Dítě z Louisiany bylo vyhozeno ze školky, protože rodiče jsou dvojice stejného pohlaví

12. 8. 2022

Rodičům řekli, že "už tam nebude moci chodit do školy kvůli našemu životnímu stylu".

Manželé Parkerovi uvedli, že po vyloučení Zoey z Bible Baptist Academy se jim dostalo široké podpory ze strany komunity.





Pětiletá dívka z Louisiany byla donucena opustit třídu mateřské školy v náboženské škole, protože její rodiče jsou pár stejného pohlaví.

Emily a Jennie Parkerovy uvedly, že jim představitelé školy Bible Baptist Academy v městě DeQuincy v Louisianě během setkání s ředitelem školy a pastorem sdělili, že jejich vztah osob stejného pohlaví není v souladu s učením školy a že budou muset pro svou dceru Zoey najít jinou školu.



"Zavolali si nás do ředitelny na schůzku, kde nám oznámili, že Zoey už tam nebude moci chodit do školy kvůli našemu životnímu stylu," řekla jednatřicetiletá Jennifer Parkerová místní zpravodajské stanici KPLC.



Emily Parkerová, 28 let, uvedla, že schůzka se konala pouhé dva dny před začátkem školního roku. Během ní jí a její ženě také bylo řečeno, že škola jako nábožensky založená škola bude studenty učit, že manželství je svazek mezi mužem a ženou.



Parkerovi nedávno adoptovali Zoey, která je neteří Jennie, poté, co její otec v září 2020 zemřel při pracovním úrazu.



"Přišla o otce, o matku a teď přichází o školu, kterou má velmi ráda," řekla Jennie pro KPLC.



Zoey dříve navštěvovala předškolní zařízení Bible Baptist Academy, kde, jak manželé uvedli pro NBC News, měla Zoey mnoho přátel a učitelů, které měla ráda.



Manželé také uvedli, že obdrželi několik nabídek z jiných místních křesťanských škol, aby Zoey nastoupila do mateřské školy.



"Je to vlastně dobrá věc," řekla Jennie pro KPLC. "Máme možnost ji přivést do školy, která je jí o něco blíž, a je to pro ni nová příležitost, jak si najít nové kamarády."



Biblická baptistická akademie zveřejnila prohlášení k vyhození manželů Parkerových, ve kterém se píše, že škola "se zavázala vyučovat a žít v souladu s učením Písma".





Dodalo: "Jako baptistická akademie se také zavazujeme poskytovat prostředí, které je v souladu s vírou, kterou zastáváme. Chceme, aby naši žáci nejen znali naše přesvědčení, ale aby je také vnímali. Pokud jde o osobní vztahy, zastáváme názor, že tyto vztahy, by měly být mezi mužem a ženou."



