Klimatická nouze: Evropa je vyprahlá, farmy leží ladem, zatímco jezera a řeky vysychají v důsledku nejhoršího sucha od Kristových dob

18. 8. 2022

Evropa se potýká s velkým suchem, které se opakuje jednou za 500 let, a proto se její řeky mění v mělké potoky a jezera v mizející kaluže. Mohutný Rýn v Německu má tak nízkou hladinu, že možná brzy nebude splavný. Největší jezero v Itálii rychle mizí. To jsou katastrofické události, které si lze jen těžko představit. Sucho se prohlubuje a očekává se, že se rozšíří na téměř polovinu kontinentu, píše Juan Cole.

Klimatická krize není jediný proces. Je kaleidoskopická. Můžete mít sucha. Můžete mít záplavy. Může být sucho a hned po něm povodeň. Jde o megasucha, protože větší teplo více vysušuje. Povodně se stávají megapovodněmi, protože nad oceánem je v teplém vzduchu více vlhkosti a ta se v přívalech dostává na pevninu. Pokud navíc spadne na suchou, horkem spálenou půdu, půda ji nedokáže absorbovat, voda odteče a změní se v bleskové povodně.



Turisté, kteří se přišli zchladit k italskému jezeru Lago di Garda, s hrůzou zjistili, že na místě, kde dříve bývala velká část jezera, je suché bahno a kamení a že zbývající voda v jezeře je tropicky horká. Jeden z nich poznamenal, že se loni procházel podél jezera a letos zjistil, že už tam není. Úřady vypustily část vody z jezera do řek, jako je Pád, který se také zmenšil na stín své původní podoby, což dostalo zemědělce do úzkých.



V Německu se přepravci na Rýně připravují na zastavení přepravy, protože řeka v sobotu dosáhla kritického stavu. Velké říční lodě potřebují, aby voda byla vysoká alespoň 16 palců, přičemž v Kaubu Rýn pod tuto hranici klesl. Posílání zboží po řece je o 40 % levnější než jeho přeprava po železnici, takže uzavření řeky by mohlo znamenat zvýšení cen a zpoždění pro spotřebitele. Již nyní říční lodě převážejí jen asi třetinu svého běžného nákladu, aby mohly jezdit vysoko na snížené hladině.



Sucho v Norsku snižuje hladinu v nádržích tamních vodních elektráren. Norsko je nazýváno baterií Evropy, protože vyváží velké množství elektřiny vyrobené ve vodních elektrárnách do jiných zemí, včetně Velké Británie. Je však možné, že bude muset tento vývoz zastavit, což Velkou Británii ohrozí výpadkem proudu.



V některých částech Británie panuje oficiálně sucho, protože země zažila nejsušší červenec za posledních 90 let. Pramen ikonické Temže vyschl a zemědělci mají problémy. V Británii byly minulý měsíc zaznamenány nejvyšší teploty v historii.



Problém se spalováním dřeva, uhlí, ropy nebo metanu spočívá v tom, že při jejich spalování se do atmosféry dostává velké množství oxidu uhličitého, plynu, který zachycuje teplo. Děláme to už asi 270 let, tedy o něco déle, než existují Spojené státy americké, a do této doby jsme planetu pořádně zahřáli. Tento proces je však teprve na začátku. Pokud v tom budeme pokračovat, může být pekelně horko.

