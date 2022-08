Úmorný tarif pomoci

24. 8. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 8 minut

Tarifománie Úsměvný tarif, úmorný tarif plný úspor a překvapení byl populisticky vytvořen v dobré víře s názvem: „I my něco děláme pro naše/vaše lidi“ a nakonec zmořen v přebujelé kaleidoskopické imaginaci. Schválen lenivou vládou, odhlasován v Poslanecké manéži, v Senátu okresních tajemníků i velevážený brk smočil do inkoustu soudruh neživý prezident a Mynář s Nejedlým podepsali. Jenže, jak samotný úsporný bude vypadat či jak nebude sloužit, se dosud jistě i nejistě neví.

ÚS, neplést s Ústavním soudem má za sebou docela dlouhou a bohatou historii a hysterii, kterou by mu záviděla nejedna historická událost celostátního významu. Historii nadšeného povykování nad tím, komu všemu a jak moc pomůžeme penízem na záloh letos i slibem napřesrok. Jestli slibem nezarmoutíš bude fungovat i v době energetického kamikadze, je věc velmi nejistá až jistě nejasná. Historii přepísknutých slibů vládního šéfa, národních ministrů i hlídačů čistoty národního řešení v dlouhodobé energetické nepomoci.

Nemá smysl zde vypisovat, kdo slíbil a co slíbil, kdo řekl a kdo dementoval, kdo křičel "Dezinformace!", aby nazítří vše potvrdil smělým vystoupením v médiích energetické fosilokracie, konkurenčního koblihoarchy a ve drobtech nezávislého zpravodajství. Dnes je již zcela jedno, zda to bude 60 tisíc na odběrné místo, 30 tisíc, 15 tisíc, 5 tisíc či tisíce dva. Nově komunikující ryzí vláda předvádí důkladně, jak má vypadat jasná, čirá komunikace s veřejnosti a na veřejnosti, kdy mluví za funkční vládu pravdu jeden pomatený profesor, co všem ostatním káže, kterak do temnoty a zimy republiku sváže.

Je to národní miláček, co nedopustí, aby žádná rodina padla na dno. Aby žádná rodina nezaplatila víc než 30 % nájemného a vtom i příděl energie. Že se Petr Fiala mýlí? Že lže, až se mu od huby práší? A co jako? Někdo překvapen? Mluví za stát a ten nelze brát za slovo a vyžadovat plnění.

Milí občané, budete/me platit bez omezení. Příspěvek na bydlení může rodina směle zanést do kostela na modlení, neboť na nic jiného se hodit nebude. Jestliže stát prostřednictvím vlády Sedícího Klekí-Petry dopustí, aby se nekorektně zvedly zálohy pro potěchu byznysu teplárenského, plynárenského, elektrického a jistě i vodně-stočného, tak o státní tisícový plivanec do volebního obličeje nemá smysl ani žádat. Pokud zálohy na život v teple, světle a čistotě vzrostou každá minimálně trojnásobně, tak co? Pokud máme potraviny na nejvyšších cenách v EU, tak co? Pokud máme služby na nejvyšších cenách EU, tak co? Pokud máme nájem a ceny bytů na nejvyšších cenách v EU, tak co? A platy tak krásně nízké, že by americký imperialistický kapitalista s otevřenou hubou hleděl, co čeští oligarchové, ODS a poslanci pro národ dokázali…, tak už jděte někam.

Z klokotání tiskového mluvčího firmy ČEZ

Občan český, velmi rozhněván na papalášsko-bafuňářskou mafii ve firmě ČEZ a na politiky, kteří firmě ČEZ neochvějně slouží, nejvíce diskutují o vývozu energie do Němec a nadávají na burzu v Lipsku. Tam spatřují hlavní zádrhel, který žere jejich nadměrné úspory až za dno peněženky. ČEZ prý u nás levně, za nízké české platy zaměstnanců vyrobí, vyveze a za drahé peníze z lipské burzy týmž Čechům naúčtuje, jako bychom měli platy německé. Jelikož hnutí proti špinavým penězům naší státní firmy ČEZ bylo již enormní, rozhodl se mluvčí molochu, co nikdy o konkurenci neslyšel, že vystoupí před dav nuzných a podělí se s těmi nízkými existencemi o svou pravdu. Opravdu?

Nejprve mluvčí vybrebentil, že burza v Lipsku za ceny nemůže a že burza v Praze a hlavně burza v Pešti je mnohem cenově nestoudnější. Pak jsme se podělili o znalost faktu, že ČEZ 95 % produkce prodá v České republice napřímo a těch zbylých pár procent vyveze. Nejvíce ČEZ prodává elektřinu domácím koncovým zákazníkům, ostatním českým obchodníkům přímo nebo přes nějakou platební platformu. To bychom měli.

