Ruská společnost Wagner rekrutovala více než 1 000 vojáků v 17 ruských vězeňských koloniích. Kdo odmítne, je potrestán

10. 8. 2022

Náboráři ze soukromé vojenské společnosti Wagner pokračují v masovém náboru zajatců v ruských koloniích. Novináři listu Verstka spolu s ruskou nadací Behind Bars uvádějí, že náboráři navštívili nejméně 17 kolonií v 10 regionech země a vybrali více než tisíc lidí, kteří souhlasili s účastí ve válce na Ukrajině. Náboráři ze soukromé vojenské společnosti Wagner pokračují v masovém náboru zajatců v ruských koloniích. Novináři listu Verstka spolu s ruskou nadací Behind Bars uvádějí, že náboráři navštívili nejméně 17 kolonií v 10 regionech země a vybrali více než tisíc lidí, kteří souhlasili s účastí ve válce na Ukrajině.

Olga Romanovová, šéfka organizace Russia Behind Bars, řekla The Insider, že zajatci jsou posíláni do první linie jako jednotky předvoje – aby vyčistili cesty od minových polí a odhalili nepřátelskou palbu.

Podle Verstky bylo na trestanecké kolonii IK-2 v Rostově na Donu zřízeno speciální výcvikové zařízení, kde jsou ti, kteří souhlasili s odchodem na frontu, cvičeni 20 hodin denně, přičemž čtyři hodiny jsou vyhrazeny na spánek. První skupina, vycvičená v kolonii, odešla na frontu 20. července.

Náboráři již byli v oblasti Tuly (IK-1, IK-4, IK-5), Jaroslavlské oblasti (IK-2, IK-3, IK-12), Leningradské oblasti (IK-3), Rjazaňské oblasti ( IK-3, IK-5), Novgorodské oblasti (IK-7), Archangelské a Pskovské oblasti (IK-6), jakož i v republice Komi (IK-19, IK-25), Karélii (IK-7) a v Petrohradu (IK-6, IK-7). Informaci novinářům potvrdili vězni v těchto koloniích.

Existují také zprávy o náborářích, kteří navštívili Nižnij Novgorod, Vladimir, Smolensk, Vologdu a Murmansk, Republiku Tuva, Adygejsko a Mordvinsko a také Permský kraj. Novináři však informaci ještě nepotvrdili.

Podle informací, které se novinářům podařilo získat od vězňů a jejich příbuzných, byl největší počet vězňů, kteří souhlasili s tím, že půjdou do války, v Jaroslavlské oblasti (asi 680 lidí). Wagnerovcům se podařilo naverbovat dalších 400 osob z kolonií v oblasti Rjazaně. Mezi těmi, kteří souhlasili s tím, že půjdou do války, je 270 lidí z nápravného zařízení (IK) č. 5 v oblasti Tuly a asi 250 lidí z kolonie v oblasti Archangelsku, 130 lidí z Komi, nejméně 72 lidí z oblasti Pskova a nejméně 40 lidí z nápravného zařízení č. 7 v Petrohradě.

Ve většině případů (14 ze 17) náboráři preferovali návštěvu kolonií s maximální ostrahou. Novinářům ve dvou koloniích také řekli, že ti, kteří nejprve souhlasili a později změnili názor, byli posláni do trestních cel a od té doby jsou pod tlakem.

Společnost se při náboru těšila pomoci důstojníků Federální vězeňské služby, někdy i vysoce postavených. Například Ivan Prokopenko, vedoucí Federální vězeňské služby v oblasti Tuly, byl přítomen, když náboráři vedli rozhovory s vězni v IK-4. Podle Važnyje Istorii se takových rozhovorů čas od času účastní i důstojníci FSB.

Vězni říkají, že wagnerovci mohou volně vstupovat do kolonií s připravenými zbraněmi. Vězni jsou nahnáni na nádvoří a seřazeni do řady, načež je wagnerovci vyzývají, aby "bránili svou vlast" a slibují platby ve výši asi 200 000 rublů měsíčně, nemocenskou 300 000 rublů v případě zranění a 5 milionů rublů v případě smrti. Pokud budou schopni vydržet šest měsíců, je jim slíbeno, že budou propuštěni. Poté asi 20 % vězňů v každé trestanecké kolonii souhlasí s tím, že půjde do války, uvádí Russia Behind Bars. Poté pokračuje agitace prostřednictvím dalších vězňů, tzv. "aktivistů", kteří spolupracují s náčelníky kolonií. Vězni podepisují smlouvy až poté, co projdou výcvikem a obdrží uniformy. Podrobnosti smluv však stále nejsou známy.

Ti, kteří souhlasili s tím, že půjdou do války, podstupují testy na detektoru lži a jsou vyslýcháni, aby se zjistilo, jaký mají postoj k ruským úřadům a zda mohou uprchnout na Ukrajinu.

Mediazona také uvedla, že Jevgenij Prigožin, spoluzakladatel Wagner PMC, osobně navštívil některé kolonie, aby naverboval vězně, podle zpráv od dvou nepříbuzných vězňů z různých kolonií.

Prigožin řekl vězňům, že zastupuje společnost Wagner, a nabídl jim, aby se k ní připojili a účastnili se války proti Ukrajině. Při návštěvě IK-2 Prigožina doprovázelo sedm mužů v civilu. Tři z nich, ozbrojení pistolemi, se objevili na přehlídce před patnácti sty vězni seřazenými na nádvoří.

Celý text v angličtině: ZDE

