Rusové si kupují turecké občanství, aby založili nové životy a firmy

10. 8. 2022

čas čtení 6 minut

S investicí 400 000 dolarů mohou ruští občané získat novou státní příslušnost a obejít peklo západních sankcí, ačkoli Washington z toho není nadšený, upozorňuje Ragip Soylu. S investicí 400 000 dolarů mohou ruští občané získat novou státní příslušnost a obejít peklo západních sankcí, ačkoli Washington z toho není nadšený,

Model získání tureckého občanství na základě investice bylo podpořeno vlnou Rusů, kteří uprchli ze své země po invazi na Ukrajinu a hledají způsoby, jak založit nové podniky a životy.

Ankarská cesta k občanství pro investory je mezi lidmi na Blízkém východě velmi oblíbená od svého otevření v roce 2018. Ale ruská válka na Ukrajině podnítila novou vlnu investorů. Ochromující mezinárodní sankce vůči Rusku a rostoucí represe disentu přiměly Rusy hledat příležitosti v Turecku – zemi, kterou dříve považovali pouze za prázdninovou destinaci.

V letech 2018 až 2021 přibližně 20 000 cizích občanů v čele s Íránci, Iráčany a Afghánci získalo turecké občanství nákupem nemovitostí nebo investicemi do tureckých aktiv v hodnotě minimálně 250 000 dolarů.

Turecké ministerstvo vnitra pravidelně nezveřejňuje údaje o investicích, ale výpočty Middle East Eye naznačují, že do Turecka muselo být přivezeno minimálně 5 miliard dolarů, přičemž toto číslo se potenciálně zvýší na 10 miliard dolarů nebo více.

Poté, co byl systém spuštěn, došlo k určité domácí kritice, která jej obvinila z "distribuce levného občanství", takže v polovině června turecká vláda představila nový zákon, který zvyšuje minimální částku investice na 400 000 dolarů.

Muhammet Yasir Taflan, právník sídlící v Istanbulu, který se specializuje na imigraci prostřednictvím investic, řekl Middle East Eye, že tomuto plánu letos dominují Rusové. "V současné době téměř 60 % prodeje domů cizincům realizují Rusové," řekl. "Loni to bylo méně než jedno procento."

Taflan řekl, že rozhodnutí Ankary zvýšit cenu občanství investory neodradilo.

"V Evropě jsou levnější, srovnatelně výhodnější občanství za investice nebo zlatá víza, ale Rusové se kvůli sankcím přihlásit nemohou. V podstatě nemohou cestovat do Evropy, natož provádět peněžní transakce," řekl Taflan.

"A ostatní cizí státní příslušníci už před novelou zákona utráceli téměř 400 000 dolarů. Takže to nezastavilo poptávku."

'Plán B'

Turecko si po ruské invazi na Ukrajinu počíná opatrně. Přestože Ankara uzavřela Bospor a prohlásila ruský útok za "nezákonnou a nespravedlivou válku", stále má dobré vztahy s Moskvou a nepřipojila se k USA, Velké Británii a EU v uvalování sankcí.

Údaje tureckého statistického úřadu naznačují, že mezi únorem a červnem 2022 zakoupilo domy v Turecku téměř 4 900 Rusů, což je významný posun ve srovnání s předchozími lety.

Elena Milišenková, obchodní ředitelka zahraničního realitního makléře Tranio, řekla MEE, že počet žádostí o turecký program zůstává stabilní i přes rozhodnutí o zvýšení minimální investice. Dodala, že turecký systém má určité výhody: Umožňuje žadatelům nakupovat nemovitosti v nejrozvinutějších čtvrtích Istanbulu a Antalye a investoři mohou získat jak občanská práva, tak stabilní návratnost investic v krátkodobých i dlouhodobých vyhlídkách.

Bayram Tekce, místopředseda Real Estate International Promotion Association (GIGDER), říká, že turecké občanství pro Rusy se stalo "plánem B", protože mají zakázáno cestovat do Evropy za účelem získání španělského nebo řeckého občanství.

"Letos do Turecka přichází jiný typ Rusů než v minulých letech," řekl Tekce. "Typ, který vidíte v Nice nebo na Azurovém pobřeží, který má lepší příjmy a lepší vzdělání a hledá způsoby, jak dát život do pořádku."

Tekce, který také vlastní realitní společnost s názvem Antalya Homes, říká, že Rusové by rádi ochránili své úspory tím, že je přestěhují do Turecka. "Za měsíc prodáme Rusům 20 až 25 domů a polovina z nich je za účelem získání občanství a zbytek je za účelem získání trvalého pobytu," řekl.

Evropské země prověřují transakce Rusů, kteří ani nemohou provádět osobní transakce, ale turecké občanství jim podle realitních firem nabízí cestu k volnějšímu pohybu majetku a podnikání.

"Chtěli by znovu získat svou finanční svobodu s tureckým občanstvím," řekl Tekce. "Přesouvají své peníze do Turecka, přesouvají své podniky."

Americké znepokojení

Příliv Rusů do Turecka znepokojil americkou vládu, která v červnu vyslala do Ankary náměstka ministra financí Wallyho Adeyema. Varoval turecké úřady a podniky, aby se nestaly prostředníkem pro "nezákonné financování".

Tekce řekl, že se s Adeyemem setkal, když byla v Turecku. "Snažili jsme se mu vysvětlit, že Rusové, kteří přicházejí do Turecka, jsou normální lidé s rodinami a investicemi, nejsou to žádní oligarchové," řekl. "Ti, kteří nemohou poslat ani kapesné pro dceru, která studuje například ve Francii."

Ozkan Tekce, provozní ředitel realitní společnosti Spain Homes a kolega Bayrama, říká, že ruské firmy také přesouvají své kanceláře do Turecka. "Mail.Ru plánuje přemístit téměř 2 000 softwarových vývojářů do centra v Antalyi," řekl.

Zpráva z tohoto týdne v tureckém listu Dunya uvedla, že ruský zájem o tureckou infrastrukturu a zařízení přesahuje občanství a trvalé bydliště. Turecko se podle něj stalo tranzitním uzlem pro zboží určené pro ruský trh.

"Zboží, které půjde do Ruska z mnoha částí světa, zejména z EU a Dálného východu, je nejprve dopraveno do Turecka a poté do Ruska po výměně kontejnerů," uvádí zpráva. „Sklady v Turecku jsou přeplněné ruským tranzitním zbožím,“ říkají logistici.

Zpráva s odkazem na logistické firmy uvedla, že ruským občanům se usnadňuje obchod poté, co prostřednictvím investic získali turecké občanství. "Pak založili firmy a poté převezli dovážené zboží do Ruska prostřednictvím tureckých kontejnerových společností," dodává zpráva.

Bayram Tekce říká, že původní ruský zájem o turecké občanství poklesl, ale zůstává silný. "Je to pro ně skutečně příležitost."

Celý text v angličtině: ZDE

