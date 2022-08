Ruská agrese na Ukrajině: Tři zranění při novém ostřelování poblíž jaderného reaktoru, OSN vyzývá k demilitarizované zóně

- Ruský "politolog" Nikita Danjuk se rozčiluje v ruské televizi, jak je možné, že lidé v Kyjevě žijí normálním životem a nemusejí se před bombardováním skrývat ve sklepích:

Russian "political scientist" Nikita Danyuk watched @arestovych giving an interview while walking around Kyiv and is outraged that people there aren't currently cowering in their basements



"I would like a return to the time when people couldn't go out onto the streets of Kyiv" pic.twitter.com/rVO6i7HYtT