Duginův mýtus

24. 8. 2022

čas čtení 8 minut

Stojí za Putinovým tažením na Ukrajině zlý mozek? Na to se ptají západní zpravodajské služby od vraždy dcery Alexandra Dugina. To by ale mohla být slepá ulička, jak ukazuje pohled do historie. Ruská nenávist k Západu byla spíše živena mužem, kterého Dugin napodobuje, upozorňuje Dirk Schümer. Stojí za Putinovým tažením na Ukrajině zlý mozek? Na to se ptají západní zpravodajské služby od vraždy dcery Alexandra Dugina. To by ale mohla být slepá ulička, jak ukazuje pohled do historie. Ruská nenávist k Západu byla spíše živena mužem, kterého Dugin napodobuje,

Myslet moc! Toto volání se ozývá lidskou historií od doby, kdy první babylonští astrologové a egyptští vykladači zvířecích vnitřností šeptali rady do uší svých faraonů a velkých králů před více než 5 000 lety. Skutečnost, že pouze vzdělaní lidé se základními znalostmi mohou zprostředkovat správné tipy a strategie boje, se stala obětí houževnatého předsudku: Podle něj vládci jednají nejlépe tak, jak si to představují filozofové. Jsou ale takzvaní revoluční myslitelé tak klíčoví pro všechno, co se v globální politice pokazí - natolik, aby útok v moskevském automobilu proti Darji Duginové (a pravděpodobně jejímu otci Alexandrovi) skutečně mířil přímo do srdce moci?



Ten kdo nastražil výbušninu do Duginina auta, byl pravděpodobně přesvědčen o rozhodujícím vlivu jejího otce na expanzivní politiku Vladimira Putina. "Základy geopolitiky" Alexandra Dugina slouží jako učebnice na ruských vojenských akademiích. V knize Dugin požadoval to, o co se ruská armáda snaží od února 2022: Dobytí Ukrajiny jako první krok vybudování euroasijsko-ruského impéria, zahrnujícího historické vedlejší škody jako je Řecko, Rumunsko a Finsko. Ruská dominance je posledním dvěma národům dobře známá, takže Duginovo učení založené na Carlu Schmittovi je nyní také na Západě bráno vážně.

Přesto Duginovi vrazi jasně přeceňují sílu vojenské expanze z filozofické inspirace. Mladá žena a její otec možná vymysleli a propagovali hrubé imperiální plány, ale nejsou autory stojícími za válkou na Ukrajině; není vedena kvůli teorii. I bez Duginových nápadů existuje spousta výmluv pro Putina a jeho mocenskou elitu, aby popírali nezávislost Ukrajiny. Dostřel raket, kalorie z obilí, přírodní zdroje, hraniční konflikty, historická dominance, etnické menšiny – války se vedou z důvodů jako jsou tyto, ne z intelektuálních fantazií.

Voltaire jako PR převrat

Že se vládci nepodřizují filozofovi, aby prosadili doporučení rozumu – to je lekce, kterou se musel před téměř 2 400 lety naučit ambiciózní intelektuál Platón. Třikrát cestoval ze své athénské vlasti na Sicílii, aby přesvědčil měnící se tyrany o svém učení. Diplomatické mise nakonec nepřežil ani autokrat Dionýsios II., ani Platónův přítel politik Dión - a samotný filozof, který byl mezitím prodán do otroctví, jen tak tak vyvázl se životem.

Především je pochybné, zda by režim střídmého života, tvrdé nezkorumpovanosti, vojenské disciplíny a zákonnosti, o které Platón usiloval, zajistil lidu Syrakus lepší život, nebo jen psychicky podloženou tyranii. Platónova inscenace athénské vlády rozumu má s vizí Alexandra Dugina o rusko-ortodoxní vitalitě proti západní dekadenci společné pouze to, že ani sicilští tyrani, ani oligarchové kolem Putina nejsou ochotni vést skromný, etický a čestný život. Myslitelé se svými vznešenými ideály v nejlepším případě slouží jako zástěrka pro obvyklou politiku loupeží a vražd.

Ani zbožní ideologičtí vládci křesťanství ve středověku, kteří jinak věřili v každý zázrak, vážně neuvažovali o tom, že by filozofické reformy světa fungovaly. Dante Alighieri byl jedním z prvních, kdo ze starověkých arabských zdrojů vypreparoval imperiální moc jako spásu beznadějné církevní tyranie. Jeho polemika "Monarchia" odsoudila papežskou vládu Západu. Sám myslitel ale procestoval Itálii jako exulant, zatímco papežové nechali německé panovníky vyhostit ze země. S důmyslnými reformními plány, nejlépe pro celý svět, mohli studovaní politologové dosáhnout posmrtné slávy, ale nikdy moci.

