Ruská agrese na Ukrajině. Na Krymu hoří muniční sklad

16. 8. 2022

- Z okupovaných území na jihu a jihovýchodě Ukrajiny v úterý ráno přicházejí četné zprávy a videozáznamy výbuchů.

Ukrajinská televizní stanice NEXTA-TV zveřejnila nepotvrzené záběry výbuchu údajně z Džankoje na Krymu.



Ruská média RIA Novosti rovněž informovala, že v úterý kolem šesté hodiny ranní došlo ve městě k požáru trafostanice.



Ruskem jmenovaný administrativní šéf Krymu Sergej Aksjonov uvedl, že urychleně odjel do obce Majskoje nedaleko Džankoje.



"Odjel jsem do vesnice Majskoje v Džankojském okrese. Okolnosti incidentu se vyšetřují. Budu vás informovat, jakmile budou k dispozici informace," uvedl Aksenov na svém kanálu Telegram, jak informovala agentura RIA.



Podle zpráv místních médií začal hořet také muniční sklad v obci Maiskoje nedaleko Džankoje na severu Krymu.



Ruská státní média Tass citovala Ruskem jmenovaného správního šéfa Krymu Sergeje Aksjonova.



"K detonaci munice došlo na severu Krymu," uvedla agentura v aktualizované zprávě na Telegramu.



Obyvatelé jsou evakuováni, dodal Tass v aktualizaci Telegramu.



Aksjonov dříve uvedl, že do obce ležící asi 25 km jihovýchodně od Džankoje urychleně odjel vyšetřit výbuch v trafostanici.





- Ruská černomořská flotila se potýká s problémy.



Ruská černomořská flotila má podle nejnovější zprávy britských zpravodajských služeb potíže s účinnou kontrolou moře, její hlídky se zpravidla omezují na vody na dohled od krymského pobřeží.



Černomořská flotila nadále používá k podpoře pozemních ofenzív řízené střely dlouhého doletu, ale udržuje obrannou pozici, uvedlo britské ministerstvo obrany ve svém každodenním zpravodajském bulletinu.



Omezená účinnost černomořské flotily podkopává celkovou invazní strategii Ruska, částečně proto, že obojživelná hrozba pro Oděsu byla z velké části neutralizována, dodává aktualizovaný zpravodajský materiál.



- Zelenskij vyměnil šéfy bezpečnostních služeb



Zelenskij odvolal nebo přeobsadil šéfy bezpečnostních služeb čtyř regionálních útvarů.



Podle dekretů zveřejněných na prezidentově webové stránce byl Serhij Zajatec odvolán z funkce šéfa hlavního ředitelství SBU v Kyjevské oblasti. Jurij Borejčuk byl odvolán z funkce vedoucího hlavního ředitelství SBU v Ternopilské oblasti.



Artem Bondarenko byl přesunut z funkce vedoucího hlavního ředitelství SBU ve Lvovské oblasti do funkce vedoucího hlavního ředitelství SBU v Kyjevě a jeho oblasti.



- Ukrajina obdržela dalších šest houfnic M109 z Lotyšska, oznámil její ministr obrany Oleksij Reznikov.



- Ruský ministr obrany a šéf OSN v pondělí telefonicky jednali o bezpečnostní situaci v zaporožské elektrárně, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Rusko již dříve uvedlo, že usnadní misi MAAE do elektrárny v souvislosti s varováním agentury OSN pro jadernou bezpečnost před jadernou katastrofou, pokud se boje nezastaví.



- Zelenskij vyzval k akci v záporožské jaderné elektrárně



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vyzval k akci v Ruskem držené Záporožské jaderné elektrárně a vyzval svět, aby "nepropadl terorismu" a "nepodlehl jadernému vydírání".



Ve svém nočním projevu řekl:



"Všechny ruské jednotky musí být okamžitě a bez jakýchkoli podmínek staženy z elektrárny a přilehlých oblastí. Pokud nyní světu chybí síla a odhodlání ochránit jednu jadernou elektrárnu, znamená to, že svět prohrává. Prohrává s teroristy. Podlehne jadernému vydírání. Jakýkoli radiační incident v Záporožské jaderné elektrárně může zasáhnout země Evropské unie, Turecko, Gruzii a země ze vzdálenějších regionů. Vše závisí pouze na směru a rychlosti větru. Pokud jednání Ruska způsobí katastrofu, mohou následky zasáhnout i ty, kteří zatím mlčí."



