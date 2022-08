Inflace v USA konečně zpomaluje. Bude zboží levnější?

12. 8. 2022

čas čtení 4 minuty

Zpomalení růstu cen je významným krokem správným směrem. Ale ceny pro mnoho zboží a služeb by mohly ještě nějaký čas růst, upozorňuje Madeleine Ngoová.

Inflace Klesá: Nová data zveřejněná ve středu ukázala, že ceny vzrostly oproti předchozímu roku o 8,5 %, ale to je zlepšení oproti červnu, kdy ceny vzrostly o 9,1 %.

Měsíční míra inflace také stagnovala, což znamená, že celkově se ceny od června nezvýšily.

Zpomalení v minulém měsíci – způsobené převážně klesajícími cenami pohonných hmot – je významným krokem správným směrem. Ale Spojené státy jsou stále daleko od cíle Federálního rezervního systému, kterým je průběžná 2% roční inflace, a špatnou zprávou je, že vysoké ceny mnoha zboží a služeb se pravděpodobně nějakou dobu udrží.

Fed podniká agresivní kroky, aby dostal inflaci pod kontrolu, ale to neznamená, že ceny celkově rychle klesnou nebo se vrátí na úroveň před pandemií. Znamená to jen, že ceny jako celek se vyrovnají a porostou pomaleji, než aby pokračovaly v raketovém růstu.

Tak funguje politika Fedu. Centrální banka se nesnaží snížit ceny, ale spíše omezit tempo růstu, aby rostly pomaleji a stabilněji.

Představitelé Fedu cílí na nízkou míru inflace částečně proto, že centrální banka se obává deflace – klesající cenové hladiny – která může poškodit ekonomický růst. Pokud ceny celkově klesají, spotřebitelé by mohli utrácet peníze, protože očekávají, že náklady budou v budoucnu ještě nižší. Snížené výdaje by mohly vést ke zpomalení náboru a obchodních investic, což znamená, že by mohlo být propuštěno více pracovníků a růst mezd by se mohl zpomalit. Pokud mohou Američané místo toho očekávat, že ceny porostou stabilním tempem kolem 2 %, mohou lépe plánovat dopředu a činit rozumnější rozhodnutí o svých financích.

Ale to, že ceny jako celek budou nadále růst, neznamená, že všechno bude navždy tak drahé. Ceny řady zboží během pandemie prudce vzrostly, protože poptávka po zboží prudce vzrostla, a ekonomové říkají, že některé kategorie by mohly nakonec zaznamenat určitý pokles cen.

"Vrátí se ceny tam, kde byly v předpandemickém období? Pravděpodobně ne," říká Michael Gapen, šéf americké ekonomiky v Bank of America. "Existuje ale prostor pro to, aby některé ceny poměrně dramaticky klesly směrem, kde byly v předpandemické éře? Myslím, že odpověď na to je ano."

Američané již zaznamenali některé z těchto poklesů cen. Ceny benzínu klesly oproti předchozímu měsíci o 7,7 %, podle zprávy Index spotřebitelských cen zveřejněné ve středu. Poté, co v červnu ceny benzínu vyvrcholily nad 5 dolary za galon, již několik týdnů neustále klesají, i když stále zůstávají téměř o 1 dolar vyšší než před rokem.

Maloobchodní benzín by mohl v budoucnu nadále klesat, možná pod 3 dolary za galon, protože ceny pohonných hmot mají tendenci být kolísavější. Ceny ojetých aut a nábytku, které během pandemie prudce vzrostly, by také mohly klesnout, protože dodavatelské řetězce se vzpamatovávají a poptávka slábne.

Služby na druhou stranu obvykle v průběhu času zdražují a jejich cena se mění pomaleji. To znamená, že věci jako nájem, stravování v restauracích a lékařská péče budou pravděpodobně i nadále zdražovat, i když mírnějším tempem, říkají ekonomové.

To se může zdát pochmurné. Ale nakonec to možná nebude tak zlé. Pokud průměrné mzdy rostou a překračují míru inflace, znamená to, že si mnoho Američanů může dovolit koupit více, i když ceny rostou. Právě teď se to neděje. Průměrný hodinový výdělek se za poslední rok zvýšil o 5,2 %, protože po pracovnících zůstala vysoká poptávka a podniky se během pandemie potýkaly s problémy s obsazením volných pozic. Ale mzdové zisky stále nedokázaly držet krok s inflací.

Zdroj v angličtině: ZDE

