V Rusku prosazují obnovení sovětského paragrafu o "ekonomické likvidaci"

10. 8. 2022

Kirill Kabanov, šéf Národního protikorupčního výboru, říká, že nedostatky v práci ruských podniků tváří v tvář západním sankcím a nahrazování dovozu znamenají, že Moskva musí znovu prohlásit ekonomickou likvidaci za nezákonnou a uvalit trestní sankce na ty, kteří ve svých ekonomických úkolech neuspějí. Kirill Kabanov, šéf Národního protikorupčního výboru, říká, že nedostatky v práci ruských podniků tváří v tvář západním sankcím a nahrazování dovozu znamenají, že Moskva musí znovu prohlásit ekonomickou likvidaci za nezákonnou a uvalit trestní sankce na ty, kteří ve svých ekonomických úkolech neuspějí.

Tyto nedostatky podle člena prezidentské rady pro lidská práva ohrožují národní bezpečnost země a nelze je dále tolerovat.

Senátor Andrej Klišas, ​který často prosazuje drakonické návrhy podporované Kremlem, řekl, že Kabanovovy myšlenky si zaslouží diskusi. Existují prý otázky, proč některá odvětví nefungují tak dobře, jak se očekávalo, zvláště v době, kdy se země zapojila do "speciální vojenské operace" na Ukrajině.

Myšlenka učinit z jakéhokoli ekonomického neúspěchu příležitost pro trestní obvinění sahá až do prvních let sovětské moci, kdy bolševici šli po hornících a průmyslnících v aféře Šachty a v případu Průmyslové strany, a poté ve 30. letech, kdy byla taková obvinění použita k čistkám představitelů téměř všech hlavních průmyslových odvětví v Sovětském svazu.

Zdaleka není jasné, zda se tato představa prosadí, ale její přitažlivost pro stát je zřejmá: Kremlu by to dalo další bič proti průmyslníkům a podnikatelům a pravděpodobně by mělo od ostatních Rusů větší podporu než další zvednutí pokut.

Ale právě proto, že tomu tak je, se lídři průmyslu a vládní úředníci odpovědní za fungování ekonomiky jistě obávají tohoto nebezpečí a budou velmi tvrdě pracovat, aby zablokovali něco, co by je mohlo stát práci nebo dokonce více.

Skutečnost, že se o takové potenciálně rozdělující myšlence vůbec diskutuje, samozřejmě dokazuje, že ruské ekonomice se nedaří zdaleka tak dobře, jak Kreml rád tvrdí.

