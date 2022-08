Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij vzkazuje svým činitelům, aby přestali prozrazovat vojenskou taktiku

12. 8. 2022

čas čtení 7 minut





- Podle starosty města Kramatorsk na východě Ukrajiny dopadlo ve dvě hodiny ráno jedenáct raket.



Starosta Oleksandr Hončarenko to uvedl na Facebooku:



:Soukromé domy byly zničeny. O obětech nejsou žádné informace. Okupanti ničí vše, co jim stojí v cestě - teroristická taktika."





- Velká Británie zveřejnila denní aktualizace obranného zpravodajství o situaci na Ukrajině.



Klíčové body jsou následující:



Dne 9. srpna došlo k výbuchům na Ruskem provozovaném vojenském letišti Saky na západě Krymu.



Původní příčina výbuchů je nejasná, ale velká hřibovitá oblaka viditelná na videozáznamech očitých svědků téměř jistě vznikla v důsledku detonace až čtyř muničních skladů.



Nejméně pět stíhacích bombardérů a tři víceúčelové letouny byly při výbuchu téměř jistě zničeny nebo vážně poškozeny. Centrální rozptylová plocha Saky utrpěla vážné škody, ale letiště pravděpodobně zůstává provozuschopné.



Ztráta osmi bojových letounů představuje zanedbatelnou část celkové flotily letounů, které má Rusko k dispozici pro podporu války. Saky sloužily především jako základna pro letouny Černomořské flotily ruského námořnictva.



Schopnost námořního letectva flotily je nyní značně oslabena. Incident pravděpodobně přiměje ruskou armádu, aby přehodnotila své vnímání hrozeb. Krym byl pravděpodobně vnímán jako bezpečný týlový prostor.

Starosta Oleksandr Hončarenko to uvedl na Facebooku::Soukromé domy byly zničeny. O obětech nejsou žádné informace. Okupanti ničí vše, co jim stojí v cestě - teroristická taktika."Klíčové body jsou následující:Dne 9. srpna došlo k výbuchům na Ruskem provozovaném vojenském letišti Saky na západě Krymu.Původní příčina výbuchů je nejasná, ale velká hřibovitá oblaka viditelná na videozáznamech očitých svědků téměř jistě vznikla v důsledku detonace až čtyř muničních skladů.Nejméně pět stíhacích bombardérů a tři víceúčelové letouny byly při výbuchu téměř jistě zničeny nebo vážně poškozeny. Centrální rozptylová plocha Saky utrpěla vážné škody, ale letiště pravděpodobně zůstává provozuschopné.Ztráta osmi bojových letounů představuje zanedbatelnou část celkové flotily letounů, které má Rusko k dispozici pro podporu války. Saky sloužily především jako základna pro letouny Černomořské flotily ruského námořnictva.Schopnost námořního letectva flotily je nyní značně oslabena. Incident pravděpodobně přiměje ruskou armádu, aby přehodnotila své vnímání hrozeb. Krym byl pravděpodobně vnímán jako bezpečný týlový prostor.





- Podle zprávy na blogu BBC Ukraine došlo v noci na dnešek k nočnímu ostřelování Charkova.



Zpráva se odvolává na příspěvek šéfa charkovské OVA Olega Sinegubova na Telegramu:



V noci na dnešek Rusové zahájili raketové útoky na Charkov. Z Belgorodu byly vypáleny čtyři rakety. Kolem třetí hodiny ranní zasáhly dvě rakety vzdělávací instituci ve čtvrti Slobid.



V okrese Novobavar dopadla raketa na silnici vedle administrativní budovy. Střepiny poškodily fasádu.



Přílet další rakety byl zaznamenán v Kyjevské oblasti, bez obětí na životech.



Ruské údery byly této noci zaznamenány také v obci Tsirkuny a mezi Tsirkuny a Čerkaskými Tyškami v Charkovské oblasti.



V obci Zoločiv zemřela v důsledku ostřelování 51letá žena.



Ve stejné době byly ukrajinskou protivzdušnou obranou nad Charkovskou oblastí sestřeleny další dvě rakety Kalibr, které Rusové odpálili z Kaspického moře.





- Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že na Ukrajinu dorazila zásilka tanků M20 MLRS.



Ve svém tweetu poděkoval britskému ministru obrany Benu Wallaceovi a Britům za dar, který byl přislíben již dříve. "Vaše podpora je úžasná a pro Ukrajinu tak důležitá," uvedl.



Dodal, že brzy dorazí další "dary".





- Očekává se, že Kazachstán bude od září prodávat část své ropy přes největší ázerbájdžánský ropovod, aby obešel trasu, kterou Rusko hrozilo uzavřít.



