Vědkyně, která se dostala do povědomí veřejnosti, spáchala sebevraždu. To musí být varovný signál

12. 8. 2022

Zdravotničtí pracovníci odcházejí z oboru kvůli útokům, jichž se jim dostává ohledně covidu. Naléhavě potřebují podporu



Lisa-Maria Kellermayr, rakouská praktická lékařka, zasvětila svůj život pacientům a o nebezpečí covidu-19 hlasitě informovala na Twitteru a v médiích. Měsíce snášela výhrůžky smrtí od zastánců konspiračních teorií ohledně covidu a od odpůrců vakcín. Její kolegové vyjadřovali frustraci z nedostatku podpory, které se jí dostávalo, aby se vyrovnala s každodenními urážkami. Minulý měsíc si Kellermayrová vzala život, píše Devi Shridhar, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku.



Lisa-Maria Kellermayr, rakouská praktická lékařka, zasvětila svůj život pacientům a o nebezpečí covidu-19 hlasitě informovala na Twitteru a v médiích. Měsíce snášela výhrůžky smrtí od zastánců konspiračních teorií ohledně covidu a od odpůrců vakcín. Její kolegové vyjadřovali frustraci z nedostatku podpory, které se jí dostávalo, aby se vyrovnala s každodenními urážkami. Minulý měsíc si Kellermayrová vzala život, píše Devi Shridhar, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku.

Když se zpráva o smrti dr. Kellermayrové dostala mezi lékařskou komunitu, lékaři reagovali se smutkem, ale nebyli překvapeni. Během pandemie vědci trpěli obrovským množstvím útoků a obviňování, zatímco se jen snažili dělat svou práci. Já jsem trpěla mnohem méně než mnoho mých kolegů, píše autorka ale přesto jsem si během pandemie si zažila svůj díl útoků na internetu. Byla jsem terčem útočných tweetů, videí na YouTube, blogů, virálních příspěvků na Facebooku a zlomyslných úprav na mé stránce na Wikipedii. Někdo poukázal na přednášku o globálním zdraví, kterou jsem měla v roce 2018, jako na důkaz, že jsem pandemii způsobila jako součást "hlubokého státu". Útoky přicházely ze všech stran: antivaxeři, odpůrci roušek, zastánci konspiračních teorií,lidé proti Billu Gatesovi, lidé proti Wellcome Trustu, lidé proti lékařství, lidé proti skotské vládě, anti-skotská vláda, lidé proti konzervativním politikům, vše to bylo zmatené dohromady záhadným způsobem.





V oblasti veřejného zdraví akademici celý život zkoumají problémy, snaží se najít řešení, která by lidem zachránila život, a poskytují rady, jak zabránit tomu, aby lidé onemocněli. Věda není o tom, aby se člověk stal slavným, ale o budování znalostí. Tato práce zahrnuje výuku další generace, provádění výzkumu, snahu získat solidní výsledky a podělit se o ně s ostatními pracovníky v oboru. Covid-19 náhle postavil vědce do středu pozornosti. Myslím, že nikdo, kdo pracuje v oblasti globálního veřejného zdraví, nečekal takový ohlas, jaký zažil během pandemie. Lidé, kteří pracují ve veřejném zdravotnictví, jsou obvykle slušní a schopní.



Tváří v tvář smrtícímu viru, který vyžadoval výjimečnou reakci, se vědci stali snadným obětním beránkem. Za ztráty a kolektivní trauma, které během pandemie společnost utrpěla, samozřejmě nenesou odpovědnost. I přes přísná opatření, která byla zavedena proti šíření Covidu-19, virus přesto způsobil více než 200 000 úmrtí v Británii a více než milion ve Spojených státech. Ve Spojeném království byla vždy zásadním problémem hrozba kolapsu zdravotnictví. Je snadné zapomenout, že zdravotnické služby jsou omezené, dokud někdo z vašich blízkých nepotřebuje lékařskou péči. A je snadné obviňovat lékaře z čekání, aniž bychom si uvědomili, kolik hodin lékaři pracují.



Mnoho lékařů, vědců a zdravotníků ze zdravotnictví odešlo, protože se rozhodli, že jim to nestojí za osobní náklady. Praktičtí lékaři, zdravotní sestry a vyškolení zdravotníci jsou vyčerpaní a vyhořelí a odhaduje se, že každý měsíc opustí britské zdravotnictví 7 000 zdravotníků. Vědci, s nimiž jsem hovořila, stále častěji odmítají nechat se interviewovat o vakcínách v televizi a v novinách, protože se obávají reakce, které by se jim mohlo dostat od odpůrců vakcín.



Tím vzniklo vakuum tam, kde by měla být odborná komunikace. Místo toho si pseudocelebrity získávají velké příznivce na platformách, jako je Twitter, kde šíří zákeřné nesmysly, jako je mýtus, že očkování zahrnuje čipování osob nebo že Covid-19 je globální podvod. To vyvolává hněv a odpor, ale nijak to nepřispívá ke zlepšení společnosti nebo blahobytu lidí.



Bohužel si dnes mnoho lidí spojuje veřejné zdraví s omezeními a lockdowny. Zvládání infekčních onemocnění bylo vždy o tom, že se zjišťovalo, co způsobuje, že někdo onemocní, snažilo se přijít na to, jak dochází k přenosu, určovala se opatření, která to zastaví dříve, než onemocní více lidí, a vyvíjelo se očkování a léčba. V myslích mnoha lidí se však kvůli výjimečné reakci stal covid synonymem pro uzavření celých odvětví, pro nařízení zůstat doma a pro přísné omezení mobility a osobních svobod.



Někteří lidé, kteří útočí na odborníky na veřejné zdraví a vědce, čelí následkům: jeden muž, který e-mailem vyhrožoval smrtí poradci Bílého domu Covid-19 Tonymu Faucimu, dostal tříletý trest odnětí svobody. O tom by se mělo široce informovat, aby to bylo varováním pro ostatní, že za vyhrožování lidem, ať už na internetu, nebo v reálném životě, hrozí skutečné tresty. Částečným řešením by mohl být zákaz anonymních online účtů. Kdyby lidé museli na sociálních sítích používat své skutečné jméno, těžko si lze představit, že by se cítili tak odvážně při urážení vědců. Tím bychom se také zbavili záplavy botů.







Zásadní je také institucionální podpora vědců, a to nejen ze strany zaměstnavatelů, ale i jejich kolegů. V případech, kdy se útoky stávají opravdu závažnými, jako jsou výhrůžky smrtí a nenávistné projevy, by vědci a zdravotníci měli mít pocit, že se mohou obrátit na policii. Ti, kteří jsou na očích veřejnosti, by neměli být obviňováni z toho, že se jim dostává urážek, protože se rozhodli vystoupit v televizi nebo něco napsat na Twitter. Pokud někdo upozorňuje na důležitý problém a sdílí informace na základě svých odborných znalostí, mělo by to být vnímáno jako služba veřejnosti. A tyto osoby by měly být chráněny. Jak ukazuje případ lékařky Kellermayrové, potřebujeme nyní právní a strukturální změny, abychom ochránili ty, kteří se snaží hodnotně přispět společnosti.



