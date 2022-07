Ruská agrese na Ukrajině: Podle britského ministerstva obrany nabírá ukrajinská protiofenzíva v Chersonu na obrátkách

28. 7. 2022

čas čtení 11 minut

Foto: Ruské údery v městě Toreck, Doněcká oblast, 27.7. 2022



Ve zpravodajské zprávě vydané ve steřdu ráno ministerstvo uvedlo:

Ukrajinské jednotky s velkou pravděpodobností vytvořily předmostí jižně od řeky Ingulec, která tvoří severní hranici Ruskem okupovaného Chersonu.



Ukrajina použila své nové dělostřelectvo s dlouhým doletem k poškození nejméně tří mostů přes řeku Dněpr, na které Rusko spoléhá při zásobování oblastí pod svou kontrolou.



Jeden z nich, 1000 metrů dlouhý Antonivský most u města Cherson, byl poškozen minulý týden. Ukrajina na něj znovu udeřila 27. července 2022 a je velmi pravděpodobné, že most je nyní nepoužitelný.



Ruská 49. armáda je umístěna na západním břehu řeky Dněpr a nyní se zdá být velmi zranitelná.



Stejně tak město Cherson, politicky nejvýznamnější populační centrum okupované Ruskem, je nyní prakticky odříznuto od ostatních okupovaných území. Jeho ztráta by vážně narušila snahy Ruska vykreslit okupaci jako úspěšnou."



This is how Antonovskyi bridge in Kherson looks like after this night’s shelling by Ukraine’s Armed Forces. The bridge is now impassable for heavy equipment, which makes Russia’s task to resupply its forces in Kherson way harder #StopRussia pic.twitter.com/q68FiY8679 — UkraineWorld (@ukraine_world) July 27, 2022



Ukrajinské jednotky s velkou pravděpodobností vytvořily předmostí jižně od řeky Ingulec, která tvoří severní hranici Ruskem okupovaného Chersonu.Ukrajina použila své nové dělostřelectvo s dlouhým doletem k poškození nejméně tří mostů přes řeku Dněpr, na které Rusko spoléhá při zásobování oblastí pod svou kontrolou.Jeden z nich, 1000 metrů dlouhý Antonivský most u města Cherson, byl poškozen minulý týden. Ukrajina na něj znovu udeřila 27. července 2022 a je velmi pravděpodobné, že most je nyní nepoužitelný.Ruská 49. armáda je umístěna na západním břehu řeky Dněpr a nyní se zdá být velmi zranitelná.

- Starosta Mykolajivu Oleksandr Syenkevyč zveřejnil další podrobnosti o tom, jaké škody podle něj způsobily ruské údery v noci. Podle něj byl částečně zničen sklad poté, co "raketa zasáhla otevřenou plochu" u Univerzity stavitelství lodí. Zveřejnil snímky, které údajně ukazují velký kráter v areálu univerzity.



Uvedl také, že výbuchy rozbily okna nedalekého kostela, spolu se snímkem, který vypadá jako kostel svaté Kateřiny ve městě.



Agentura Ukrinform uvádí některé další podrobnosti o raketových úderech na Mykolajiv, ke kterým podle starosty došlo ve středu ve čtyři hodiny ráno. Cituje Oleksandra Syenkeviče, který říká:



Raketové útoky dnes poškodily vzdělávací instituce a obytné budovy. Ruští teroristé cynicky ostřelují civilní infrastrukturu Mykolajova.



Další městská škola byla téměř zcela zničena. Část budovy se tam zřítila. Ochranka instituce byla zraněna. V nedalekých soukromých domech byla rozbita okna a střechy.



Dále uvedl, že byla zasažena Univerzita stavitelství lodí a že v současné době je známo poškození dvou výškových budov.





- Z Běloruska bylo odpáleno více než 20 raket, sděluje ukrajinská armáda



Ukrajinští představitelé ve středu ráno zveřejnili o něco více podrobností kolem údajného raketového útoku na Černihivskou oblast.



Ukrajinské operační velení Sever vydalo aktualizovanou zprávu, v níž cituje informace, které obdrželo z běloruských zdrojů, o odpálení více než 20 raket z Běloruska.



Zatím nebyly hlášeny žádné oběti na životech, dodaly ozbrojené síly.



- Rakety vypálené z Běloruska zasáhly Černihivskou oblast, uvedl gubernátor



Podle ukrajinských představitelů ve středu brzy ráno zasáhlo Černihivskou oblast více než deset raket údajně vypálených z Běloruska.



