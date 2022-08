V čem se USA po studené válce fatálně přepočítaly

12. 8. 2022

čas čtení 1 minuta

Když skončila studená válka, Washington rozhodl, že dřívější přístup k mezinárodním vztahům prizmatem geopolitických zájmů je zastaralý. Místo toho USA požadovaly řád založený na pravidlech, ale fatálním způsobem se přepočítaly, když se samy vyjmuly z pravidel, na kterých trvaly u chování ostatních, napsala redakce listu Nězavisimaja gazeta. Když skončila studená válka, Washington rozhodl, že dřívější přístup k mezinárodním vztahům prizmatem geopolitických zájmů je zastaralý. Místo toho USA požadovaly řád založený na pravidlech, ale fatálním způsobem se přepočítaly, když se samy vyjmuly z pravidel, na kterých trvaly u chování ostatních,

Podle amerických lídrů by svět měl být konstruován prostřednictvím potvrzení univerzálních hodnot, důležitých pro všechny, včetně lidských práv, boje proti změně klimatu, volného obchodu a univerzální distribuce společných institucí. A trvalo přibližně 30 let, než se ukázaly základní nedostatky v americkém přístupu.

Tyto nedostatky nevyplývají z univerzálních myšlenek, ale spíše ze skutečnosti, že USA znovu a znovu vnucovaly své myšlenky ostatním, ale samy se jimi neřídily. Ti, jimž Washington dával rozkazy, si nepřekvapivě vytvořili resentiment - a nyní se mstí tím, že ignorují, co říkají USA.

Znovu a znovu USA ukazovaly, že pravidla, u nichž chtěly, aby se jimi všichni řídili, nebyla pravidla, podle nichž byly připraveny samy žít. Všem, kterým Washington říkal, co mají dělat, bylo jasné, že myšlenka "světa založeného na pravidlech" je eufemismus, což znamená, že USA budou určovat pravidla, ale nebudou podle nich žít, když nebudou chtít.

Stalo se zřejmé, že Západ není v pozici udržet svět ‚založený na principech‘ ani ve světě jako celku, ani ve svých vlastních hranicích. A posledním hřebíčkem do rakve této naděje je to, co se děje na Ukrajině, kde se USA řídí zásadami geopolitiky spíše než řádem založeným na pravidlech.

Fukuyamův konec dějin byl odložen na neurčito.

Zdroj v ruštině: ZDE

0