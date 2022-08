Vědomí včel: Experimenty ukazují, že včely mají překvapivě bohatý vnitřní svět.

8. 8. 2022

čas čtení 11 minut







Francouzský filozof René Descartes, jehož názory na zvířata byly velmi vlivné, tvrdil, že tito tvorové jednají čistě reflexivně - nemají žádné intelektuální schopnosti. Od té doby však došlo ke koperníkovské revoluci: Nyní víme, že sofistikovaná mysl je všude kolem nás v království zvířat - nejen u blízkých příbuzných člověka, jako jsou šimpanzi a opice, ale také u "cizinců z vnitřního vesmíru", jako je chobotnice.



A nyní se dozvídáme, jak chytrý dokáže být hmyz. Jak ukazuji ve své nové knize "Včelí mysl", nejnovější výzkumy naznačují, že i včely s drobnými mozky jsou hluboce inteligentní tvorové, kteří si dokáží zapamatovat nejen květiny, ale i lidské tváře, řešit problémy spíše přemýšlením než metodou pokusu a omylu a naučit se používat nástroje pozorováním zkušených včel. Dokonce se zdá, že prožívají základní emoce, nebo alespoň něco jako optimismus a pesimismus. Možnost vnímání těchto živočichů vyvolává důležité etické otázky týkající se jejich ekologické ochrany, stejně jako zacházení s nimi v průmyslu opylování plodin a ve výzkumných laboratořích, píše Lars Chittka v deníku Washington Post.

Tradičně se má za to, že sociální hmyz je zcela řízen instinktem: dokáže stavět složitá hnízda a efektivně si rozdělit práci díky vrozenému chování, ale jako jedinci jsou považováni za hloupé, přičemž složitost se objevuje až na úrovni skupiny. Existují však významné důkazy o tom, že včely mají vnitřní svět myšlení - že na podněty nereagují pouze automatizovanými reakcemi.





Ve snaze prozkoumat schopnost včel učit se, odměňují je vědci malými kapkami cukrové vody, když vyřeší nějaký úkol - stejnou odměnu včely získávají v přírodě, když objeví květ bohatý na nektar. Například při zkoumání schopnosti včel rozpoznávat obličeje byly včely nejprve odměněny cukrovou vodou na plošině před černobílou fotografií lidské tváře. Jakmile se naučily létat na tuto plošinu, byly konfrontovány s testem, ve kterém musely najít správnou fotografii z řady obrázků jiných lidí. Nyní nebyly přítomny žádné odměny a správná fotografie byla během testu umístěna na jiném místě. Přesto našli správnou tvář ve více než 80 procentech případů - což dodává důvěryhodnost běžnému tvrzení včelařů, že včely dokáží rozpoznat člověka, který se o ně stará.

Zjištění, že včely jsou pravděpodobně vnímající bytosti, má důležité etické důsledky. Je dobře známo, že mnoho druhů včel je ohroženo pesticidy a rozsáhlým úbytkem stanovišť, což znamená problémy, protože tento hmyz potřebujeme k opylování našich plodin. Je však užitečnost včel jediným důvodem, proč by měly být chráněny? Já si to nemyslím. Poznání, že včely mají bohatý vnitřní svět a jedinečné vnímání a stejně jako lidé jsou schopny přemýšlet, radovat se a trpět, vzbuzuje respekt k rozmanitosti myslí v přírodě.







S tímto respektem souvisí povinnost chránit prostředí, které tyto mysli utvářelo. Běžné migrační včelařské praktiky v průmyslovém zemědělství například zahrnují časté převážení včelstev na přívěsech napříč kontinenty, což nejenže šíří nemoci, ale s největší pravděpodobností škodí psychické pohodě včel a dále oslabuje jejich zdraví.







V neposlední řadě je každoročně obětováno nespočetné množství hmyzu ve výzkumných laboratořích a v potravinářském průmyslu, jehož metody jsou zcela neregulované. Je pravděpodobné, že naše zjištění o schopnosti včel trpět se vztahují i na ostatní hmyz, což by mělo být zohledněno v jakékoli legislativě upravující zacházení s ním.

