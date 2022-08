Kam se podělo poučení z Afghánistánu?

17. 8. 2022

Od kolapsu Afghánistánu uplynul jeden rok, a zatímco se svět posunul k jiným otázkám, je důležité si pamatovat klíčová ponaučení z tohoto konfliktu – když už pro nic jiného, ​​tak proto, abychom se v budoucnu vyhnuli opakování stejných chyb, napsal John Manza. Od kolapsu Afghánistánu uplynul jeden rok, a zatímco se svět posunul k jiným otázkám, je důležité si pamatovat klíčová ponaučení z tohoto konfliktu – když už pro nic jiného, ​​tak proto, abychom se v budoucnu vyhnuli opakování stejných chyb,

Jako náměstek generálního tajemníka pro operace v NATO jsem byl na konci roku 2021 odpovědný za sepsání poučení Aliance z Afghánistánu. Přestože celý dokument zůstává utajen, samotné klíčové lekce nikoli. Ve skutečnosti jsou zřejmé každému studentovi národní bezpečnosti, konfliktu nebo mezinárodních záležitostí.

Za prvé, Aliance bojovala na strategicky irelevantním místě proti nesprávnému nepříteli. Za druhé, ačkoli byli vedeni dobrými úmysly, spojenci rozšířili rozsah a obsah mise daleko za strategickou úroveň zájmu. Za třetí, NATO se snažilo vybudovat bezpečnostní síly, které se příliš vymykaly afghánské kultuře a technologickým kapacitám. Nakonec spojenci oklamali sebe i veřejnost ohledně reálně existujících podmínek.

Tisíce amerických a spojeneckých vojáků přišly v Afghánistánu o životy, končetiny a zdravý rozum. Spojené státy a jejich spojenci a partneři dluží těm, kteří tam bojovali a zemřeli – včetně spousty statečných Afghánců, kteří usilovali lepší budoucnost pro svou zemi –, aby prozkoumali, proč prohráli, v naději, že tyto chyby už nikdy nezopakují.

Lekce #1: Vybírejte si své nepřátele pečlivě

Afghánistán je drsný, vnitrozemský a chudý stát s malým strategickým významem pro Spojené státy nebo kteréhokoli spojence. Studenti mezinárodních záležitostí by zemi označovali jako okrajový zájem, místo, které by si při jakékoli objektivní analýze nezasloužilo víc než menší investici z amerických zdrojů. To je v protikladu k životně důležitým zájmům, které je třeba bránit, abychom ochránili americký způsob života a ekonomickou prosperitu. Za životní zájmy stojí za to bojovat – ale Afghánistán nikdy nebyl životně důležitým zájmem Spojených států ani žádného spojence v NATO.

Po děsivých útocích z 11. září lze snadno pochopit, proč se Spojené státy zapletly do Afghánistánu. Tálibán poskytoval bezpečné útočiště al-Kájdě a Usámovi bin Ládinovi a američtí političtí lídři prostě museli reagovat. Ale tato reakce by měla být měřena mírou zájmu. Místo toho Spojené státy investovaly do Afghánistánu, jako by to byla nejvyšší priorita národní bezpečnosti, která žádala výdaje v životech a penězích daleko přesahující širší hrozbu vycházející z této vzdálené země.

Po dekapitaci režimu Tálibánu v roce 2001 zůstala v Afghánistánu jen hrstka mezinárodních teroristických skupin. Tyto frakce byly rozptýlené, neúčinné a obecně neschopné společné akce proti Spojeným státům nebo jejich přátelům a spojencům. Ve skutečnosti byla hrozba pro spojenecké území minimální a srovnatelná s hrozbou z jiných nekontrolovaných oblastí, jako je Jemen nebo Sahel. Tálibán nebyl mezinárodní teroristická organizace a neměl zájem útočit na cizí národy. Právě naopak: Tálibán prováděl dlouhodobou povstaleckou strategii, jejímž cílem bylo zničit cizí útočníky, porazit vládní síly a znovu získat kontrolu nad zemí.

Skutečným nepřítelem v Afghánistánu byli mezinárodní teroristé. Jak se ukázalo při nedávném zabití Ajmána al-Zawahirího, Spojené státy a jejich spojenci mohli bojovat proti skupinám jako al-Kájda, aniž by okupovali Afghánistán a snažili se jej znovu vybudovat. Kdyby se spojenci soustředili na hlavní cíl rozvrácení mezinárodních teroristů v Afghánistánu, mohla by mise zůstat malá a přizpůsobená jedinečným podmínkám na zemi. Malé protiteroristické síly NATO, podporované protějškem afghánských komand, by tomu pravděpodobně odpovídaly.

