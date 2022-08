Studie: Osud východoantarktického ledovce je "v našich rukou"

11. 8. 2022

Osud největšího ledového příkrovu na světě je v rukou lidstva, jak ukázala nová analýza publikovaná v časopise Nature. Jestliže se globální oteplování omezí na 2 °C, měl by rozsáhlý ledový příkrov ve východní Antarktidě zůstat stabilní, ale pokud klimatická krize vyžene teploty výše, mohlo by tání zvýšit hladinu moře o několik metrů, Na východoantarktickém ledovém příkrovu (EAIS) se nachází naprostá většina ledovcového ledu na Zemi. Pokud by roztál celý, hladina moře by se zvedla o 52 metrů. Podle vědců byl považován za stabilní, ale nyní vykazuje známky zranitelnosti, ormuje list Guardian.

EAIS je mnohem větší než Západoantarktický ledový příkrov (WAIS), na němž se nachází takzvaný ledovec "soudného dne" Thwaites, který ztratil značnou stabilitu. Úplná ztráta WAIS by způsobila zvýšení hladiny moří o 5 metrů.



Hladina moří dnes stoupá rychleji než za posledních nejméně 3 000 let, protože horské ledovce a grónský ledovec tají a oceánské vody se oteplováním rozšiřují. I několikametrové zvýšení mořské hladiny překreslí mapu světa, což bude mít hluboké důsledky pro miliony lidí v pobřežních městech od New Yorku po Šanghaj.



Grónský ledovec, který by mohl způsobit zvýšení hladiny moře o 7 metrů, je na pokraji bodu zvratu, po němž by se zrychlené tání stalo nevyhnutelným, varovali vědci v roce 2021. Zatímco plný dopad tání ledu se projeví až po staletích, vědci varovali, že úroveň emisí uhlíku v příštích několika desetiletích zablokuje budoucí zvýšení hladiny moří.



Analýza ukazuje, že udržení globálního oteplení pod 2 °C, což je horní hranice, na které se státy světa dohodly v Pařížské klimatické dohodě, by vedlo k tomu, že by EAIS do roku 2300 přispěl ke zvýšení hladiny moří o méně než 0,5 m. Pokračující vysoké emise a nárůst teploty výrazně nad 2 °C by však vedly ke zvýšení hladiny o 1,5 až 3 metry do roku 2300 a až o 5 metrů do roku 2500.



"Osud EAIS zůstává do značné míry v našich rukou," říká profesor Chris Stokes z Durhamské univerzity ve Velké Británii, který studii vedl. "Tento ledový příkrov je zdaleka největší na planetě a je opravdu důležité, abychom tohoto spícího obra neprobudili. Dříve jsme si mysleli, že ledové příkrovy ve východní Antarktidě jsou ve srovnání se západní Antarktidou nebo Grónskem mnohem méně zranitelné vůči klimatickým změnám, ale nyní víme, že některé oblasti již vykazují známky úbytku ledu."



Přetrvávají značné nejistoty, což znamená, že samotný EAIS by mohl v nejhorším případě způsobit zvýšení hladiny moří o více než 5 metrů. V nejlepším případě může EAIS ve skutečnosti nahromadit více ledu ze sněhových srážek, než kolik ho ztratí, což znamená, že by mírně snížil hladinu moře.



Prof. Andrew Mackintosh z australské Monash University, který nebyl členem studijního týmu, soudí: "V tomto případě se jedná o zvýšení hladiny ledovce. Rozsáhlé oblasti východní Antarktidy jsou stále nedostatečně prozkoumané, včetně nejzranitelnějších povodí, která by mohla v příštích staletích přispět ke zvýšení hladiny moří."



"Naše volba emisí povede k velmi odlišným budoucím světům," řekl Mackintosh. "Společnost musí pochopit, že jeden z největších potenciálních dopadů globálního oteplování - rozsáhlý úbytek ledu z východní Antarktidy - je možný, pokud oteplení klimatu překročí přibližně 2C."

