén totiž nebude. Bude starost s výběrem exekutorů, volbou přátelského lichváře a když bude co, tak možná, ale jen možná bude i něco k snědku. Pochopitelně studená kuchyně, dle vzoru paní Zajíčkové servírována v pytlích na odpadky.

To ještě není konec

Na konec se hodí pitomec. Šéfredaktor závislého Fóra se totálně spustil. Neomaleně zcela, jako správný kádr, napadl budovatelsky Pražskou vrchní státní zástupkyni Bradáčovou. Proč kmotři dohnali svého úslužného hocha v tisku k počinu věrnosti vrchnosti? Proč asi?

Pražská vrchní státní zástupkyně Bradáčová totiž nepodlehla mámení vládní pravice a nelhala jako nějaký pitomý troll. Což ovšem doběla rozzuřilo Šafra, který se již plně oddal fialové misi. Obvinil Bradáčovou, že nelže ve prospěch pravé vlasti. Jal se ji vylát, že před českým národem usvědčila se lži odcházejícího premiéra Fialu. Nevím proč si vládním režimem nadšený šéfredaktor ryzí nezávislosti a čiré objektivity Šafr stěžuje, že Bradáčová kdysi nekorigovala lži premiéra Babiše, ale teď lži dosud premiéra Fialy zákeřně národu odhalila? Proč by Bradáčová měla korigovat nějaké stupidní lži nějakého duševního estébáka? Od toho tam není.

Už by si měl a mohl Šafr uvědomit, že jsme se móresů komárů zbavili před drahnou dobou. Pokud mu je po nich smutno, jistě najde země, kde se těmto praktikám věnují. Obrovskou kauzu strany STAN, vlády ODS, Rakušana, Mlejnka a Fialy zve Šafr obludnou mediální štvanicí. Rudé Právo by to nevystihlo lépe.

Šafr se ve jménu dobra dovolává v odpovědných médiích loajality ke státu. Média totiž musí lhát jako ruští trollové, aby měli ve vládě klid na tvrdou práci. Stejné loajality se odvážný Šafr dovolává i u státních zástupců. Kde ještě? … učitelů, lékařů, policistů, soudců, poslanců, hrobníků, kriminálníků, dam lehkých i těžkých?

Někteří tedy blouzní o potřebě lhát ve prospěch vládních ňoumů. Někteří pak pátrají a píší o záhadném Mlejnkovi. Sledují jeho kontakty na Rédlův gang, sledují cestu zásadních lží přistižených politiků. Novinář Janek Kroupa odhalil, že Mlejnek vzorně sloužil. Dopátral, že premiér a ministr vnitra lžou jako utrhnutí z řetězu. Mlejnek je omyl, jmenování Mlejnka byl velký omyl a článek pana Šafra je ubohá připomínka pravé totalitní žurnalistiky.

