Hádka jako zvládání epidemie podle ministra Válka

17. 8. 2022 / Boris Cvek

V pondělí jsem pozorně poslouchal Dvacet minut Radiožurnálu, kde ministr zdravotnictví Válek hovořil o boji proti COVIDu, financování zdravotní péče atd. Zaujalo mne jeho tvrzení, že Národní ústav pro zvládání epidemie je vytvořen tak, aby se v něm odborníci mohli hádat, dokonce tvrdě hádat. Pan ministr zmínil pár jmen, u nichž jsem si říkal, že hlavní důvod, proč tam jsou, bylo jejich mediální vystupování během pandemie.

Moc se mi nezdá už samo to, když je takový ústav ministrem prezentován jako místo, kde se budou odborníci hádat. Cílem by asi nemělo být hádání se, ale kvalitní a autoritativní výstup pro vládu i veřejnost, co se má dělat. Pan ministr se snažil veřejnosti situaci přiblížit tím, že prý také lékaři při konziliích se spolu tvrdě hádají a že je to pro dobro pacienta.

Spor odborníků je jistě běžná věc v každé odborné disciplíně, měl by se určitě odehrávat nikoli v médiích, ale na odborných fórech, nicméně vydávat právě spor nebo přímo hádku za něco hodnotného samo o sobě zní zcela absurdně. Zejména v kontextu české zkušenosti s epidemií COVIDu, zkušenosti poznamenané nesmyslnými mediálními vystoupeními různých tzv. odborníků, kteří dohromady tvrdili prakticky cokoli, co se dá vytáhnout v té věci z klobouku šarlatána. Vzpomeňme třeba jen na ivermektin.

Snad nejzajímavější na zmíněném ústavu ovšem je naprostá absence společenských oborů. Epidemie je ale společenský proces a úspěšný boj proti ní závisí nejvíce ze všeho na tom, jakou mají občané důvěru v instituce, jak se s nimi komunikuje, do jakých sociálních a také psychologických situací jsou případnými opatřeními stavěni. Na otázku, zda bylo dobré lidem slibovat, že dvě dávky vakcíny udělají za COVIDem „tečku“, neodpoví odborník z medicíny nebo přírodních věd, ale psycholog a sociolog, odborníci na komunikaci atd.

Ještě v létě 2020 v Česku převažoval triumfální narativ o tom, jak jsme best in COVID, a různí odborníci vykládali, že pandemie slábne. Podzim 2020 měl být bez problémů. Koho by tehdy napadlo, že nejhorší umírání přijde v únoru a březnu, tedy v době, kdy západní země včetně Švédska, dávaného v Česku s oblibou jako odstrašující příklad, epidemii zvládly? Pan ministr v pondělí ve Dvaceti minutách Radiožurnálu zase říkal, jak velmi překvapivé bylo, že je tu letní vlna, aniž by zmínil, že vloni byla brutální letní vlna v Izraeli. Člověk si pak říká, o čem se ti odborníci asi v tom ústavu budou hádat. Třeba o ivermektinu?

