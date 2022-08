Případ Alex Jones: Americké soudy - možná - vydaly varování, že lhát se nevyplácí

8. 8. 2022

čas čtení 6 minut

Americký soud nařídil lháří Alexi Jonesovi zaplatit rodině postižené masakrem ve škole v Sandy Hook 45,2 milionu dolarů jako odškodné za své lhaní



Kombinovaná částka 49,3 milionu dolarů je stále nižší než 150 milionů dolarů, které rodiče usmrcených školáků Neil Heslin a Scarlett Lewisová požadovali za Jonesovy lži, že k masakru ve škole v Sandy Hook "nikdy nedošlo". Alex Jones tvrdil, že šlo prý o "představení", jehož cílem prý byla "propaganda pro zákaz vlastnictví zbraní v USA".





Poté, co porota, která projednávala případ pomluvy krajně pravicového konspiračního teoretika Alexe Jonese, tedy jeho lživých tvrzení , že k školnímu masakru v roce 2012 nikdy nedošlo, mu nařídila zaplatit 4,1 milionu dolarů rodičům dítěte zabitého při střelbě ve škole v Sandy Hook, mu nyní sdělila, že má odevzdat dalších 45,2 milionu dolarů truchlící rodině, která ho zažalovala. Poté, co porota, která projednávala případ pomluvy krajně pravicového konspiračního teoretika Alexe Jonese, tedy jeho lživých tvrzení , že k školnímu masakru v roce 2012 nikdy nedošlo, mu nařídila zaplatit 4,1 milionu dolarů rodičům dítěte zabitého při střelbě ve škole v Sandy Hook, mu nyní sdělila, že má odevzdat dalších 45,2 milionu dolarů truchlící rodině, která ho zažalovala.





Celková částka 49,3 milionu dolarů je vysoká, ale stále nižší než 150 milionů dolarů, které Neil Heslin a Scarlett Lewisovi - matka a otec zabitého šestiletého Jesseho Lewise - požadovali za Jonesovy opakované lži, že vraždy na základní škole Sandy Hook v Newtownu ve státě Connecticut byly promyšlenou lstí, kterou provedli "krizoví herci", kteří si chtěli vynutit reformu kontroly zbraní.



Právní tahanice, které jsou po těchto typech případů standardní - včetně slíbeného odvolání - znamenají, že částka, kterou Jones nakonec zaplatí, může být mnohem nižší než 49,3 milionu dolarů. Rozsudek však přesto představuje vítězství pro blízké obětí Sandy Hook a velký neúspěch pro jednoho z nejznámějších konspiračních teoretiků v USA.





Scarlett Lewisová v pátek vyprávěla o odvaze svého syna, který během masakru zemřel, když varoval své spolužáky, aby utíkali, zatímco se střelec zastavil, aby znovu nabil svou zbraň.





"Doufám, že jsem udělala té neuvěřitelné odvaze svého syna službu, když jsem se odvážila postavit Alexi Jonesovi, který je... tyran," řekla truchlící matka po pátečním soudu podle agentury Associated Press. "Doufám, že to inspiruje ostatní lidi, aby udělali totéž."



Jones vytruboval lži na svém pravicovém konspirativním kanálu Infowars i na jiných mediálních platformách.











Jonesova firma Free Speech Systems minulý týden požádala o federální ochranu před bankrotem, což je žádost, která podle Jonese pomůže společnosti pokračovat ve vysílání, zatímco se bude odvolávat proti výsledku řízení v soudní síni soudkyně Mayi Guerra Gambleové v texaském Austinu.

Scarlett Lewisová mezitím po vraždě svého syna založila nadaci Choose Love, jejímž posláním je podporovat sociální a emocionální výchovu a všeobecný soucit ve školách. Název nadace připomíná vzkaz, který Jesse zanechal na kuchyňské tabuli krátce před svou smrtí.







Zdroj v angličtině ZDE

0

237

Během dvoutýdenního soudního procesu, který začal 25. července, Heslin a Lewisová vypověděli, že je Jonesovi stoupenci roky terorizovali v důsledku Jonesova tvrzení,, že prý lhali o smrti jejich syna i o zabití 19 dalších studentů a šesti zaměstnanců ve škole v Sandy Hook.Dvojice u soudu uvedla, že jim Alex Jones znemožnil vyrovnat se s vraždou jejich syna, a zažalovala Jonese za to, že je očernil a úmyslně jim způsobil citovou újmu. Poté, co Jones soudu neposkytl dokumenty v reakci na jejich žalobu, byl vydán rozsudek v jejich prospěch, čímž byl zahájen soudní proces, který začal minulý týden a jehož jediným cílem bylo určit, kolik odškodného bude Jones muset zaplatit.Jones se znyní snažil distancovat od svých konspiračních teorií o masakru v Sandy Hook, které propagoval, a řekl, že se omlouvá, pokud zranil city žalobců, a zároveň připustil, že masakr byl "stoprocentně reálný".Pátek začal svědectvím finančního experta, který odhadl, že Jones a jeho mediální společnost Free Speech Systems mají majetek ve výši 135 až 270 milionů dolarů. Bernard Pettingill dodal, že Jones a jeho společnost vydělávali v letech 2016 až 2021 více než 50 milionů dolarů ročně díky tomu, že ho v USA "zběsile sledovaly" miliony lidí, což přetrvávalo i v době, kdy měl zakázáno propagovat se na populárních sociálních sítích.Jonesovo odvolání by mělo za cíl drasticky snížit platbu odškodného, kterou mu porota vyměřila - pokud ji úplně nezruší. Reynal v pátek tvrdil, že 270 000 dolarů jako trestní odškodnění je spravedlivé, přičemž se opíral o státní zákon, který takové odškodnění omezuje výrazně nižší částkou, než jakou porota určila.V důsledku jedné z nejpamátnějších epizod soudního procesu, jemuž předsedá soudkyně Guerra Gambleová, může Jones čelit obvinění z křivé výpovědi. Právní zástupce žalobců Mark Bankston ve středu Jonesovi prozradil, že právní tým tohoto konspiračního teoretika nedopatřením poskytl právním zástupcům žalobců jeho textové zprávy z roku 2019, včetně těch, které zjevně popírají jeho tvrzení pod přísahou, že ve svém telefonu nemá nic, co by se týkalo vražd v Sandy Hook.Kongresový výbor vyšetřující útok na americký Kapitol z 6. ledna 2021 mezitím Bankstona požádal, aby tyto esemesky od jednoho z nejvýznamnějších stoupenců bývalého prezidenta Donalda Trumpa, vydal americkému Kongresu.Útok na Kapitol provedl dav Trumpových pochlebovačů, včetně bělošských supremacistů. A výbor chce zjistit, co mohl mít tým svrženého prezidenta s Alexem Jonesem předtím, než se dav zastánců Trumpa pokusil narušit osvědčení o jeho porážce s Joem Bidenem ve volbách v roce 2020.Lživé tvrzení, že k masakru ve škole v Sandy Hook nedošlo, není zdaleka jedinou konspirační teorií tohoto druhu, kterou Jones propagoval na serveru Infowars.Lhal také o tom, že v jedné washingtonské pizzerii prý sídlí gang sexuálně zneužívající děti, a inspiroval takjednoho muže, aby tam zašel a začal tam střílet. Alex Jones také šířil mýtus, že jedna továrna na jogurty podporuje dětské násilníky, kteří šíří tuberkulózu.Za oba tyto případy se musel Jones omluvit. Při čtení pátečního rozsudku se v soudní síni neobjevil.