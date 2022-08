USA: Pokud jde o volby, věci se začínají měnit ve prospěch Demokratů

12. 8. 2022

Tlak na republikánské kandidáty narůstá, zatímco Demokraté, jak se zdá, konečně dosahují svých cílů, upozorňuje Robert Reich. Tlak na republikánské kandidáty narůstá, zatímco Demokraté, jak se zdá, konečně dosahují svých cílů,

Republikánští kandidáti do Senátu, Sněmovny a na guvernéry v nadcházejících doplňovacích volbách plní rozhlasové vlny nepodloženými tvrzeními, že pátrání FBI v Trumpově sídle Mar-a-lago odhaluje politizaci ministerstva spravedlnosti a podkopává právní stát.

Republikáni počínaje třetí republikánkou ve Sněmovně reprezentantů Elise Stefanikovou až po vůdce menšiny ve sněmovně Kevina McCarthyho překypují rozhořčením a obviněním.

Marjorie Taylor Greeneová chce "přestat financovat FBI!" Joe Kent, Trumpem podporovaný kandidát do sněmovny ve státě Washington, prohlašuje: "Jsme ve válce."

Trump jako obvykle rozdmýchává plameny a v pondělí vyl, že jeho "krásný dům, Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě, je v současné době v obležení, přepaden a obsazen velkou skupinou agentů FBI".

Ten večer Republikánský národní kongres rozeslala hromadnou textovou zprávu: "TOTO NENÍ CVIČENÍ: BEZPRECEDENTNÍ tah. Bidenova FBI PŘEPADLA domov prezidenta Trumpa. Čas vzít si Kongres zpět."

Jsou to splašky. Neexistuje žádný důkaz, že by pátrání FBI bylo motivováno něčím jiným než podezřením (podtrženým zjištěním federálního soudce o pravděpodobném případu), že Trump nepřijatelně zacházel s dokumenty, které právem patří Spojeným státům.

To je trestný čin. Jestli někdo podkopává právní stát, je to Trump.

Připomeňme, že Trump sám jmenoval současného ředitele FBI Christophera Wraye poté, co propustil bývalého ředitele Jamese Comeyho za vyšetřování vazeb Trumpovy kampaně v roce 2016 na Rusko.

Trumpova základna však každé obvinění z Trumpova pochybení automaticky považuje za test loajality – což vyvolává požadavky, aby republikánští zákonodárci a republikánští kandidáti energicky bránili Trumpa a útočili na Demokraty za to, že po něm jdou.

To nepředstavuje problém pro demokratické kandidáty v nadcházejících volbách v polovině volebního období, které Trumpovi Republikáni stejně nebudou volit.

Pro republikánské kandidáty to ale představuje velký a rostoucí problém.

Zatímco Biden a Demokraté úspěšně prosazují legislativu, kterou schválili – zákon o čipech a vědě, který prezident Biden ve středu podepsal, a velmi brzy zákon o snížení inflace – Republikánská strana se nadále utápí v trumpovské křivdě a obviňování.

Obvykle se po primárkách republikánští kandidáti snaží posunout tak daleko od extrémní pravice, jak se jen odváží, aby získali umírněnější a nezávislejší voliče pro všeobecné volby.

Většina republikánských kandidátů ví, že jejich největší šance na vítězství v listopadu závisí na tom, že se distancují od Trumpa a zaměří se na republikánská žhavá témata, jako je inflace, kriminalita a imigrace.

Ale reakce Trumpovy základny na pátrání FBI v Mar-a-Lago ukazuje, jak těžké bude získat od Trumpa vůbec nějaký odstup.

Tato prohlídka bude pravděpodobně předehrou k dalším ohňostrojům v září a říjnu, kdy republikánští kandidáti nebudou mít jinou možnost, než opakovaně chodit na žíněnku pro Trumpa.

Zvážte:

Výbor 6. ledna bude pokračovat ve slyšení na začátku září. Tato slyšení téměř jistě poskytnou další důkazy o Trumpově pokusu o převrat v roce 2020.

Zdá se, že vyšetřování ministerstva spravedlnosti ohledně Trumpovy role při prosazování falešných voličů a při odstraňování dokumentů z Bílého domu se přiostřuje.

Odvolací soud v DC právě uvolnil cestu výboru Sněmovny reprezentantů k získání Trumpových dlouho skrývaných daňových přiznání.

Žalobci v Georgii pokračují ve vyšetřování Trumpova požadavku, aby ministr zahraničí Brad Raffensperger "našel" hlasy, které Trump potřeboval k vítězství ve volbách, kde tři různé soudy potvrdily, že prohrál. Rudy Giuliani právě dostal příkaz svědčit před velkou porotou v tomto případě.

Sám Trump pravděpodobně ohlásí kandidaturu na prezidenta v září nebo říjnu.

To vše vystaví republikánské kandidáty rostoucímu tlaku Trumpovy základny, aby bránili Trumpa, bouřili se proti jeho žalobcům a znovu zahájili soudní spory ohledně voleb v roce 2020 – úkoly, které budou stále obtížnější, jak se objeví další důkazy o Trumpově zločinnosti.

Mezitím se Demokraté budou moci pochlubit tím, co udělali pro americký lid – snížili ceny léků, náklady na zdravotní péči, vyčistili životní prostředí, zachovali konkurenční výhodu Ameriky a modernizovali národní silnice, mosty a vodovodní a kanalizační systémy.

Jak řekl Joe Biden v úterý, když podepsal zákon o čipech a vědě, Amerika dostála požadavkům okamžiku: "Okamžiku, kdy jsme vsadili na sebe, věřili v sebe a znovu získali příběh, ducha a duši tohoto národa".

Co bude atraktivnější zpráva pro umírněné a nezávislé voliče, kteří do značné míry určují výsledek doplňovacích voleb: Obrana Trumpa před narůstajícími obviněními z jeho kriminality a stále podivnějších tvrzení, že je pronásledován, nebo "znovuzískání toho, co Amerika umí"?

Sázím na to druhé.

Zdroj v angličtině: ZDE

