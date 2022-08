Analýza: Ukrajinský útok na ruskou leteckou základnu na Krymu je vzkazem do Moskvy i dál

12. 8. 2022







Při náletu na Krym Ukrajina nejen zničila bojové letouny, ale dosáhla i obrovského propagandistického vítězství



Satelitní snímky z letecké základny Saky na okupovaném Krymu nelžou. Odhaduje se, že bylo zničeno devět ruských stíhacích letounů - i když skutečný počet může být vyšší - některé z nich po sérii prudkých výbuchů v úterý odpoledne vypadaly jen o málo víc než jako zčernalé šmouhy na zemi.



Jedná se snad o pětinu všech zaznamenaných ztrát ruských bojových letounů ve válce na Ukrajině. Zničeno jich bylo doteď 47, jak spočítali analytici společnosti Oryx, a přestože má moskevské letectvo ve svém arzenálu desítky dalších stíhaček, rozsah tohoto úspěchu a jeho bezprostřední propagandistickou hodnotu nelze podceňovat, míní deník Guardian.

Přestože se nejedná o první ukrajinský útok na Krymu od začátku války, je nejvýznamnější, a to nejen proto, že se odehrál zhruba 177 km za frontovou linií, ale i proto, že se odehrál na dohled tisíců turistů. Videozáznamy ukazovaly opalující se Rusy, kteří spěšně opouštěli svá lehátka - v záběrech byl vidět kouř z výbuchů v dálce a později' ucpali silnice, když z Krymu prchali pryč.



Ukrajinští propagandisté neztráceli čas, aby posílili pointu: ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo video zaměřené na běžné ruské rekreanty. Za doprovodu písně Cruel Summer od Bananaramy naznačilo, že "jste měli několik možností" letní dovolené, ale varovalo: "Vybrali jste si Krym - velká chyba", a následovaly záběry výbuchů, jak byly viditelné z pláže.



Ruská veřejnost sice vnímá válku na Ukrajině jinak, ale občas k ní proniknou zprávy o neúspěších. Zničení válečných letadel na základně Saky se zařadí po bok takových katastrof, jako bylo potopení křižníku Moskva v dubnu nebo odhadovaná ztráta více než 70 obrněných vozidel při neúspěšném březnovém přechodu řeky Bilohorivky v Donbasu. Ústní podání od těch, kteří utíkají, zesílí dopad.



Ztráty jsou však faktem války, takže další otázka zní: jaký vojenský a politický dopad bude mít tento útok? Ukrajina se pozoruhodně zdráhá oficiálně se veřejně přihlásit k odpovědnosti, ačkoli oficiální představitelé tak činí v soukromí. To naznačuje, že Kyjev chce zachovat určitou nejasnost ohledně toho, jak k útoku došlo, a to i proto, že bude doufat, že se mu podaří úspěch zopakovat.



Je jisté, že útočníci věděli, na co míří, a pravděpodobně zasáhli více než jeden sklad munice nebo paliva, nerozumně umístěný v blízkosti letadel, což vedlo k intenzivním výbuchům a požárům, jejichž dopad je patrný nejen ze satelitních snímků, ale i z videozáznamu řady ohořelých aut zaparkovaných poblíž. Takové přesnosti lze dosáhnout pouze s precizním místním zpravodajstvím, což je pro Rusy znepokojující.



Nejpravděpodobnějším scénářem je, že základna byla zasažena z relativně krátké vzdálenosti, možná pomocí bezpilotního letounu kamikadze, při odvážném náletu speciálních jednotek nebo partyzánů. Není vyloučeno ani použití raket dlouhého doletu, protože letecká základna je teoreticky v dosahu raket Neptun odpalovaných z Oděsy, vzdálené 165 kilometrů, ale ti, kdo studovali videa s výbuchy, našli jen málo důkazů, které by to potvrzovaly.



Justin Bronk, analytik z obranného a bezpečnostního thinktanku Royal United Services Institute, uvedl, že hlavní vojenský význam útoku nespočívá v počtu zničených letadel, ale spíše v tom, jaký dopad bude mít na pocit bezpečnosti ruského letectva. Letectvo podle něj "bude mít menší důvěru ve schopnosti ochrany svých sil v okruhu několika set kilometrů od frontové linie".



To by mohlo znamenat, že ruské síly budou muset "věnovat více vojáků, vybavení a úsilí na ochranu svých leteckých základen", dodal Bronk, což odvede síly z frontové linie, "nebo se budou muset spolehnout na letecké základny, které jsou podstatně dále", což bude mít následné dopady na efektivitu a účinnost.





Krátkodobý cíl Ukrajiny je však mnohem větší - pokusit se do podzimu provést rozsáhlou protiofenzívu a vytlačit ruské jednotky z Chersonu, jediného města západně od Dněpru, které útočníci ovládli.







Mezitím existuje zřejmá obava, že Rusko, které útok na území, jež považovalo za své, zasáhl, se bude snažit o odvetu.









To, co ukrajinské síly dělají - a to by také částečně vysvětlovalo operační utajení - je provedení řady útoků zaměřených na vojenské základny a muniční sklady, pravděpodobně s cílem narušit ruskou logistiku a snížit schopnost Moskvy bránit a posílit Cherson.Útoky se odehrávaly převážně v okolí města a v širší Chersonské oblasti, včetně úterního útoku na skladiště v Novooleksivce, silniční a železniční spojnici s Krymem - ačkoli námořní základna Sevastopol na jihu Krymu byla koncem července podle Rusů zasažena dronem.Otázkou zůstává, zda takové útoky vážně oslabí schopnost Ruska odolat plnohodnotnému protiútoku, nebo zda se jedná pouze o propagandu na sociálních sítích. To se prověří pouze v případě, že Ukrajina bude schopna shromáždit dostatečnou bojovou sílu, aby se pokusila o postup na Cherson.