Vývoz kazašské ropy představuje více než 1 % světových dodávek, tedy zhruba 1,4 milionu barelů denně.



Již 20 let se přepravují ropovodem CPC do ruského černomořského přístavu Novorossijsk, který zajišťuje přístup na světový trh.



V červenci ruský soud pohrozil uzavřením CPC, což přimělo kazašskou vládu a významné zahraniční producenty, aby preventivně uzavřeli smlouvy na jiná odbytiště.



Žádná z alternativ není tak praktická jako plynovod CPC, což zvyšuje riziko dalšího kolísání dodávek na energetických trzích.



- Výbuchy na Ruskem provozovaném vojenském letišti Saky na západě Krymu na začátku týdne byly "téměř jistě" důsledkem detonace až čtyř odkrytých muničních skladů, ačkoli původní příčina výbuchů zůstává nejasná, uvedlo britské ministerstvo obrany. Podle britské rozvědky bylo při výbuchu téměř jistě zničeno nebo vážně poškozeno nejméně pět stíhacích bombardérů Su-24 fencer a tři víceúčelové letouny Su-30 flanker H.



- Zkáza na ruské letecké základně na Krymu naznačuje, že Kyjev možná získal nové úderné kapacity dlouhého doletu s potenciálem změnit průběh války. Základna se nachází daleko za dosahem moderních raket, které západní země přiznávají, že na Ukrajinu dosud posílaly, přičemž někteří západní vojenští experti uvedli, že rozsah škod a zjevná přesnost úderu naznačují novou silnou schopnost s potenciálně významnými důsledky.



- Ještě v pátek bude naložena zásilka ukrajinského obilí, která má být dodána do Etiopie, a další dvě vývozní lodě opustily ukrajinské přístavy. Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že loď Star Laura plující pod vlajkou Marshall Islands přepraví 60 150 tun kukuřice do íránského přístavu, zatímco loď Sormovskiy 121 plující pod vlajkou Belize přepraví 3 050 tun pšenice do tureckého přístavu Dzerkalo Tyzhnia.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij řekl svým činitelům, aby přestali mluvit s novináři o vojenské taktice Kyjeva vůči Rusku, a uvedl, že takové výroky jsou "upřímně řečeno nezodpovědné". Prezidentovy výroky přišly poté, co zpravodajské organizace citovaly neidentifikované představitele, kteří uvedli, že ukrajinské síly jsou zodpovědné za výbuchy, které v úterý zničily ruskou leteckou základnu na Krymu, přestože Kyjev odmítl sdělit, zda za výbuchy stojí.



- OSN vyzvala k vytvoření demilitarizované zóny kolem jaderné elektrárny v Záporoží, protože Rusko a Ukrajina si ve čtvrtek vyměnily obvinění kvůli dalšímu ostřelování elektrárny. Ukrajinská společnost pro jadernou energii uvedla, že ji ruské síly ve čtvrtek pětkrát ostřelovaly, v důsledku čehož se zaměstnanci nemohli střídat.



- Britský ministr obrany prohlásil, že Vladimir Putin pravděpodobně neuspěje s okupací Ukrajiny. Ben Wallace prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu "ochabla" a "začíná selhávat" a přislíbil větší finanční a vojenskou podporu obraně východoevropské země.



- Rusko zdvojnásobilo počet leteckých úderů na ukrajinské vojenské pozice a civilní infrastrukturu ve srovnání s předchozím týdnem, uvedl ve čtvrtek ukrajinský brigádní generál Oleksij Hromov. "Nepřátelská letadla a vrtulníky se vyhýbají vlétnutí do dosahu naší protivzdušné obrany, a proto je přesnost těchto úderů nízká," řekl na tiskové konferenci.



- Ukrajina hodlá do zimy evakuovat dvě třetiny obyvatel z oblastí, které kontroluje, ve východní bojové oblasti Doněcka, částečně z obavy, že lidé nebudou schopni udržet teplo uprostřed válkou zničené infrastruktury, uvedl ve čtvrtek místopředseda vlády. Vláda plánuje evakuovat přibližně 220 000 lidí z celkového počtu asi 350 000, včetně 52 000 dětí, uvedla Iryna Vereščuk na tiskové konferenci.



V samostatné zprávě časopis Forbes Ukraine odhadl, že hodnota zničených letadel na ruské letecké základně na Krymu činí 650 až 850 milionů dolarů.





"Na základě různých zdrojů Forbes odhadl, že před výbuchy se na letišti nacházelo letecké vybavení v hodnotě 650 až 850 milionů dolarů," uvádí se ve zprávě.



Zdroj

Zdroj ZDE

0