Letošní vedra jsou horší, než předpovídaly klimatické modely

29. 7. 2022

Nedávné extrémní teploty byly vyšší než teploty simulované klimatickými modely, ukazuje analýza



Analýza organizace World Weather Attribution odhalila, že teploty ve Velké Británii během vlny veder, kdy dosáhly 40,3 °C, byly vyšší, než simulovaly klimatické modely.



Vědci konstatují, že extrémní teploty v západní Evropě rostou rychleji, než se očekávalo. Analýza organizace World Weather Attribution odhalila, že teploty ve Velké Británii během vlny veder, kdy dosáhly 40,3 °C, byly vyšší, než simulovaly klimatické modely.Vědci konstatují, že extrémní teploty v západní Evropě rostou rychleji, než se očekávalo.





Aby vědci zjistili, zda vlna veder byla pravděpodobnější v důsledku změny klimatu, analyzovali údaje o počasí a počítačové simulace, aby porovnali současné klima s klimatem v minulosti, a to podle recenzovaných metod.



Extrémní vedra v západní Evropě se zvýšila více, než předpovídaly klimatické modely. Zatímco modely odhadují, že emise skleníkových plynů zvýšily teploty v této vlně veder o 2 °C, historické meteorologické záznamy naznačují, že ve světě, který by nebyl oteplován lidskou činností, by vlna veder byla o 4 °C chladnější.



Odborníci na klima se obávají, že to znamená, že dopady globálního oteplování budou ještě drastičtější, než se dosud předpokládalo.



Friederike Ottová, vedoucí klimatická lektorka na Grantham Institute for Climate Change na Imperial College v Londýně, uvedla: "V Evropě a dalších částech světa jsme stále častěji svědky rekordních vln veder, které způsobují extrémní teploty, jež jsou vyšší než ve většině klimatických modelů.



"Je to znepokojivé zjištění, které naznačuje, že pokud se rychle nesníží emise uhlíku, mohly by být důsledky změny klimatu na extrémní horka v Evropě, která jsou již nyní extrémně smrtelná, ještě horší, než jsme si dosud mysleli."



Navzdory tomu, že tato událost se v důsledku změny klimatu stala pravděpodobnější, jsou podobné vlny veder stále relativně vzácné.



Podle modelových výsledků existuje 1% pravděpodobnost, že k takové vlně veder dojde i v příštím roce. Záznamy o počasí však naznačují, že by to mohlo být podhodnocené číslo, protože podobné vlny veder v Evropě se vyskytovaly častěji a byly teplejší, než naznačují klimatické modely.



Studii provedlo 21 vědců v rámci skupiny World Weather Attribution, která zahrnuje vědce z univerzit a meteorologických agentur v Dánsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Jižní Africe, Švýcarsku, Velké Británii, USA a na Novém Zélandu.



Meteorologové uvedli, že výsledky této studie jsou šokující, protože potvrzují to, čeho jsme se dříve obávali - že změna klimatu má velký vliv na teploty, což zvyšuje pravděpodobnost extrémních veder.



Fraser Lott, vědecký pracovník pro monitorování klimatu a atribuce z Meteorologického úřadu, řekl: "Před dvěma lety vědci z britského meteorologického úřadu zjistili, že šance, že se ve Spojeném království v daném roce vyskytne 40 °C, je jedna ku 100, zatímco v přirozeném klimatu to byla jedna ku 1000. Bylo pro nás vystřízlivěním, když jsme viděli, že k takové události došlo tak brzy po této studii, když jsme viděli údaje z našich meteorologických stanic.





Odborníci vyzvali k rychlému snížení emisí, aby se situace nezhoršila. Extrémní vedra zabíjejí v celé Evropě tisíce lidí.





"Vlny veder jsou nejsmrtelnějším typem extrémních povětrnostních jevů v Evropě, každoročně zabíjejí tisíce lidí," řekl Roop Singh z klimatického centra Červeného kříže a Červeného půlměsíce. "Ale nemusí tomu tak být. Mnohým z těchto úmrtí lze předejít, pokud budou zavedeny odpovídající adaptační plány. Bez rychlé a komplexní adaptace a snížení emisí se situace bude jen zhoršovat."





Zdroj v angličtině ZDE