Abychom otestovali, zda včely umí počítat, naučili jsme je létat z úlu kolem čtyř stejných orientačních bodů ve tvaru jedenáctimetrových pyramid. Během tréninku našly za třetím orientačním bodem odměnu v podobě cukru. Při testech jsme zvyšovali počet orientačních bodů mezi úlem a tréninkovým místem krmítka. Když jsme tak učinili, včely přistávaly v kratší vzdálenosti od úlu než při tréninku, protože si zřejmě myslely, že při setkání s třetím orientačním bodem uletěly dostatečně daleko. Snížení počtu orientačních bodů mělo opačný účinek - včely pak překročily tréninkovou vzdálenost a letěly dál, a hledaly třetí orientační bod.Včely jsou v přístupu ke vzpomínkám flexibilní. Marcel Proust, mistr vypravěč o záhadách paměti, popisuje, jak se vypravěči po ochutnání sušenky namočené v čaji náhle živě vybaví dávno ztracené vzpomínky z dětství. Podobně vůně, kterou včela zažije uvnitř svého úlu, může vyvolat vzpomínku na květinový záhon se stejnou vůní. Aby to vědci prokázali, nejprve naučili včely zapamatovat si dvě různá krmná místa vzdálená asi 55 metrů od úlu a vzdálená od sebe 33 metrů, přičemž jedno vonělo po růži a druhé po citronu. Když výzkumníci vpustili do úlu jednu nebo druhou vůni, aktivovala se včelám paměť na správné krmné stanoviště, na které pak přímo přiletěly. Jejich vzpomínky se tedy mohou aktivovat odděleně od prostředí, ve kterém se je naučily.Příležitostně včely takové vzpomínky aktivují v noci ve tmě úlu, a dokonce o nich komunikují s ostatními včelami. Včely mají "taneční jazyk", kterým jsou schopny informovat ostatní v úlu o přesné poloze květinového políčka. Tato symbolická řeč spočívá v opakování pohybových vzorců ("tanců") včely, která má tyto informace, na vertikálním plástvi. Pohyby odkazují na gravitaci a směr slunce; protože je v úlu tma, včely, které se chtějí od tanečnice něco dozvědět, se musí tykadly dotknout jeho břicha. Někdy se takové tance předvádějí v noci, kdy neprobíhá hromadění nektaru: Zdá se, že tanečnice přemýšlí o místech, která navštívila předchozího dne, aniž by to v té době bylo zjevně nutné, což naznačuje, že vzpomínky lze procházet v "offline" situaci.Můj tým ukázal, že včely si dokážou v určitém smyslu představit věci ve své mysli. Včely, které se nejprve naučily, že kuličky, ale ne kostky, jsou spojeny s cukrovou odměnou, když tyto tvary viděly přes plexisklo - v situaci "dívej se, ale nedotýkej se" -, mohou následně identifikovat stejné tvary pouze hmatem. Testovali jsme to ve tmě, kdy jsme chování včel sledovali pomocí infračerveného zařízení (takové podmínky nejsou pro včely neobvyklé, protože jejich hnízda jsou přirozeně tmavá). Včely vycvičené k rozeznávání krychlí od koulí ve tmě dokázaly později identifikovat správné tvary i tehdy, když je viděly, ale nedotýkaly se jich, což svědčí o formě mentálního obrazu, který může být přístupný více než jedním smyslem.Včely také umějí řešit problémy způsobem, který naznačuje, že rozumí požadovanému cíli. V jednom experimentu se včely naučily kutálet kuličku do určité oblasti, aby získaly odměnu v podobě cukru - jde o jednoduchou formu používání nástrojů, při níž je třeba s předmětem manipulovat určitým způsobem. Netrénované včely pak tuto techniku zdokonalily. Na včelu "demonstrátorku" byl zahrán trik, aby mohla do cílové oblasti přemístit pouze nejvzdálenější ze tří kuliček (další dvě kuličky byly přilepeny k vodorovné ploše). Nezkušená včela pak měla možnost třikrát pozorovat výkon zkušené včely - vždy přesunout nejvzdálenější kuličku. Když však byla pozorovatelka následně vpuštěna do arény sama a nyní nenašla žádný z přilepených míčků, spontánně (bez pokusů a omylů) vybrala nejbližší míček, který přesunula do cíle, a vyřešila tak úlohu způsobem inspirovaným demonstrátorkou, ale zjevně ne pouze napodobením jejího výkonu. Včely pozorovatelky mohly toto řešení vymyslet pouze prostřednictvím mentálního průzkumu. To ukazuje na formu záměrnosti, která byla dříve rozpoznávána pouze u zvířat s velkým mozkem, jako jsou šimpanzi.A nyní máme důkazy o stavech podobných emocím, a to za použití stejných kritérií, která vědci používají k hodnocení toho, zda jsou domácí zvířata, jako jsou kozy nebo koně, chována v podmínkách, které vedou k pozitivnímu nebo negativnímu pohledu na život. Vycvičili jsme včely, aby se naučily, že modrá barva je odměňující a zelená ne (jiná skupina včel byla vycvičena s opačnými podmínkami), a následně jsme jim předložili přechodnou barvu, tyrkysovou - nejednoznačný podnět. Zásadní je, že úsudek včel o této dvojznačné barvě závisel na tom, co se stalo před experimentem. Zdálo se, že neočekávaná odměna před testem vyvolala u včel optimistický stav mysli, takže byli zvědavější na nové podněty a odolnější vůči averzivním podnětům. Tento optimistický stav závisel na neurotransmiteru dopaminu, stejně jako u lidí.Negativní emoční stav může být vyvolán útoky predátorů. Některé druhy pavouků sedí na květech a snaží se chytit opylující hmyz. To jsme znovu vytvořili v laboratoři, když jsme zkonstruovali plastového pavouka s mechanismem, kterým byla včela na okamžik přidržena mezi dvěma houbami a poté puštěna. Chování včel se zásadně změnilo: Zdálo se, že jsou po takových útocích několik dní nervóznější. Kromě prosté naučené averze vůči květům s umělým pavoukem si před přistáním každý květ důkladně prohlédly, a i když tam byly květy bez robotického pavouka, někdy utekly - jako by "viděly duchy". Včely se chovaly, jako by trpěly posttraumatickou stresovou poruchou.Kritický čtenář by mohl poznamenat, že každá z těchto schopností by mohla být naprogramována do nevědomého robota. Měl by pravdu, ale takový robot by často selhával v úkolech, které do něj programátor nezabudoval. Například robot sestrojený před 20 lety tak, aby kopíroval všechny schopnosti včely medonosné, jak byly chápány v té době, by nebyl schopen projevit schopnosti včel, které byly objeveny nedávno: kutálet míčky k cíli, rozpoznávat tvary napříč smysly nebo projevovat stavy podobné emocím. Příroda nemá prostor pro vytváření bytostí, které by jen předstíraly, že jsou vnímavé. Ačkoli tedy neexistuje žádný uznávaný formální důkaz vědomí u jakéhokoli zvířete nebo stroje, zdravý rozum velí, že rostoucí důkazy o vědomí skutečně ukazují to, co se zdá, že ukazují.