Oblastní gubernátor Vjačeslav Čaus uvedl, že "více než deset" raket bylo vypáleno z území Běloruska a zasáhlo Gončarovskou oblast kolem páté hodiny ranní. V aktuálním sdělení na Telegramu vydaném dnes ráno uvedl:



Dnes jsme se všichni probudili velmi brzy a toto probuzení bylo velmi znepokojivé, slyšeli jsme výbuchy.



Po páté hodině ranní došlo k rozsáhlým raketovým startům z území Běloruska. Existují předběžné informace o zásahu u Gončarovského."



Chaus odmítl uvést, kde k výbuchům došlo, s odkazem na bezpečnostní důvody a dodal, že informace o obětech se upřesňují.



- Rusko přesouvá vojáky na jih Ukrajiny



Ruské síly podnikají "masivní přesun" vojáků do tří jižních oblastí Ukrajiny, což se jeví jako změna taktiky Moskvy, uvedl ve středu vysoký poradce prezidenta Volodymyra Zelenského.



Oleksij Arestovyč uvedl, že Rusko vysílá vojáky do Melitopolské a Záporožské oblasti a do Chersonu, což signalizuje změnu taktiky na strategickou obranu od útoku.



V rozhovoru pro ukrajinskou televizi ve středu Arestovyč uvedl: "(To) by nás dostalo do situace, kdy bychom nebyli schopni osvobodit celé naše území a vyzvat k rozhovorům."



"Putin poslal na Ukrajinu armádu, aby obnovil Sovětský svaz," dodal Arestovyč.





- Rada bezpečnosti OSN se nedokázala shodnout na prohlášení k dohodě o obilí



Rada bezpečnosti OSN se nedokázala dohodnout na prohlášení, které by uvítalo dohodu z minulého týdne o dodávkách obilí a hnojiv z Ukrajiny a Ruska milionům hladovějících lidí na celém světě, uvedla norská velvyslankyně v OSN.



Prohlášení by rovněž ocenilo generálního tajemníka Antonia Guterrese a tureckou vládu za jejich klíčovou roli při sjednání dohody.



"Norsko a Mexiko se několik dní snažily sjednotit radu v jednom poselství, v němž uvítaly významnou dohodu o obnovení vývozu obilí, potravin a hnojiv přes Černé moře," uvedla norská velvyslankyně Mona Juulová pro agenturu Associated Press. "Litujeme, že to nebylo možné."



Rusko a Ukrajina podepsaly v pátek samostatné dohody s Tureckem a OSN, které uvolnily cestu Ukrajině - jedné z klíčových světových obilnic - k vývozu 22 milionů tun obilí a dalšího zemědělského zboží, které uvízlo v černomořských přístavech kvůli ruské invazi.



Cílem dohody je rovněž zajistit, aby ruské potraviny a hnojiva měly neomezený přístup na světové trhy.



Diplomaté Rady uvedli, že Rusko vzneslo námitky proti poslednímu návrhu prohlášení o dohodě o obilí, protože se v něm zmiňuje Guterresovo odsouzení sobotního leteckého útoku.



Navrhované prohlášení Norska a Mexika, které získala agentura AP, by uvítalo pokrok při pátečním podpisu dohody "směrem k zajištění bezpečného a zabezpečeného vývozu obilí, potravin a hnojiv z Ukrajiny a Ruské federace".



Pochválily by Guterrese a Turecko a vyzvaly by k urychlenému plnění závazků přijatých v Istanbulu.



"Jednotné prohlášení Rady, v němž by uvítala dohodu a pochválila generálního tajemníka za jeho úsilí, by bylo důležitým signálem," uvedl Juul.



"Norsko se domnívá, že osobní úsilí a angažovanost generálního tajemníka měly zásadní význam pro usnadnění jednání mezi stranami," dodal Juul. "Toto úsilí je důležitější než kdy jindy, protože následky války nadále pociťují obyvatelé Ukrajiny i dalších zemí."



- Rusko udeřilo na kyjevskou oblast, sděluje gubernátor



Podle ukrajinských představitelů Rusko ve středu brzy ráno údajně zasáhlo infrastrukturu v Kyjevské oblasti.



Kyjevský oblastní gubernátor Oleksij Kuleba uvedl, že raketový útok byl veden na Vyšgorodskou oblast severně od hlavního města.