Lekce č. 2: Sledujte cenu

Ve srovnání s tím, co se nakonec vyvinulo, byla mise Organizace spojených národů v Afghánistánu, která byla zahájena po útocích z 11. září, skromná. Zahrnovalo několik tisíc vojáků v Kábulu, kteří zajišťovali bezpečnost, a několik stovek diplomatů a vývojových specialistů pro budování afghánských institucionálních kapacit. Zatímco posledně jmenovaná měla s vymýcením al-Kájdy pramálo společného, ​​existovala naděje a optimismus ohledně toho, čeho lze dosáhnout: Političtí lídři s dobrými úmysly v Alianci (a po celém světě) věřili, že Afghánistán lze proměnit v něco víc.

Západní lídři ignorovali britské a ruské zkušenosti a snažili se proměnit Afghánistán z toho, co bylo tradičně kmenovým státem bez historie centralizované moci, v demokracii řízenou z Kábulu.

Když v roce 2003 NATO převzalo kontrolu nad misí, začalo sledovat stále méně realistické cíle stanovené během setkání nejvyššího vedení Aliance, od hlav států po ministry zahraničí a obrany. Neustále rozšiřovalo cíle mise a rozsah území a snažilo se využít optimismu té doby. Příkladem je zejména období mezi lety 2003 a 2010, na němž lze studovat fenomén označovaný jako "mission creep". Během těchto let se mise geograficky rozrostla tak, aby zahrnovala celý Afghánistán, počet vojáků vzrostl z méně než deseti tisíc na více než sto tisíc, byla vytvořena celostátní síť provinčních rekonstrukčních týmů na podporu místní správy a hospodářského růstu a byly plněny sociální cíle rozšířené o demokracii, práva žen, vzdělávání, etnickou rozmanitost a začlenění a boj proti korupci.

Stovky miliard dolarů byly vynaloženy na posílení afghánských institucí, vyplacení učitelských platů a vybudování škol, lékařských klinik, vojenských velitelství, kasáren, silnic a mostů – což je součást téměř nekonečného seznamu projektů a programů určených ke zlepšení kvality života v Afghánistánu. Ale nakonec byly tyto zdroje vynaloženy a v mnoha případech promrhány na místě, na němž nezáležely zásadní zájmy USA a spojenců, na podporu vlády, která byla neschopná a zkorumpovaná.

Lekce #3: Nestavějte armádu pro domácí mazlíčky

Když se podíváme zpět na to, proč se afghánské bezpečnostní síly tak rychle zhroutily, odpověď je jasná: Byly postaveny na americkém modelu a vojenském modelu NATO, který byl kulturně nesynchronizovaný s afghánskou společností. Afghánští válečníci minulých generací, kteří porazili Brity i Sověty, byli známí svou fyzickou a duševní odolností, mistrovstvím v plížení a statečností pod palbou. Ale Spojené státy vzaly tyto vychvalované horské bojovníky a vnutily jim svou vlastní formu, ignorujíce jejich přirozené silné a slabé stránky.

Afghánští vojáci měli být především mobilní bojovníci lehké pěchoty žijící mezi lidmi a spoléhající na minimální logistiku. Afghánská armáda byla zatížena výstrojí západní armády. Místo toho, aby chodili a používali k nošení svého vybavení osly, používali nákladní auta, která je připoutala k silnicím, a létali v helikoptérách, které byly příliš drahé a složité na údržbu. Afghánští vojáci měli žít v místních komunitách, které bránili – ale místo toho Spojené státy a spojenci NATO vybudovali celé základny, kde bydleli v drahých kasárnách a jedli v jídelnách. Když nastal čas hlídkovat nebo provádět jiné bojové operace, tyto jednotky se stejně jako zahraniční síly rozmístily ze svých základen na venkov. Na rozdíl od Tálibánu (a mudžahedínů, kteří je předcházeli), afghánská pěchota, kterou Spojené státy a NATO vycvičily a vybavily, se váhala zapojit do boje zblízka – pokud se nad nimi neobjevilo spojenecké letadlo pro blízkou podporu.

Jednou z výrazných výjimek byla afghánská komanda, která bojovala skvěle a statečně; tyto jednotky, po vzoru amerických speciálních jednotek, byly v souladu s afghánskou vojenskou tradicí, protože bojovaly v malých týmech v akcích typu udeř a uteč. Ale jejich počet byl příliš malý a byli ochromeny vojenskou byrokracií, která obklopovala afghánskou armádu.

