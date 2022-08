Ruská agrese na Ukrajině: Kyjev označil zprávu Amnesty, podle níž ukrajinské síly ohrožují občany, za "nespravedlivou" a "zvrácenou"

5. 8. 2022

čas čtení 18 minut

In five months of Russia’s war, the Russian military has caused $8.8 billion in damages to Ukraine's businesses, according to the Kyiv School of Economics.



But businesses may wait years before they see any compensation, if any at all.https://t.co/zta60YMLsN — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 4, 2022

- Ukrajina označila zprávu Amnesty International, podle níž ukrajinské síly ohrožují civilisty, za "nespravedlivou" a "zvrácenou".



Ministr zahraničí Dmytro Kuleba to říká ve videu zveřejněném na Facebooku:



"Toto chování Amnesty International není o hledání a sdělování pravdy světu, ale o vytváření falešné ekvivalence - mezi pachatelem a obětí, mezi zemí, která ničí stovky a tisíce civilistů, měst, území, a zemí, která se zoufale brání."



Vrchní prezidentův poradce Mychajlo Podoljak trval na tom, aby ukrajinské ozbrojené síly přijaly veškerá opatření k přesunu civilistů do bezpečnějších oblastí, a naznačil, že Amnesty se podílí na šíření kremelských dezinformací.



Na Twitteru napsal:



"Jediná věc, která představuje hrozbu pro Ukrajince, je 🇷🇺 armáda katů a násilníků přicházející na 🇺🇦 páchat genocidu. Naši obránci chrání svůj národ a rodiny. Životy lidí jsou pro Ukrajinu prioritou, proto evakuujeme obyvatele frontových měst. 1/2

- Михайло Подоляк (@Podolyak_M) 4. srpna 2022



Moskva se dnes snaží zdiskreditovat ozbrojené síly 🇺🇦 v očích západních společností a narušit dodávky zbraní s využitím celé sítě vlivových agentů. Je škoda, že se na této dezinformační a propagandistické kampani podílí organizace jako @amnesty. 2/2

- Михайло Подоляк (@Podolyak_M) 4. srpna 2022



- Ukrajina "ohrožuje civilisty" armádními základnami v obytných oblastech, konstatuje Amnesty



Amnesty International uvedla, že ukrajinská armáda ohrožuje životy civilistů svými základnami v obytných oblastech, a to ve zprávě, kterou představitelé ukrajinské vlády odmítli, protože "ta zpráva obviňuje Ukrajinu za ruskou invazi".



Výzkumníci skupiny pro lidská práva Amnesty International zjistili, že ukrajinské síly využívají některé školy a nemocnice jako základny, střílejí v blízkosti domů a někdy bydlí v obytných bytech. Zpráva dospěla k závěru, že to v některých případech znamená, že ruské jednotky odpovídají na útok nebo se zaměřují na obytné oblasti - ohrožují civilisty a poškozují civilní infrastrukturu.



Zpráva rovněž kritizovala ukrajinskou armádu za to, že neevakuovala civilisty, kteří se mohli dostat do křížové palby.



"Zdokumentovali jsme, že ukrajinské síly ohrožují civilisty a porušují válečné zákony, když operují v obydlených oblastech," uvedla Agnès Callamardová, generální tajemnice Amnesty International.



Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar obvinila Amnesty z "překrucování skutečného obrazu" a z nepochopení situace na místě. Uvedla, že ukrajinští vojáci jsou rozmístěni ve městech a obydlených oblastech, aby je bránili před ruským útokem.



"Chronologie událostí [ve zprávě] chybí. Zločinu se zde dopouští Ruská federace. Ukrajina chrání svou zemi. Moskva ignoruje všechna pravidla války. A na rozdíl od Ukrajiny nevpouští Rusko na své území mezinárodní organizace, jako je Amnesty," řekla Maliarová.



Ve svém projevu na briefingu v Kyjevě Maliarová zdůraznila, že ukrajinské ozbrojené síly nasadily autobusy k evakuaci civilistů z frontové linie. Někteří z nich odmítli odjet i přes opakované prosby a nabídky přepravy do bezpečnějších oblastí. Ukrajina umožnila přístup vnějším agenturám, včetně mezinárodního trestního soudu, a provedla vlastní vyšetřování týrání, kterého se dopustili její vojáci, uvedla.