V aktuálním sdělení na Telegramu zveřejněném krátce po šesté hodině ranní Kuleba uvedl:



"Dnes ráno nepřítel zahájil raketový útok na jednu z obcí Vyšgorodského okresu.Byl ostřelován objekt infrastruktury. Informace o obětech se upřesňují. Všechny záchranné složky jsou již na místě."



Kyjevská radnice také přibližně ve stejnou dobu vyhlásila leteckou pohotovost a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt.



- Operace na osvobození Chersonu "již začala", sděluje Ukrajina



Ukrajina uvedla, že její operace na osvobození Chersonu "již začala" poté, co ve středu zasáhla klíčovou ruskou zásobovací trasu přes Antonivský most do tohoto Ruskem okupovaného města.



Prezidentův poradce Oleksij Arestovyč rovněž potvrdil ukrajinskou strategii izolace ruských sil a tvrdil, že existuje "určitý plán" ukrajinských ozbrojených sil na "izolaci [ruských] vojenských operací".



Bez ohledu na to, jak moc nepřítel mění síly a prostředky na západním břehu Dněpru, ozbrojené síly Ukrajiny je nejprve připraví o sklady munice, o pohonné hmoty, o komunikace a velení a pak vyčistí zbytky jejich sil."



Arestovyč dodal, že ruské jednotky mají tři možnosti:



Ustoupit (pokud je to možné), vzdát se, nebo budou zničeny."



Další vysoký prezidentský poradce, Mychajlo Podoljak, dodal: "Okupanti by se měli naučit přeplavat řeku Dněpr. Nebo by měli opustit Cherson, dokud je to ještě možné. Třetí varování už nemusí přijít."



Ukrajinští představitelé rovněž potvrdili, že její vojáci použili k poškození Antonivského mostu přesné raketomety dodané USA.



Zelenskij přislíbil, že Ukrajina most a další přechody v regionu obnoví.



"Děláme vše pro to, aby okupační síly neměly v naší zemi žádné logistické možnosti."



- Ruské síly údajně obsadily druhou největší ukrajinskou elektrárnu na východě Ukrajiny, uvedl ve středu poradce prezidenta Zelenského poté, co ruské síly podporované Ruskem dříve tvrdily, že se jí zmocnily neporušené. "Dosáhly drobné taktické výhody - zmocnily se Vuhlehirsku," řekl Oleksij Arestovyč. Na neověřených záběrech zveřejněných na sociálních sítích se objevily bojovníci ruské soukromé vojenské společnosti Wagner, kteří pózují před závodem.



- Přípravy na vyplutí prvních lodí z ukrajinských přístavů pokračují, Turecko představilo v Istanbulu centrum, které bude na tento proces dohlížet. Ukrajinské námořnictvo rovněž potvrdilo, že ve třech ukrajinských černomořských přístavech byly zahájeny práce na přípravě obnoveného vývozu obilí. První zásilka by měla odplout během několika dní, uvedl turecký ministr obrany Hulusi Akar.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že bude telefonicky hovořit s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem - jedná se o první rozhovor mezi oběma diplomaty od doby před začátkem války. Dodal, že tento hovor nebude "jednáním o Ukrajině".



- Rusko ve středu dodalo do Evropy méně plynu, protože fyzické toky přes Nord Stream 1 klesly mezi polednem a 13:00 GMT na 14,4 milionu kilowatthodin za hodinu (kWh/h) z přibližně 28 milionů kWh/h o den dříve, což je již jen 40 % normální kapacity. Německo obvinilo Moskvu, že se zapojila do "mocenské hry" ohledně vývozu energie poté, co síťové údaje z předávací stanice plynu v Lubminu na severovýchodě Německa ukázaly, že mezi 8. a 9. hodinou ranní dorazilo pouze asi 17 milionů kilowatthodin plynu, zatímco mezi 6. a 7. hodinou ranní to bylo více než 27 milionů kWh.



- Západ riskuje zahájení jaderného konfliktu s Čínou nebo Ruskem kvůli "selhání komunikace" s oběma zeměmi, varoval britský poradce pro národní bezpečnost. Pětapadesátiletý sir Stephen Lovegrove uvedl, že eroze komunikačních kanálů vedla ke zvýšení šance na náhodnou eskalaci války.



- Ukrajina schválila jmenování nového generálního prokurátora Andrije Kostina. "Je to člověk slušný, profesionální, umí pracovat systematicky," řekl Zelenskij.

0