Nikdo tomu nerozuměl lépe než sečtělý a bezskrupulózní pruský král Friedrich II. Jeho kontrakt poradce pro francouzského osvícence Voltaira lze chápat jako archetypální formu chytré PR: Tyran se maskoval ve stínu svého spindoktora. Zatímco Friedrich v tradici svých otců proměnil zbídačené Prusko v kasárna bez kultury, geniální myslitel z Francie měl za úkol představit expanzi a útlak jako měřítka historického pokroku.

"Takový čin by spíše provedli sami Rusové"

Ukrajinské vedení jakoukoli účast popírá. Místo toho by Ukrajinci raději věřili samotným Rusům, že takový čin provedou, hlásí Daniel Koop ze Lvova. Mění se teď nálada v Rusku?

Inscenace nevyšla, Voltaire odcestoval zpět na šťastnější Západ a stal se z něj pesimista. Údajné vyvrácení cynického mocenského myslitele Machiavelliho z Friedrichova pera muselo sloužit jako propaganda benevolentní moci, zatímco tentýž pruský král v ledově chladném cynismu rozpoutal dobyvatelské války ve Slezsku, zvýšil daně a s chladným úsměvem sbíral zisky pro Hohenzollerny. Nebyl to rozum, co reformovalo Prusko, ale krvavá sláva Pruska se přestrojila za rozum.

Vestfálská zdrženlivost

Je náhoda, že dva nejvýznamnější političtí myslitelé světových dějin pocházejí z Německa, kde žádná filozofie, žádná revoluce, žádný dobrý panovník nedokázal nasměrovat trvalou národní katastrofu na civilizované cesty? Myšlenky lajdáckých hegeliánů Karla Marxe a Friedricha Engelse uvrhly mnoho milionů lidí a půl kontinentu do bídy a smrti, i když se teprve uvidí, zda by se tito dva londýnští bonvivánci s hrůzou neodvrátili od aplikace svého proletářského chiliasmu, kdyby viděli devastaci marxismu, který byl postaven na nohy.

Alespoň v tomto bodě byl nacionální socialismus čestnější. Carl Schmitt a Martin Heidegger – stejně jako naprostá většina německých profesorů – sloužili násilnému zločinci Hitlerovi. Ale on a jeho hloupá kamarilka zůstali na platonické ucho hluší. Heidegger byl jako univerzitní politik přes všechny lidové reptání rychle propuštěn, protože hnědí pachatelé nepotřebovali pro své masové vraždy žádné ospravedlnění. A Hitlerův hlavní právník ze Sárska Schmitt zažil miliony vražd nacistů, které jemu osobně vůbec nevadily.

To je ponurý bod historického dlouhodobého flirtování mezi myšlením a mocí. Myslitelé nezabránili tomu, když se moc změnila v hrůzu. Tolik ambiciózních profesorů by s radostí přiložilo ruku k legitimním zločinům nebo je dokonce osedlalo. Byli to však většinou mocní, kteří své publikující pinče odsunuli na vedlejší kolej. V paláci věděli lépe, jak eliminovat protivníky, jak tyranizovat lidi - a ještě mít pěkný život, který by potentátovi anemický učenec mohl zničit.

Podobně je tomu s Alexandrem Duginem, který stále příliš váhá s Putinovou invazí na Ukrajinu a který by se stále nadouval a přednášel Kremlu, jako kdyby tam někoho zajímala jeho slovanská rasová ideologie. Směr udává Dugin, především svým plnovousem, vysoce průměrný myslitel, který vychází z Dostojevského, jehož nenávistný panslavismus nebyl za jeho života slyšet, zatímco jeho snesitelně vzrušující psychoromány se prodávaly čím dál lépe. Filosofická vina je zřídka odčiněna.

V intelektuální historii je vzácný příklad Niklase Luhmanna, kterého by CDU ráda dosadila jako průkopníka rozumné administrativy. Podle legendy systémový teoretik z Oerlinghausenu odmítl pozvání na stranickou konferenci, protože nebyl schopen cestou na schůzky vyvinout slušnou teorii. Vývojový diagram dostal přednost před volební urnou. Luhmann alespoň pochopil jeho lekci. Platón, Dante, Voltaire, Marx, Heidegger, Schmitt, Dugin – všichni se přecenili a selhali kvůli své ctižádosti. Ale politické teorie, které obstojí proti úsudku dějin, jsou jako jejich myslitelé: Vyvratitelné a pokorné.

Zdroj němčině: ZDE

0