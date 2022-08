Ukrajina se snaží vyvolat chaos v ruské armádě, vysvětluje Zelenského poradce

16. 8. 2022

Mychajlo Podoljak říká, že cílem budou ruské zásobovací linie, a předpovídá podobné útoky, jako byl výbuch na krymské letecké základně minulý týden

Podle klíčového poradce prezidenta Volodymyra Zelenského je Ukrajina zapojena do protiofenzívy, jejímž cílem je vyvolat "chaos uvnitř ruských jednotek" údery na zásobovací linie útočníků hluboko na okupovaných územích.



Mychajlo Podoljak řekl deníku Guardian, že v "příštích dvou až třech měsících" by mohlo dojít k dalším útokům podobným úterním záhadným úderům na železniční uzel a leteckou základnu na Krymu, a zničení ruských válečných letadel na krymském letišti Saky z minulého týdne.



Rusko uvedlo, že v úterý došlo k požáru muničního skladu v Džankojském okrese na Krymu, což Podoljak označil za "připomenutí", že "Krym obsazený Rusy bude znamenat exploze skladů munice a vysoké riziko smrti pro útočníky a zloděje".



Ukrajina se k útokům nepřihlásila. Přiměly nicméně ruské turisty k panickému útěku z Krymu. Před nádražím v regionálním hlavním městě Simferopolu se v úterý tvořily fronty. Letiště v Simferopolu bylo uzavřeno.



Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že se zabývá případy sabotáží a přijímá "nezbytná opatření", aby zabránilo dalším útokům.



Podoljak v projevu z prezidentské kanceláře v Kyjevě řekl: "Naší strategií je zničit logistiku, zásobovací linky a muniční sklady a další objekty vojenské infrastruktury. Vytváříme tím chaos uvnitř jejich vlastních sil."



Poradce, který je často označován za třetího nejmocnějšího představitele země, uvedl, že přístup Kyjeva je odlišný od toho, jak Moskva používá tupou dělostřeleckou sílu k získání území v oblasti Donbasu na východě, kde ruské jednotky systematicky srovnávají se zemí města jako Mariupol a Sievierodoněck, aby získaly teritorium.



"Takže Rusko tak nějak všechny naučilo, že protiofenzíva vyžaduje obrovské množství živé síly jako obří pěst a stačí jít jedním směrem," řekl, ale "ukrajinská protiofenzíva vypadá úplně jinak. My nepoužíváme taktiku ze 60. a 70. let, minulého století."



Tyto výroky by se však daly vykládat i jako přiznání, že Ukrajina má potíže shromáždit dostatečné množství mužstva a vojenského materiálu potřebného k udržení plné protiofenzívy na jihu země, která obvykle vyžaduje nejméně trojnásobnou převahu.



Namísto toho se Ukrajina pokusila odříznout Cherson - jediné město ovládané Ruskem na západním břehu Dněpru - poškozením silničních a železničních mostů pomocí nově dodaného západního raketového dělostřelectva do té míry, že pro Rusko již není možné účinně zásobovat své jednotky.



Podoljak požádal o "dalších 50, 60, 80" MLRS (raketových systémů s vícenásobným odpalováním) k existujícímu arzenálu asi 20 kusů, z nichž 16 jsou nákladní Himary dodané USA. Tři - pásové M270 - přišly také z Velké Británie a další tři byly přislíbeny, což poradce označil za "velmi dobré".



S pomocí raket dlouhého doletu dodaných Západem dodal Podoljak, že Ukrajina doufá, že se jí podaří oslabit sílu útočníků "nedostatkem zásob a munice", které "donutí Rusy bojovat tak jako v prvních měsících války".



V počáteční fázi konfliktu se neorganizované ruské armádě nepodařilo dobýt Kyjev poté, co se invazní síly zadrhly v řadě dopravních zácp na silnicích vedoucích do města, což je učinilo zranitelnými vůči ukrajinské pěchotě a protitankovým zbraním.



Prezidentův poradce naznačil, že útok na leteckou základnu z minulého týdne mohl být dílem partyzánů, ale odmítl jakoukoli domněnku, že by mohlo jít o pouhou nehodu, jak naznačovala Moskva bezprostředně po tomto útoku.



Podoljak uvedl, že Rusové mají "jinou fyziku", pokud se domnívají, že výbuchy byly způsobeny odhozenými cigaretami, které způsobily explozi muničních skladů, a poté pokračoval v předvídání dalších takových útoků za frontovou linií v budoucnosti.



"Určitě souhlasím s ruským ministerstvem obrany, které v příštích dvou, třech měsících předpovídá další incidenty tohoto druhu. Myslím si, že se jich může stát více," řekl Podoljak.



Naznačil také, že Ukrajina považuje krymský most spojující okupovaný poloostrov s ruskou pevninou za legitimní vojenský cíl. "Je to nelegální stavba a hlavní brána pro zásobování ruské armády na Krymu. Takové objekty by měly být zničeny," varoval.



Ačkoli Ukrajina odmítla převzít veřejnou odpovědnost za útok na leteckou základnu Saky, učinila tak v soukromí a incident přišel v době, kdy byla zasažena řada ruských strategických cílů hluboko za frontovou linií.



V pondělí se objevily spekulace, že Jevgenij Prigožin, ruský podnikatel údajně napojený na soukromou vojenskou společnost Wagner, mohl být zraněn nebo zabit při ukrajinském raketovém útoku v Donbasu.



Díky fotografiím, které zveřejnil jeden ruský novinář a na nichž je zachyceno jeho setkání se žoldáky firmy Wagner na východě Ukrajiny, bylo možné snadno identifikovat místo, kde se základna nachází. A v neděli byla budova v Mironivsku zasažena ukrajinským dělostřeleckým úderem, pravděpodobně ze systému Himars.



Podoljak, který byl v počátečních fázích konfliktu vyjednavačem mírových rozhovorů, řekl, že Rusko se nebude účastnit seriozně vyjednávání, dokud neutrpí porážku na bojišti. Uvedl, že některé nejmenované evropské země "podléhají iluzi", že Kreml může usilovat o jednání v dobré víře.



"Ruské uši se otevřou pouze tehdy, když do ruské hlavy udeří obří vojenská pálka," řekl.



Pochválil také dosavadní roli Británie v podpoře Ukrajiny, která v některých ohledech předčila roli USA, a uvedl, že očekává, že silná podpora bude pokračovat i po odchodu Borise Johnsona z funkce premiéra. "Stali jste se obrem - je těžké vrátit se k tomu, že jste trpaslík," dodal.



Johnson nabídl Zelenskému "osobní a emocionální podporu" v "nejtemnějším dni ukrajinské historie", řekl Podoljak. Příspěvek Spojeného království se bude připomínat po staletí, dodal.

1