Oleksij Reznikov, ukrajinský ministr obrany, prohlásil, že "jakýkoli pokus zpochybnit právo Ukrajinců bránit se genocidě, chránit své rodiny a domovy ... je zvrácenost", a prezidentův poradce Mychajlo Podoljak na Twitteru napsal, že "jediná věc, která představuje hrozbu pro Ukrajinu, je ruská armáda katů a násilníků, která přichází na Ukrajinu páchat genocidu".



Výzkumníci Amnesty zkoumali ruské údery v ukrajinských oblastech Charkov, Donbas a Mykolajiv v období od dubna do července. Nalezli 19 vesnic a měst, odkud ukrajinské síly buď zahájily údery, nebo v nich měli základnu. V těchto třech regionech Amnesty zjistila pět míst, kde byly nemocnice "de facto" využívány jako základny, a z 29 škol, které Amnesty navštívila, dospěla k závěru, že 22 bylo využíváno jako základny.



Zpráva konstatovala, že většina civilní infrastruktury, kterou ukrajinská armáda využila, se nacházela kilometry od frontové linie, a tvrdila, že jsou k dispozici alternativní místa.



Maliarová na brífinku zdůrazňovala, že ukrajinské protiletadlové systémy musí být umístěny ve městech, aby chránily civilní infrastrukturu, a pokud by ukrajinské síly byly umístěny pouze mimo městská sídla, "ruské ozbrojené síly by jednoduše bez odporu vpadly dovnitř".





Ukrajinští uživatelé sociálních médií také reagovali příklady, kdy ruské síly zasáhly budovy využívané civilisty, a také desítkami zločinů spáchaných na ukrajinských civilistech za ruské okupace.





- Rusko pravděpodobně podkopává bezpečnost zachycené jaderné elektrárny, sděluje britská rozvědka



Britské ministerstvo obrany se ve své každodenní zpravodajské zprávě zaměřuje na Záporožskou jadernou elektrárnu, která je od března pod ruskou kontrolou.



Uvádí, že ačkoli záměry Ruska ohledně elektrárny zůstávají nejasné, "akce, které v zařízení podniklo, pravděpodobně podkopaly bezpečnost a zabezpečení běžného provozu elektrárny".



MO dodává:



Ruské síly pravděpodobně operují v regionech sousedících s elektrárnou a použily dělostřelecké jednotky umístěné v těchto oblastech k útoku na ukrajinské území na západním břehu řeky Dněpr.



Ruské síly pravděpodobně využily širší oblast zařízení, zejména přilehlé město Enerhodar, k odpočinku svých sil, přičemž využily chráněného statusu jaderné elektrárny, aby snížily riziko ohrožení svého vybavení a personálu nočními ukrajinskými útoky.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskj přímo reagoval na čtvrteční zprávu Amnesty International, která naznačila, že taktika ukrajinských sil ohrožuje civilisty.



Výzkumníci této skupiny pro lidská práva zjistili, že ukrajinské síly využívají některé školy a nemocnice jako základny, střílejí v blízkosti domů a někdy bydlí v obytných bytech. Zpráva dospěla k závěru, že to v některých případech znamená, že ruské síly odpovídají na útok nebo se zaměřují na obytné oblasti - ohrožují tak civilisty a poškozují civilní infrastrukturu.



V reakci na to Zelenskij uvedl:



Podle Zelenského nemůže existovat - ani hypoteticky - žádná podmínka, za které by byl jakýkoli ruský útok na Ukrajinu ospravedlnitelný.



Agrese proti našemu státu je nevyprovokovaná, invazivní a otevřeně teroristická.



A pokud někdo napíšereportáž, v níž je údajně oběť a agresor v něčem stejný, pokud se analyzují nějaké údaje o oběti a ignoruje se to, co v té době dělal agresor, nelze to tolerovat.



- Z ukrajinských přístavů vyplouvají tři lodě s obilím



Podle tureckého ministerstva obrany a agentury Reuters opustily ukrajinské přístavy již tři lodě s desítkami tisíc tun obilí.



Tyto odjezdy následují po mezinárodně zprostředkované dohodě, která má odblokovat ukrajinský zemědělský vývoz a zmírnit rostoucí celosvětovou potravinovou krizi.



Turecké ministerstvo obrany na Twitteru uvedlo, že loď Navistar plující pod panamskou vlajkou a vezoucí 33 000 tun kukuřice míří do Irska.



- Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan se mají v pátek sejít k jednání, přičemž se očekává, že agendě budou dominovat Ukrajina a Sýrie.



