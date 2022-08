Rusko nedokáže udržet v provozu imitaci restaurací McDonald`s

3. 8. 2022

čas čtení 1 minuta

Ruská náhrada za síť restaurací McDonald's, Vkusno i Točka, je poznamenána skandálem kvůli nízké kvalitě potravin – housky jsou často plesnivé a cheeseburgery se prodávají například bez masa – a absence výběru - což znamená, že ani v tomto sektoru naplatí nacionalistické heslo "můžeme zopakovat". Ruská náhrada za síť restaurací McDonald's, Vkusno i Točka, je poznamenána skandálem kvůli nízké kvalitě potravin – housky jsou často plesnivé a cheeseburgery se prodávají například bez masa – a absence výběru - což znamená, že ani v tomto sektoru naplatí nacionalistické heslo "můžeme zopakovat".

Ale problémy s kvalitou potravin jsou jen malou částí skandálů kolem tohoto Kremlem podporovaného úsilí o náhradu dovozu, říkají pozorovatelé.

Podle několika z nich se úroveň služeb zhroutila zpět na sovětskou úroveň, přičemž zákazníci zvyklí na přátelskou obsluhu nyní čelí nepřátelským zaměstnancům, kteří se zdají mít větší zájem o odhánění lidí než o dlouhodobé získávání zákazníků. Počet zákazníků prudce poklesl a obchodní centra nyní po prodejnách Vkusno i Točka vyžadují, aby platily více.

Veškeré chvástání ohledně toho, jak snadné by bylo pro ruskou firmu nahradit McDonald’s, se ukázalo jako fiasko. Nejen, že to Rusové nedokážou "zopakovat"; nemohou se ani přiblížit tomu, co očekávali i Rusové zvyklí na špatnou kvalitu a špatné služby.

Zdroj v ruštině: ZDE

