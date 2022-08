Zprávu Amnesty International předcházela kritika zbrojení proti Rusku ze strany její spoluautorky

Kolem téhle zprávy se objevilo už mnoho varovných znamení, Amnesty údajně část svědectví sbírala v ruských zajateckých táborech, které provozuje FSB, celé je to hodně vytrhané z kontextu, interpretace mezinárodního humanitárního práva v té zprávě jsou... kreativní a podobně. Ale budiž, pořád jsem jim dával "benefit of doubt" a doufal, že to je prostě jen dobře míněný a blbě udělaný aktivismus. Nebyl by první ani poslední.