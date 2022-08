Ruská agrese na Ukrajině: Moskva zintenzivňuje útoky v souvislosti se zvěstmi o velké ukrajinské protiofenzivě

27. 8. 2022

čas čtení 10 minut

Foto: Rusko tvrdí, že je v Chersonu "navždy"

Rusko zintenzivňuje útoky uprostřed zvěstí o velké ukrajinské protiofenzivě, sděluje Velká Británie



Podle britských zpravodajských služeb Rusko v posledních pěti dnech pravděpodobně zvýšilo intenzitu svých útoků v Doněcké oblasti východoukrajinského Donbasu.



Proruští separatisté s největší pravděpodobností pokročili směrem k centru obce Pisky nedaleko doněckého letiště, ale celkově si ruské síly zajistily jen málo územních zisků, uvádí nejnovější zpráva britského ministerstva obrany.



Dodává se v ní:



Existuje reálná možnost, že Rusko zvýšilo své úsilí v Donbasu ve snaze přilákat nebo vázat další ukrajinské jednotky, a to v souvislosti se spekulacemi, že Ukrajina plánuje velkou protiofenzívu.



- Podle mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí na Ukrajině nedávno zahynul občan USA.



- V Doněcké oblasti na východě Ukrajiny byli podle úředníků ruskými silami zabiti dva civilisté a 12 dalších bylo zraněno.

Podle britských zpravodajských služeb Rusko v posledních pěti dnech pravděpodobně zvýšilo intenzitu svých útoků v Doněcké oblasti východoukrajinského Donbasu.Proruští separatisté s největší pravděpodobností pokročili směrem k centru obce Pisky nedaleko doněckého letiště, ale celkově si ruské síly zajistily jen málo územních zisků, uvádí nejnovější zpráva britského ministerstva obrany.Dodává se v ní:Existuje reálná možnost, že Rusko zvýšilo své úsilí v Donbasu ve snaze přilákat nebo vázat další ukrajinské jednotky, a to v souvislosti se spekulacemi, že Ukrajina plánuje velkou protiofenzívu.



- Rusko zablokovalo v OSN dohodu, jejímž cílem bylo posílit Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT), Moskva měla námitky proti klauzuli o kontrole nad Záporožskou elektrárnou na Ukrajině.



Neschopnost dohodnout se na společném prohlášení po čtyřech týdnech debat a jednání mezi 151 zeměmi v OSN v New Yorku je poslední ranou nadějím na zachování režimu kontroly zbrojení a udržení komntroly obnovených závodů ve zbrojení.



Závěrečné zasedání bylo odloženo o více než čtyři hodiny kvůli odmítnutí Ruska souhlasit s dlouhým prohlášením na podporu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, které obsahovalo zmínku o Záporožské jaderné elektrárně, kterou okupují ruské jednotky v blízkosti fronty na jihovýchodě Ukrajiny.



Poplach byl vyvolán ve čtvrtek, kdy byla elektrárna dočasně odpojena od ukrajinské elektrické sítě, ale připojení bylo obnoveno. Ruské síly údajně plánují elektrárnu od sítě odpojit natrvalo, což vyvolává obavy z možné katastrofy.



V pátečním odstavci konečného návrhu textu se zdůrazňuje "prvořadý význam zajištění kontroly jaderných zařízení ... jako je Záporožská jaderná elektrárna, příslušnými ukrajinskými orgány".



Ruská delegace se jako jediná vyslovila proti dohodnutému textu, ale z krachu konference obvinila Ukrajinu a její "ochránce" a jednání označila za "jednostrannou hru". Po přednesení svého prohlášení ruská delegace odešla ze sálu OSN.





- Francouzská energetická společnost TotalEnergies uvedla, že se zbavuje svého podílu v ruském plynovém poli, o němž se tento týden objevily informace, že dodává palivo, které končí v ruských stíhačkách.



-Společnost uvedla, že v pátek podepsala dohodu s místním ruským partnerem, společností Novatek, o prodeji svého 49% podílu v plynovém poli Termokarstovoje "za ekonomických podmínek, které TotalEnergies umožní získat zpět zbývající peníze investované do tohoto pole".



Agentura France-Presse uvedla, že ruské úřady schválily odprodej 25. srpna. Bylo to den poté, co se ve francouzském deníku Le Monde objevil článek informující o údajné rafinaci kondenzátů zemního plynu z Termokarstovoje na letecké palivo pro stíhací bombardéry, které se od února účastní ruského útoku na Ukrajinu.



- Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zdůraznil, že je třeba posílit bezpečnost na severním křídle aliance, aby bylo možné čelit Rusku, a ukončil návštěvu Kanady, která zahrnovala prohlídku její arktické obrany.



