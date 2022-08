Odhaleno: Ruský plán na odpojení jaderné elektrárny v Záporoží . Hrozí katastrofální selhání chladicích systémů

24. 8. 2022

Rusko vypracovalo podrobný plán na odpojení největší evropské jaderné elektrárny od ukrajinské rozvodné sítě, čímž hrozí katastrofální selhání jejích chladicích systémů



Světoví představitelé vyzvali k demilitarizaci Záporožské elektrárny poté, co se objevily záběry ruských armádních vozidel uvnitř elektrárny, a varovali Rusko, aby se Záporoží nesnažilo odpojit od ukrajinské rozvodné sítě a připojit je k ruské energetické síti.



Petro Kotin, šéf ukrajinské společnosti pro atomovou energii v rozhovoru pro deník Guardian uvedl, že ruští inženýři již vypracovali projekt přepojení pro případ, že by boje přerušily zbývající elektrické spojení.

"Prostě začali všechny ostřelovat, jen aby vyřadili tyto linky," řekl Kotin.





Ruský plán na úplné odpojení by zvýšil riziko katastrofické havárie, protože by zůstal závislý na jediném zdroji elektřiny pro chlazení reaktorů. "Nemůžete jen tak okamžitě přepnout z jednoho systému na druhý, musíte ... vypnout všechno na jedné straně a pak začít zapínat na druhé straně," řekl.



Během přechodu mezi systémy sítě by elektrárna byla odkázána pouze na záložní generátor poháněný naftou, přičemž v případě jeho selhání by neměla žádné další možnosti. Už po 90 minutách bez proudu by reaktory dosáhly nebezpečné teploty.



"Během tohoto odpojení nebude elektrárna připojena k žádnému zdroji energie, a to je nebezpečné," řekl. "Pokud se vám nepodaří zajistit chlazení... po dobu jedné a půl hodiny, pak už dojde k roztavení reaktoru."











Elektrické připojení elektrárny je již v kritické situaci, tři ze čtyř hlavních vedení, která ji připojují k ukrajinské rozvodné síti, byla během války přerušena a dvě ze tří záložních vedení, která ji připojují ke konvenční elektrárně, jsou rovněž nefunkční, uvedl.

K dalším hrozbám pro jadernou bezpečnost elektrárny patří vozidla nacpaná v turbínových halách tak těsně, že by se k nim hasiči v případě požáru jen těžko dostávali, a kampaň teroru proti pracovníkům, kteří se rozhodli zůstat v elektrárně.





"V žádném případě nedovolíme, aby Rusové přivedli svět k jaderné katastrofě, a uděláme všechno pro to, abychom elektrárnu vrátili pod naši plnou kontrolu a provozovali ji bezpečně a spolehlivě, jako tomu bylo vždycky."







"Předložili [plán] [pracovníkům] elektrárny a ti ho předložili nám. Předpokladem pro tento plán bylo silné poškození všech vedení, která spojují Záporožskou jadernou elektrárnu s ukrajinskou soustavou," řekl Kotin v rozhovoru ve středu v den ukrajinské nezávislosti, kdy je země kvůli hrozbě ruských útoků z větší části uzavřena.Obává se, že ruská armáda se nyní zaměřuje na tato spojení, aby se krizový scénář stal skutečností.Jeden z nich byl ubit k smrti a další byl zraněn tak vážně, že potřeboval tři měsíce na zotavení. Více než 200 jich bylo zadrženo, uvedl Kotin.Rusko převzalo kontrolu nad Záporožskou elektrárnou v březnu, ale stále ji řídí ukrajinští pracovníci. V posledních týdnech se zvyšuje znepokojení nad ruským řízením závodu a tlak na Moskvu, aby umožnila návštěvu inspektorů OSN.Kotin uvedl, že inspektoři jaderného dozoru OSN by mohli být v elektrárně během jednoho až dvou týdnů, aby zkontrolovali bezpečnost, poté, co pokročila jednání s Ruskem o návštěvě Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).Kotin se rovněž obává rizika požáru od vozidel nacpaných do hal, kde jsou turbíny, které se nacházejí vedle dvou dosud provozovaných reaktorů. V jedné hale je 14 nákladních vozidel a v druhé nejméně šest, sdělily mu zdroje z elektrárny."V případě, že v turbínových halách dojde k požáru, nemáte ani možnost ho uhasit nebo zmírnit následky tohoto požáru, protože vaši hasiči se tam nemohou dostat, protože jakýkoli vjezd blokují nákladní auta, která jsou tam prostě nacpaná," řekl.Případný požár by se pak mohl rozšířit směrem k budovám v nichž jsou reaktory, kde by měl katastrofální následky daleko za hranicemi bezprostředního regionu."Tato situace je velmi nebezpečná nejen pro elektrárnu, pro Ukrajinu, ale i pro celý svět, protože nikdy nemůžete říct, jaké by bylo počasí a jaký by byl směr [větru]."Mnoho dalších vojenských vozidel je seřazeno pod nadjezdy, které byly postaveny pro potrubí a chodníky mezi reaktorovým a turbínovým komplexem, řekl Kotin, možná proto, aby byly chráněny před drony.Pochválil asi 9 000 pracovníků, kteří jsou v elektrárně stále ve službě, z předválečných asi 11 000 zaměstnanců. Mnozí z nich evakuovali své rodiny, ale zůstali na svých místech, protože k provozu elektrárny potřebují kvalifikovaný tým.Modernizace ukrajinských jaderných elektráren po havárii v Černobylu znamená, že ačkoli byla elektrárna postavena podle sovětských specifikací, ruští inženýři nemají potřebné dovednosti k její obsluze."Vlastně jsou naši technici pro nás hrdinové, jen dělají svou práci v tak neuvěřitelných podmínkách," řekl Kotin, který elektrárnu i její pracovníky dobře zná, protože tam strávil většinu své kariéry. Přišel sem jako mladý absolvent a vypracoval se na generálního ředitele.Rakety také dopadly do vzdálenosti dvou desítek metrů od 174 kontejnerů s vyhořelým palivem umístěných v elektrárně, které by byly zranitelnější než reaktory, jež jsou konstruovány tak, aby vydržely náraz osobního letadla."Pravděpodobně vydrží dva výbuchy třeba dvou raket na jeden kontejner a pak se rozbijí," řekl. "Jedna raketa přistála jen 10, 20 metrů od místa [kde jsou kontejnery uloženy]."Kotin nicméně uvedl, že doufá, že jaderní inspektoři budou moci navštívit Záporožskou elektrárnu během "jednoho, možná dvou týdnů"."V jednáních je pokrok ... zbývá jen modality mise definitivně dohodnout mezi stranami, a pak už pojedou. A vlastně jsem viděl nějaké plány, že by měli přijet koncem měsíce."Řekl také, že věří, že ukrajinští pracovníci, kteří pro elektrárnu tolik obětovali, ji dokážou udržet v bezpečí.