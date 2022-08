Od února už z Ruska odjel každý osmý Žid

24. 8. 2022

Od té doby, co Vladimir Putin 24. února zahájil rozšířenou invazi na Ukrajinu, odešlo podle Sochnut Jewish Agency ze země 20 500 Židů - tedy přibližně každý osmý z přibližně 165 000 Židů, kteří v té době žili v Ruské federaci, píše bývalý moskevský rabín Pinchas Goldschmidt.

Přinejmenším část z nich tak učinila kvůli obavám, že by mohli být pronásledováni za skutečnou nebo předpokládanou kritiku ruských vojenských akcí.

Tento poslední exodus, který pravděpodobně zahrnoval mladší a vzdělanější Židy, představuje vážný odliv mozků, pokud jde o Rusko; a touha zablokovat ho může být jedním z důvodů, proč se ruské ministerstvo spravedlnosti snažilo uzavřít Sochnut, což Vladimir Putin po jednání s izraelskými lídry zvrátil.

Co je vážnější, odchod této kohorty Židů z Ruska a redukce komunity pod 150 000 pravděpodobně znamenají, že židovská komunita v této oblasti bude mít potíže, nestane-li se úplně nemožným, aby se udržela. A to se stává stále zjevnějším, takže stále více zbývajících Židů se rozhodne odejít do Izraele nebo na Západ.

To vše připadá na 50. výročí exodu Židů ze Sovětského svazu.