Erdogan bude při návštěvě Soči, kde bude s Putinem jednat již podruhé během dvou týdnů, v dobré náladě z diplomatického úspěchu, který se mu podařilo dosáhnout obnovení dodávek ukrajinského obilí přes Černé moře. Turecko chce tento úspěch promítnout do jednání o příměří v Istanbulu mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.





- Inspektoři začali kontrolovat nákladní loď v Černém moři



Tým inspektorů v Turecku v pátek začal kontrolovat prázdnou nákladní loď předtím, než se vydá vyzvednout obilí z ukrajinského přístavu Čornomorsk v rámci dohody o obnovení vývozu ukrajinského obilí, uvedlo turecké ministerstvo obrany.



Ministerstvo zveřejnilo na Twitteru fotografie, na nichž je vidět, jak inspekční tým nastupuje na loď, aby se vydal k lodi pro přepravu všeobecného nákladu Fulmar S plující pod vlajkou Barbadosu, která kotvila v Černém moři severně od istanbulského Bosporského průlivu.



- Ukrajina vyzvala, aby byla dohoda, která uvolňuje ruskou blokádu jejího vývozu obilí z Černého moře, rozšířena i na další produkty, jako jsou kovy, uvedl list Financial Times.



"Tato dohoda se týká logistiky, pohybu plavidel přes Černé moře," řekl FT náměstek ukrajinského ministra hospodářství Taras Kachka. "Jaký je rozdíl mezi obilím a železnou rudou?" dodal.



- Příbuzní válečných zajatců, které Rusové zajali po pádu Mariupolu, se ve čtvrtek shromáždili v centru Kyjeva a požadovali informace o svých manželech, otcích a synech poté, co minulý týden došlo k útoku na věznici, v níž jsou umístěni váleční zajatci v separatistické oblasti na východě Ukrajiny, při němž zahynuly a byly zraněny desítky lidí.



Rusko a Ukrajina se z útoku vzájemně obviňují, zatímco američtí představitelé se domnívají, že Rusko se snaží podstrčit falešné důkazy, aby to vypadalo, že jsou za něj odpovědné ukrajinské síly.



Příbuzní válečných zajatců jsou stále více frustrováni nedostatkem informací, které dostávají o osudu svých blízkých. Protože Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) vystupoval jako garant bezpečnosti příslušníků armády, kteří v květnu opustili Azovstal, očekávají od výboru odpovědi.



"Naším cílem je oslovit Červený kříž a říct mu, že neplní své povinnosti. Svěřili jsme jim životy našich chlapců," říká Iryna Jermošyna, manželka jednoho z vojáků z povolání.



- Ukrajina postoupila ruským silám část území v oblasti Donbasu, přičemž Kyjev v posledních dnech uznal "částečný úspěch" Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tlak, kterému jsou jeho síly na východě země vystaveny, za "peklo". Podle ukrajinského generála Oleksije Hromova ukrajinské síly znovu dobyly dvě vesnice poblíž města Slovjansk, ale byly nuceny opustit uhelný důl považovaný za klíčovou obrannou pozici, protože síly jsou zatlačovány na předměstí Avdijivky.



- Rusko může zahájit ofenzívu v jihoukrajinské oblasti Cherson, aby se pokusilo oedbrat Kyjevu dynamiku, a ve čtvrtek viditelně posiluje síly, uvedl Hromov. Velká část regionu je již obsazena Ruskem poté, co se zmocnilo oblastí na začátku své invaze, ale ukrajinské síly rozvíjejí protiofenzívu, aby získaly území zpět.



- Ukrajina obdrží do září od Evropské unie další finanční balíček v hodnotě přibližně 8 miliard dolarů, uvedl zdroj z německé vlády pro agenturu Reuters.



Kanada vyšle do Velké Británie až 225 příslušníků kanadských ozbrojených sil, aby obnovili výcvik ukrajinských vojenských rekrutů, oznámil kanadský ministr obrany. Od roku 2015 Kanada vycvičila 33 000 ukrajinských vojenských a bezpečnostních pracovníků, ale v únoru pozastavila některé aspekty výcviku.









- OSN provádí vyšetřovací misi v reakci na žádosti Ruska a Ukrajiny poté, co při výbuchu v kasárnách v separatisty kontrolované Olenivce zahynulo 53 ukrajinských válečných zajatců. Válčící země se navzájem obvinily z provedení útoku. Ukrajina tvrdí, že se jednalo o speciální operaci předem naplánovanou Kremlem a provedenou ruskými žoldáky ze skupiny Wagner. Ruské ministerstvo obrany však tvrdí, že ukrajinská armáda použila k úderu na věznici rakety dodané z USA.