V průběhu války zkorumpovaní afghánští generálové nahlodali bojovou sílu svých jednotek drancováním jejich mezd, potravin a munice. Když se síly USA a NATO stáhly, bylo jasné, že nákladní letouny a helikoptéry afghánské armády se bez podpory desítek tisíc dodavatelů nemohou ani pohnout. Místní jednotky, špatně vedené a opuštěné svými veliteli, se vzdaly bitvou zoceleným a motivovaným bojovníkům Tálibánu – kteří využili své kulturně-vojenské tradice a zůstali neomezeni břemenem cizí byrokracie.

Lekce č. 4: Říkejte tvrdé pravdy

Existuje starý axiom, že "válka je příliš důležitá na to, aby ji přenechali generálům", a je to logické: Generálové NATO byli příliš blízko konfliktu, než aby o válce objektivně uvažovali. Velkou část svého profesionálního života strávili vedením vojáků v bitvách napříč provinciemi Hílmand, Kandahár a Chost. Pro ně byla válka osobní; ztratili muže a ženy na bitevním poli a byli by zatraceni, kdyby Aliance prostě odešla a tyto oběti negovala.

Výsledkem bylo, že zprávy z terénu byly často přehnaně optimistické a stále uhlazenější, jak stoupaly v řetězci velení. Zejména civilní lídři ve washingtonském Beltway si také zaslouží velkou část viny, protože mnoho politicky jmenovaných na ministerstvech zahraničí a obrany se více staralo o ochranu šancí úřadujícího prezidenta na znovuzvolení, než aby řekli pravdu o nedostatečném pokroku v Afghánistánu.

Bylo několik statečných duší a organizací, které to měly celou dobu v pořádku. Ze své strany měly CIA a Agentura obranného zpravodajství deset let před kolapsem jasno, že protipovstalecké operace pravděpodobně neuspějí. Zvláštní generální inspektor pro obnovu Afghánistánu John Sopko statečně hlásil neúspěch za neúspěchem, když došlo na rekonstrukci a rozvoj afghánských bezpečnostních sil. Stejně tak svobodný tisk přesně hlásil z terénu, v jednom článku za druhým, že afghánská vláda a bezpečnostní síly jsou neschopné, plné korupce a a odsouzeny k neúspěchu.

Nakonec se na Afghánistán mohl objektivně podívat pouze civilní lídr a konečně vidět, že úsilí selhalo. Americký prezident Joe Biden před třinácti lety, když byl viceprezidentem, když tehdejší prezident Barack Obama oznámil velký nárůst počtu vojáků, instinktivně věděl, že masivní investice do místa, které nakonec nebylo pro Spojené státy strategicky důležité – se stále rostoucími cíli na podporu vlády, která nebyla schopna plnit své povinnosti – byla předurčena k selhání. Někdo musel říct pravdu a tento úkol připadl jemu.

Malé kroky

I když žádné dvě války nejsou nikdy stejné, poučení z nedávných protipovstaleckých tažení a pokusů o obnovu konfliktem zmítaných nebo upadajících států jsou téměř univerzální – a ani NATO, ani jednotliví spojenci nemusí padnout do stejných pastí.

Současná mise Aliance v Iráku poskytuje dobrý důkaz koncepce, jak by mohla tyto intervence provádět s lehčím a udržitelnějším dojmem. NATO Mission Iraq (NMI) se soustředí kolem malé stopy několika stovek vojáků, zaměřených téměř výhradně na rozvoj kapacit v irácké armádě; vědomě se vyhýbá nákladným a časově náročným snahám o rekonstrukci a rozvoj, stejně jako vměšování do iráckých vládních záležitostí. Její cíle jsou skromné ​​a výstupní kritéria (která jsou utajována) odrážejí míru závazku, který jsou spojenci politicky ochotni přijmout po neúspěchu v Afghánistánu.

S ohledem na to je skutečnou lekcí Afghánistánu, že spojenci mohou provádět mise na obtížných místech, která nejsou strategicky důležitá. Ale rozsah a obsah těchto misí musí být v rovnováze s relativním strategickým významem hostitelské země pro zájmy spojenců. V případě NMI to znamená pomáhat místním silám likvidovat útočiště, odkud se Islámský stát a další teroristé mohou zaměřit na Evropu a Spojené státy.

Toto je kritické hodnocení, protože v této nové éře soutěže velmocí si NATO nemůže dovolit utrácet vzácné zdroje na místa, která nejsou důležitá pro jeho hlavní zájmy – jinak by Aliance riskovala prohru budoucích konfliktů na místech, na nichž opravdu silně záleží.