"Dálný sever je strategicky důležitý pro euroatlantickou bezpečnost," řekl Stoltenberg podle agentury France Presse na tiskové konferenci na letecké základně v Albertě. Poznamenal, že po vstupu Finska a Švédska do NATO bude členy sedm z osmi arktických států.



S odkazem na Severoamerické velitelství pro leteckou a kosmickou obranu (Norad), americko-kanadskou organizaci, Stoltenberg řekl:





"Nejkratší cesta do Severní Ameriky pro ruské rakety a bombardéry by vedla přes severní pól. Proto je úloha Noradu pro Severní Ameriku, a tedy i pro NATO, zásadní."

- Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, spojenec prezidenta Vladimira Putina, v pátečním rozhovoru pro francouzskou televizi prohlásil, že Rusko je připraveno s Volodymyrem Zelenským za určitých podmínek jednat, ale varoval, že Moskva nepřestane s útokem, dokud nebude dosaženo jejích cílů. "Zřeknutí se účasti (Ukrajiny) v Severoatlantické alianci je nyní životně důležité, ale pro nastolení míru je to již nedostatečné," řekl Medveděv.

- Rusko spaluje velké množství zemního plynu, které by dříve vyvezlo do Německa, zatímco v Evropě rostou náklady na energie, uvedla BBC. BBC se odvolává na analýzu společnosti Rystad Energy, spaluje závod poblíž ruských hranic s Finskem denně plyn v odhadované hodnotě 8,4 milionu liber.





0

521

Stoltenberg uvedl, že ruské schopnosti na dalekém severu "jsou strategickou výzvou pro celou alianci", přičemž poukázal na významné ruské vojenské posilování v regionu. To zahrnovalo znovuotevření "stovek nových a bývalých sovětských vojenských objektů v Arktidě" a využívání dalekého severu "jako zkušebního polygonu pro nejmodernější zbraně včetně hypersonických střel".Šéf NATO rovněž vyjádřil obavy z čínského pronikání do Arktidy za účelem lodní dopravy a průzkumu zdrojů. Čína plánuje vybudovat největší flotilu ledoborců na světě.Pavlo Kyrylenko řekl ukrajinské televizi:"Prakticky neexistuje jediné větší město, které by nebylo ostřelováno."Generální štáb ukrajinské armády podle agentury Reuters rovněž uvedl, že ruská letadla zaútočila na několik míst a zaměřila se na více než deset měst na jihu, včetně Mykolajova u Černého moře.Došlo také k náletům na několik měst v Sumské oblasti u ruských hranic, uvedl generální štáb, a ruské síly ostřelovaly a prováděly letecké útoky na Charkovskou oblast na severovýchodě.Washington ve čtvrtek před takovým krokem varoval a mluvčí ministerstva zahraničí Vedant Patel prohlásil, že pokusy o přesměrování energie do okupovaných oblastí jsou "nepřijatelné". Elektřina, kterou elektrárna vyrábí, právem patří Ukrajině."Dovolte mi zdůraznit, že situace zůstává velmi riskantní a nebezpečná," řekl ve svém pravidelném večerním projevu v pátek a pochválil ukrajinské odborníky, kteří pracují na "odvrácení nejhoršího scénáře".Zdroje listu Wall Street Journal sdělily, že je "téměř jisté", že mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii navštíví elektrárnu začátkem příštího týdne, ačkoli podrobnosti se stále ještě dolaďují.V projevu ve státní televizi uvedla, že evakuace žen s dětmi a starých lidí bude prioritou z některých okresů východní Charkovské oblasti a jižních Záporožské a Mykolajivské oblasti.Daryivský most je jediným Ruskem kontrolovaným přechodem přes řeku Inhulec, která rozděluje Ruskem okupované území západně od Dněpru na dvě části.V poslední zprávě britského ministerstva obrany se uvádí, že ruská ofenzíva se zastavila "kvůli špatným ruským vojenským výkonům a prudkému ukrajinskému odporu".j. Alexandr Lukašenko uvedl, že se na tomto kroku již dříve dohodl se svým ruským protějškem Putinem, a varoval, že jeho země je připravena okamžitě reagovat na "vážné provokace" ze Západu.což vedlo k nárůstu horní hranice cen ve Spojeném království o 80 %. Ofgem v pátek schválil zvýšení současného cenového stropu ve výši 1 578 liber u průměrného dvoupalivového tarifu na 1 971 liber.Podle Miguela Bergera Putin "používá plyn jako zbraň" ve Spojeném království a v celé Evropě. "Chce otestovat naše odhodlání."