- Ukrajinští a ruští představitelé v pondělí informovali o ostřelování v blízkosti největší evropské jaderné elektrárny, přičemž obě strany se vzájemně obviňovaly.



Jeden Ruskem dosazený regionální představitel uvedl, že v blízkosti elektrárny a obytných oblastí dopadlo 25 těžkých dělostřeleckých úderů z houfnic M777 americké výroby. Ukrajina uvedla, že to byly ruské síly, které ostřelovaly město ve snaze vyvolat zdání, že na něj útočí Ukrajina.





- Pět Evropanů čelí v ukrajinském Doněcku ovládaném separatisty soudu kvůli obvinění ze žoldnéřství. Mathias Gustafsson ze Švédska, Vjekoslav Prebeg z Chorvatska a Britové John Harding, Andrew Hill a Dylan Healy se podle ruských médií přiznali k obvinění, že jsou žoldáky a "podstupují výcvik k násilnému převzetí moci". Podle zákonů samozvané neuznané Doněcké lidové republiky jim hrozí trest smrti.



- Tři civilisté byli zabiti a dva zraněni výbušným zařízením při koupání v Černém moři v ukrajinské jižní oblasti Oděsa, uvedla místní policie. Lidé pracující na staveništi údajně ignorovali zábrany a varovné nápisy na pláži v Bělorodsko-Dnistrovském okrese a šli se koupat do moře. Tři muži ve věku 25, 32 a 53 let zahynuli a další muž a žena byli zraněni, uvedla policie.



- Britská armáda cvičí 10 000 ukrajinských vojáků ve střelbě, první pomoci na bojišti a boji ve městě. Cílem britských instruktorů je během několika týdnů proměnit rekruty ve vojáky připravené k boji. První kontingent dorazil minulý měsíc a již byla vyslán zpět, aby doplnila vyčerpané ukrajinské jednotky. Své instruktory vyslaly také Kanada, Nizozemsko, Nový Zéland a severské země.



- Moskvou jmenovaná správa v ukrajinské Chersonské oblasti plánuje podle kremelských zdrojů uspořádat 11. září referendum. Referenda jsou plánována také v dalších třech ukrajinských regionech - Doněcké, Luhanské a Záporožské -, kde Moskva usiluje o anexi území a jejich vyhlášení za nový region Ruska.



- Ukrajinský parlament prodloužil válečný stav o další tři měsíce.



- Z ukrajinských přístavů odplulo celkem pět lodí, dvě z přístavu Južnyj a tři z Černomorsku, naložených kukuřicí a pšenicí.



Kromě toho budou v úterý čtyři lodě na cestě do ukrajinských přístavů zkontrolovány Společným koordinačním centrem, dodalo turecké ministerstvo obrany v oznámení z dnešního rána.



První náklad humanitární potravinové pomoci směřující z Ukrajiny do Afriky od ruské invaze údajně opustil ukrajinský přístav Pivdennyj.



Podle údajů společnosti Refinitiv Eikon byla z přístavu spatřena loď Brave Commander.



Ukrajinský ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov zprávu potvrdil s tím, že nákladní loď by měla do Etiopie dorazit za dva týdny.



Již dříve společné koordinační centrum, které zřídily Rusko, Turecko, Ukrajina a OSN, uvedlo, že schválilo odjezd lodi.



- Rusko klade podmínky pro návštěvu jaderné elektrárny



Organizace spojených národů má logistické a bezpečnostní kapacity pro podporu návštěvy inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v ukrajinské jaderné elektrárně v Záporoží, uvedl její mluvčí, ale ruský diplomat si kladl podmínky a uvedl, že vedení případné mise přes ukrajinské hlavní město je příliš nebezpečné.



Mluvčí OSN Stephane Dujarric uvedl, že "v úzkém kontaktu s MAAE sekretariát OSN vyhodnotil, že má na Ukrajině logistické a bezpečnostní kapacity, aby byl schopen podpořit jakoukoli misi MAAE do jaderné elektrárny v Záporoží z Kyjeva".



Dodal však, že s tím musí souhlasit jak Rusko, tak Ukrajina.



