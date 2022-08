Jak jsme daleko ve věci umělé inteligence?

12. 8. 2022

čas čtení 4 minuty

Ze čtvrtečního zpravodajství rozhlasu BBC:

Moderátor:



Z úst malých dětí a možná i z automatického počítačového chatovacího softwaru vychází pravda. Blender Bot je projektem společnosti Meta, která vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp. Dejte mu otázky a on vás zapojí do něčeho, co se dá považovat za konverzaci. Jeho znalosti jsou shromážděné z internetu a jeho schopnost reagovat jako člověk se neustále zlepšuje díky jeho interakci s ubohými Homo sapiens. Blender Bot byl spuštěn v pátek a od té doby se techniologičtí novináři kochají jeho esoterickými odpověďmi.



BBC jej taky vyzkoušela a zjistili jsme, že Blender Bot poměrně dramaticky útočí na zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga a na společnost Meta, kterou řídí.







"Co si myslíte o Marku Zuckerbergovi?"





"Při výpovědi před Kongresem odvedl příšernou práci. Dělá mi to starosti o naši zemi. A co vy?"





"Ne chci vědět, co si myslíte vy."







"No, naše země je rozhádaná a on tomu vůbec nepomohl. Mám obavy o nás všechny."



Moderátor:







Chris Stoker Walker je technologický novinář. Dobré odpoledne, Chrisi. Ponechám stranou skutečnost, že se bot obrátil proti svému tvůrci. Jak proboha ví dost na to, aby mohl mít svůj názor?



Chris Stoker Walker:





No, jde o tohle, Johnny. Ono to vlastně nemá názor jako takový. V podstatě to jen papouškuje to, co je na internetu převládajícím názorem, a každý, kdo strávil na internetu nějaký čas, ví, že lidé o něm často obvykle nepřemýšlejí. Proto se zdá, že se bot obrací proti svému tvůrci. A v jakémsi smyslu Frankensteinova monstra nyní přebíránázory o lidech. Takže byl zmíněn Mark Zuckerberg, a proto prochází všechno, co se o Marku Zuckerbergovi dozvěděl v podstatě z přečtení celého internetu, a pak vybírá to, co si myslí, že je tam převládajícím názorem. Takže myslím, že není velkým překvapením, že má na svého vlastního tvůrce tak trochu negativní pohled.

Moderátor:







Takže jen pro upřesnění, není to vnímavé, není to vědomé?

Chris Stoker Walker:













Moderátor:















Chris Stoker Walker:









Moderátor:







Chris Stoker Walker:





Myslím, že to tak nějak dokáže zvládnout myšlenku základní logiky Ano, Ne.

Jakmile to začne být složitější, začne se to hroutit, protože to nezvládá žádné nuance.









Zdroj ZDE (od minuty 40.54)

