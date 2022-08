Řeka Odra: záhada hromadného úhynu ryb přetrvává, toxické látky prý nebyly nalezeny

16. 8. 2022

Polští vědci zjistili zvýšený obsah soli až poté, co byly v řece Odře nalezeny tisíce mrtvých ryb





Příčina "katastrofálního" hromadného úhynu ryb v řece Odře zůstává i nadále záhadou poté, co polští vědci uvedli, že laboratorní testy zjistily v této středoevropské vodní cestě zvýšenou hladinu soli, ale žádné jiné toxické látky.



Německé obce zakázaly koupání a rybaření v Odře poté, co byly v řece dlouhé 840 km, která protéká z České republiky do Baltského moře podél hranic mezi Německem a Polskem, nalezeny tisíce mrtvých ryb.

Ochránci přírody vyjádřili obavy, že hromadný úhyn může způsobit zkázu celého ekosystému Odry. "Musíme počkat, jak se bude vyvíjet ptačí populace a co se stane s mývaly a vydrami," řekla listu Tagesspiegel Karina Dörk, okresní správkyně německého regionu Uckermark. "Je to katastrofa, která s námi zůstane po mnoho let."





Podle ministerstva vnitra ve Varšavě bylo v uplynulých dnech nasazeno 2 000 policistů, 300 hasičů a 200 vojáků, kteří pomáhali vylovit z vody mrtvé ryby.





Polští rybáři nahlásili neobvykle vysoký počet uhynulých ryb u Vratislavi 26. července, ale němečtí činitelé uvedli, že o problému níže po proudu byli informováni až na začátku druhého srpnového týdne.



V pondělí ráno oznámili polští a němečtí ministři životního prostředí plán použít plovoucí olejové bariéry, aby zabránili dalšímu šíření uhynulých ryb po Štětínské laguně, odkud se Odra vlévá do Pomořanského zálivu Baltského moře. Vzorky odebrané v sobotu ukázaly, že kontaminovaná voda ještě nedosáhla západní poloviny laguny.Německá i polská vláda uvedly, že předpokládají, že úhyn byl způsoben únikem toxických chemikálií z průmyslové výroby, a Polsko nabídlo odměnu 1 milion zlotých neboli 210 000 eur pro každého, kdo "pomůže najít osoby odpovědné za tuto ekologickou katastrofu".Pátrání po přesné příčině je však bezvýsledné a občas mařené špatnou komunikací mezi polskou a německou stranou. Minulý týden činitelé v Německu oznámili, že vědci objevili ve vzorcích vody vysokou koncentraci rtuti, což polští úředníci o víkendu odmítli."Státní veterinární ústav dokončil testování ryb na přítomnost těžkých kovů," uvedla na Twitteru polská ministryně životního prostředí Anna Moskwa. "Těžké kovy jako příčinu úhynu ryb vyloučil."Šéf polské vlády Mateusz Morawiecki v pátek propustil generálního ředitele státní společnosti Polské vody, která má v Polsku na starosti vodní hospodářství, a šéfa inspekce ochrany životního prostředí v reakci na jejich postup v případě znečištění Odry.