Ceny pro české zákazníky nestanovuje ČEZ, ceny se magicky tvoří na burze v Lipsku. ČEZ prodává naši elektřinu skrze dcery ČEZ Prodej a ČEZ zloděj. Ops, ČEZ ESCO a prodává je dle popsaných modelů výše. Pak něco málo přes pražskou burzu, teprve pak přes burzu v Lipsku a to jen a pouze zajišťovací obchody. Ceny v Čezku se nezmění, i kdyby ČEZ v Lipsku nešmelil. Bla, bla a bla, protože cena se odvíjí od poptávky kontra nabídky a opisuje se od ceny v Lipsku. Kdyby ne od burzy v Lipsku, tak by opisoval od burzy v Praze stejně draze či od burzy v Budapešti, kde by ceny byly ještě hezčí. Burza je totiž jen tržiště, neurčuje cenu. Je to místo, kam si chodí zákazník nakoupit, když mu doma nesvítí. A já si myslel, po projevu mluvčího, že naprostou většinu ČEZ prodá a i dodá doma v Čezku a lidsky napřímo bez burzy.

Další pomluva protičezkých trollů a botů (hezké spojení, takové uměle inteligentní), je vyvrácena. ČEZ je zplnomocněn prohlásit, že neprodává na obludný německý trh, ale že je tomu právě naopak, že ČEZ od tamního trhu nakupuje zlé zelené elektřiny. ČEZ totiž produkci čezkou přebytkovou vyváží na Slovensko. ČEZ ovšem nesmí přestat vyvážet na Slovensko, nikde jinde nevyváží, protože by nám pak ze zahraničí těžko dodávali ropu a plyn. Mluvčí ČEZ Kříž je záhadnější než již tragicky nepřítomný mluvčí z „Jezevčí nory“ pan Ovčáček. Takže, my nedodáme Slovensku naši elektřinu a někdo záhadný nám nedodá plyn a ropu? Pochopil jsem to správně, pane mluvčí?

Společnost ČEZ nemá žádné smlouvy se zahraničními odběrateli. Síla!

Čistý zisk firmy ČEZ byl loni 9,9 miliard, povídá pan mluvčí. Zde je potřeba pokárat, protože si beznadějně hloupá společnost, ano i ta naše, může snadno spočítat, že zisk 33 miliard za letošní půlrok je přesně ten nemravný zisk, který pro energetické miliardáře zajistil Putin. Sláva jemu! Teď se premiér Fiala bude zatraceně muset kroutit, aby ukecal národ jemu svěřený, že sektorová daň je zbytečný luxus a věc veskrze nemravná.

Balónky

Vláda prezentována Petrem Fialou, Zbyňkem Stanjurou, Mariánem Jurečkou a poštěkávajícím ekonomem místního přeboru dorostenců Skopečkem vypouští do mediálního éteru balónky. Jeden za druhým vypustí vlastní produkt, aby i on byl uznán vhodným k úsměvu. Jurečka upustil balónek o zvýšení daní pro vyšší vrstvy. Nepovedlo se, byl pravověrnou pravicovou částí koalice skoro do země zadupán pravicovým kopytem. Fiala vypustil balón o sektorové dani. Rovněž ani on nevstřelil gól, ba ani nezaútočil a dalo by se říct, že vlastně ani nevyrazil na polovinu soupeře. Kmotři ze strany ODS premiérovi nepopustili řetěz. Stanjura tklivě lhal o dani z očekávaně neočekávaného zisku. Ani nadějný opavský programátorský mág ovšem svou virtuální „loptu“ dobře nezahrál a dokonce věren svým kvalitám sám sebe porazil kontumačně. Podváděl a hrál za protistranu oligarchických soupeřů. Nevěda už kam, zkusil to finanční expert Stanjura s daní tentokráte válečnou. Je to sice komunisty a odesáky milovaná sektorová daň, nicméně takové věci by pravicový volič těžko chápal, tak to bude válečná daň (juchů), válečná daň na cca tři sektory. Vojtěch Filip tluče dutou hlavou o zeď a celá zbytečná ČSSD pláče, že jim ODS vyfoukla jediný volební trhák. Pokud válečná daň Stoosmičce Pětikoaliční v kolbišti PS záhadně neprojde, dojde, jak je u pravicové ODS zvykem, na prosté a jednoduché zvýšení sazeb DPH. Předpokládám, že i v DPH budeme zanedlouho v Evropě na špici zvící vrcholu himalájského.