- Americký představitel obvinil Moskvu z přípravy podstrčení falešných důkazů, aby to vypadalo, že nedávné masové zabití ukrajinských vězňů při útoku na Ruskem kontrolovanou věznici způsobila Ukrajina.







- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij chce jednat přímo s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v naději, že Čína může využít svého vlivu na Rusko k ukončení války. Podle zprávy v deníku South China Morning Post Zelenskij řekl: "Je to velmi silný stát. Je to silná ekonomika. Takže [může] politicky, ekonomicky ovlivňovat Rusko. A Čína je [také] stálým členem Rady bezpečnosti OSN." Čína zatím odmítla ruskou invazi odsoudit a Si Ťin-pching Putinovi řekl, že bude podporovat "suverenitu a bezpečnost" Ruska.

- Senát USA ratifikoval přistoupení Finska a Švédska k NATO, a to poměrem hlasů 95:1. Spojené státy jsou 23. členským státem, který ratifikoval toto nejvýznamnější rozšíření 30členné aliance od 90. let 20. století, jež reaguje na ruskou invazi na Ukrajinu. "Toto historické hlasování je důležitým signálem trvalého, oboustranného závazku USA vůči NATO a zajištění toho, aby naše aliance byla připravena čelit výzvám dneška i zítřka," uvedl v prohlášení prezident Joe Biden. Aby se Finsko a Švédsko mohly stát členy NATO, musí přistoupení ratifikovat všech 30 členských států.









- Šéf jaderného dozoru OSN znovu požádal o přístup do ukrajinské jaderné elektrárny, kterou nyní kontrolují ruské síly, aby zjistil, zda není zdrojem nebezpečí. Kontakt s největší evropskou jadernou elektrárnou, která se nachází v Záporoží a kterou obsluhují ukrajinští technici pod okupací, byl omezený a komunikace nefungovala každý den, řekl šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi švýcarským novinám.





- Do Turecka dorazila první zásilka obilí, která opustila Ukrajinu v rámci dohody o zmírnění ruské námořní blokády. Loď Razoni registrovaná v Sierra Leone vyplula v pondělí z přístavu Oděsa do Libanonu na základě dohody zprostředkované Tureckem a OSN. Loď byla zkontrolována členy společného koordinačního centra a nyní se očekává, že se "brzy" přesune přes Bosporskou úžinu.





- Ukrajině se nepodařilo zastavit plavidlo plující pod syrskou vlajkou, o němž se tvrdí, že převáží ukradené ukrajinské obilí, aby opustilo Libanon. Libanonská vláda ve čtvrtek oznámila, že loď Laodicea plující pod syrskou vlajkou opustila její teritoriální vody, a to navzdory výzvám Kyjeva, aby zvrátil rozhodnutí soudu, které její odjezd umožnilo. Rusko popřelo, že by na lodi, která údajně plula do jeho spojence Sýrie, bylo kradené obilí.





- Kreml ve čtvrtek uvedl, že Tureckem zprostředkovaná dohoda o odblokování ukrajinského vývozu obilí z Černého moře není "jednorázovým mechanismem" a že doufá, že bude i nadále účinně fungovat. Dohoda, která umožňuje dodávat ukrajinské obilí na světové trhy přes Turecko, musí být po dohodě stran každých 120 dní obnovena.





- První zásilka ukrajinského obilí do Velké Británie od začátku války by měla dorazit za 10 dní, uvedli západní představitelé. Miliony tun obilí uvízly na Ukrajině od invaze Ruska před necelými šesti měsíci.









- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij označil chování bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera za "nechutné". Bývalý německý vůdce se dostal pod palbu kritiky poté, co odjel na dovolenou do Moskvy a měl soukromou schůzku s Vladimirem Putinem. Schröder v obsáhlém rozhovoru německým médiím řekl, že se nemá za své přátelství s ruským prezidentem za co omlouvat.





- Členové NATO úzce spolupracují s obrannými společnostmi, aby zajistili Ukrajině větší dodávky zbraní a vybavení a připravili ji tak na dlouhodobou válku s Ruskem, uvedl ve čtvrtek generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters: "Poskytujeme velkou podporu, ale musíme udělat ještě více a být připraveni na dlouhou dobu."





1

567

