Pochod LGBT: Cameron vs Vondrák

14. 8. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Moravskoslezský hejtman Vondrák se pohoršuje nad tím, že ministr Fialovy vlády, nota bene v roce 2022 a předseda za pirátů, je na Prague Pride. Kdyby byl pan Vondrák v Rusku, bylo by jeho zvolání, které v té souvislosti užil, na svém místě. „Jako ateista říkám: Bůh ochraňuj tuto zemi!“ O Bohu ví asi tolik jako prezident Putin a patriarcha Kirill.

V civilizovaných zemích běžně podporují pochody hrdosti dokonce premiéři. U příležitosti konání Pride London v roce 2017 tehdejší britský premiér, šéf Konzervativní strany (to je co, pane Vondráku!), vydal speciální prohlášení, v němž vyjadřuje podporu účastníkům akce a zdůrazňuje, že v Británii už platí manželství pro všechny, které nerozlišuje mezi tím, zda jsou manželé dva muži, dvě ženy nebo muž a žena.

Překládám, co pan Cameron tehdy řekl:

„Chci popřát vše nejlepší každému, kdo se účastní Pride London. Zejména připomínám všechny dobrovolníky, kteří se zasloužili, aby to vše bylo možné. Od chvíle, kdy jsem nahrával svou řeč před rokem, stala jedna obrovská, historická změna v Británii. Instituce manželství je nyní otevřena všem. Ať už jste muž a muž, žena a žena, žena a muž, vaše vzájemná láska je rovna před očima práva od chvíle, kdy v březnu vstoupil v platnost příslušný zákon. Páry napříč naší zemí ukázaly svou lásku a vzájemnou oddanost tím, že se vzaly. To by se nemohlo stát bez podpory mnoha lidí, kteří jsou na Pridu dnes. Proto vám děkuji, změnili jste dějiny. Jsem nesmírně hrdý na to, že jsem premiérem v zemi, která je – a to je oficiální – nejlepším místem pro život homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Evropě. Ale to neznamená, že je hotovo. Nemůžeme usnout na vavřínech. Téma letošní Pride je svoboda. A já chci, aby toto byla země, kde všechny děti budou svobodné od šikany, kde staří lidé mají svobodu být těmi, kým jsou. Kde naši sportovci a sportovkyně mají svobodu dosáhnout úspěchu: lidé jako Tom Daley, Claire Harvey, Nicolas Adams a Casey Stoney, kteří hrdě reprezentují tuto zemi. Chci, aby to bylo země, kde nikdo není vystaven odporným homofobním útokům, které se bohužel stále stávají na našich ulicích. A to není jenom o Británii. Cítíme se zavázáni prosazovat práva LGBT lidí všude na světě. Vyjádřil jsem své obavy prezidentu Putinovi ohledně přístupu k homosexuálům v Rusku. Hodnota svobody, tolerance a respektu je něco, co nás definuje tady v Británii. Neměli bychom být na tyto hodnoty toliko velmi hrdí, měli bychom také chtít po zbytku světa, aby nás následoval.“

Zde je vystoupení Davida Camerona na Youtube:









Pride podpořil i britský konzervativní premiér Boris Johnson:







