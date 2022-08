Jedenácté přikázání Kalouska a Topolánka

1. 8. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

Ministr financí a planých slibů o nutnosti šetření Zbyněk Alena Stanjura předložil svou druhou novelu státního rozpočtu pro letošní rok. Na první novele státního rozpočtu tento nevystudovaný ekonom z Opavy pilně a zodpovědně makal první kvartál roku 2022, kdy už válka na Ukrajině harašila zbraněmi i v Opavě, kdy už ruské hrátky s cenou ropy a plynu sponzorovaly zisky nejedné energetické firmě (i státní) a kdy už děsivá inflace znepokojovala všechny krom ministra Stanjury. Druhou novelu, protože u první se trochu netrefil, přidává nyní. Jestli dá zlatý hattrick, uvidíme na podzim tohoto roku. Ministr financí a planých slibů o nutnosti šetření Zbyněk Alena Stanjura předložil svou druhou novelu státního rozpočtu pro letošní rok. Na první novele státního rozpočtu tento nevystudovaný ekonom z Opavy pilně a zodpovědně makal první kvartál roku 2022, kdy už válka na Ukrajině harašila zbraněmi i v Opavě, kdy už ruské hrátky s cenou ropy a plynu sponzorovaly zisky nejedné energetické firmě (i státní) a kdy už děsivá inflace znepokojovala všechny krom ministra Stanjury. Druhou novelu, protože u první se trochu netrefil, přidává nyní. Jestli dá zlatý hattrick, uvidíme na podzim tohoto roku.

Takže k faktům. Pro letošek, k prvnímu roku vlády politické změny, bude schodek státního rozpočtu přinejmenším 326,9 miliard korun českých. Taková částka by mohla zarazit i nejednoho starostu Opavy. Nikoho nezajímá, na co zvýšení schodku půjde, jestli jsou související výdaje nutné a oprávněné. Praxe zavedená Alenou Schillerovou funguje i ve vládě rozpočtové odpovědnosti Petra Fialy.







Nastal tedy čas, aby se do toho všeho vložili dva ekonomičtí tygři z Mompracemu. Ti, co to společně osladili Evropě. Dva bývalí svazáci. Jeden chemik a druhý taky k ničemu. Projektant, jen k doplnění informace. Oba mají spousty skvělých nápadů, jak řídit stát, jak implementovat pravicové myšlenky a zásady do vládnutí, jak šetřit a jak to všichni kromě nich dělají špatně. Výsledkem jejich snah však vždy bylo pouhé zvýšení daní, především pak DPH.







Nazvali to vznešeně Desatero. Dekalog dvou, kteří se po mladickém zaváhání ve Svazu socialistické mládeže prohlásili za ryzí pravici bez přívlastků. Deset přikázání, podle kterých mají lidé v tomto státě trpět a vláda vládnout, abychom neskončili v pekle. V bezedné, ekonomické, pekelné jámě. Má to být průvodce očistcem chudoby, zimy a hladu, ve kterém se teď nacházíme, a pokud se budeme vyřčeného Desatera dvou Mirků držet zuby, nehty, pařáty, můžeme se směle postavit a pohlédnout do tváře jakéhokoliv ekonomického Boha, třeba i Václava prognostika Klause.





Připravte si modlitební knížky neoliberální ekonomie, v opascích nadělejte nové díry a hlavně se dejte na naši víru, heretici jedni! Však si vás ekonomický Taťka Bůh přebere, ať jste levičák, pravičák či něco mezi.







1. Do roku 2025 snížit počet státních zaměstnanců na úroveň roku 2013 (413 tisíc). Nárůst 70 tisíc zaměstnanců za 10 let nezvýšil kvalitu veřejných služeb a neúnosně naopak zvýšil objem nutných mzdových prostředků.







Máme rok 2022, takže se to týká i let 2011, kdy Miroslav Kalousek veřejně škodil financím, přičemž nezabránil tomuto státně zaměstnaneckému šílenství. Je nicméně škoda, že M&M nepředložili vizi, ze kterých skupin navrhují propouštění tolika zaměstnanců (úředníků, policistů, hasičů, učitelů atd) , kolik to bude stát a kolik tímto krokem ušetříme. Ono čísel v Desateru Mirků je pomálu, ale ideí přehršel.





2. Příští tři roky nezvyšovat mzdy a platy státních zaměstnanců o více než o tři procenta ročně.







Posedlost M&M státními zaměstnanci je až patologická. Chápu oni taky byli státními zaměstnanci a zřejmě mají pocit, že se jim nedostalo takových poct, které očekávali, po kterých tak moc toužili. Nicméně při současné míře inflace a při výhledu, že inflace tady bude s námi i příští rok, přidat státním zaměstnancům, kteří přežijí čistky z bodu 1., 3 % ročně, zavání skoro až třídní komunistickou nenávistí. Ale jinak je to skvělý nápad, který ocení každý státní zaměstnanec a členové jejich rodin při jakýchkoliv příštích volbách Andreje i Babiše. Je celkem škoda, že M&M nenavrhují řešit příčiny inflace i jinde než u, dle nich, přeplacených a namnožených státních zaměstnanců.





3. Změnit valorizační schéma důchodů. Při současné právní úpravě jsou důchodci jedinou skupinou ve společnosti, která je bezpečně chráněna proti inflaci. Domníváme se, že to jednak není fér, jednak je to finančně neudržitelné.







M&M spolu došli k názoru, že nepřátel nikdy není dost, a tak další v pořadí obětí jejich ekonomicko-teroristického desatera jsou důchodci. Nic proti, je to hlavní voličská skupina estébáckého oligarchy Andreje Babiše, jehož vládnutí a především jeho holding Agrofert se na míře inflace podílí významnou měrou. M&M však neřeší Andreje Babiše a jeho uzmutí našeho státu, protože řešit oligarchii není pravicové, ale navrhují řešit důchodce a valorizaci jejich důchodů. A navíc se skupina důchodců nemůže příliš bránit. Už při posledním vládním angažmá Miroslav Kalousek alias nejlepší ministr financí v galaxiích, kam až dohlédne Hubbleův teleskop, se zasadil o to, že důchody po tři roky neporostly, tedy rostly o pár desetikorun ročně a pak už bylo : Vítej nám Andreji Babiši ve vládě. Růst důchodů tedy není fér, růst cen, nájmů a energií už vůbec ne, ale ty M&M nijak neřeší.





4. Zrušit strop odchodu do důchodu v 65 letech.







M&M jiným čtvrtým přikázáním navrhují zrušení důchodů jako takových. Je to inovativní a určitě to přinese do státního rozpočtu stovky miliard, případná retroaktivita by vyřešila veškerý schodek a uvrhnula by nás do nekonečného přebytku. Nobelova cena Mirky nemůže minout. Za chvíli budeme ekonomikou nízkých daní a stoletých pracujících staříků, kteří vylezli z okna… .







5. Při zpracování návrhu penzijní reformy mít na paměti, že hlavní prioritou reformního scénáře je dlouhodobá udržitelnost průběžného systému. Různé důchodové komise možná odvedly zajímavou práci, leč na tuto prioritu odpověď nenalezly. Nalézt ji musí vláda, ideálně v kombinaci s reformou daňovou.







V návrzích důchodové reformy jsme jako stát mistři světa. Za 33 let jsme nebyli schopni vymyslet nic, co by se uchytilo. Návrhů nespočet. Realizací málo. Co navrhnou jedni, druzí zruší. Páté přikázání je k ničemu a mělo by znít: Nenavrhneš, nepoděláš!





6. Zvýšit spoluúčast ve zdravotnictví, alespoň za jídlo a hotelové služby ve zdravotnických zařízeních.







Když vláda ODS, KDU-ČSL a SZ poplatky pod vedením Mirka Topolánka a Miroslava Kalouska zaváděla naposledy, vyvolalo to docela negativní reakce. Poté, kdy vláda ODS v roce 2013 zkrachovala naposledy, byly poplatky až na platbu za pohotovost zrušeny. M&M by v tomto případě mohli vědět, jak velkou úsporu toto opatření státnímu rozpočtu přinese a říct vládě Petra Fialy jaký by byl přikázání přínos. Neví a neřekli.







7. Umožnit nákup nadstandardní zdravotní péče, včetně možnosti soukromého připojištění.







Aha. Mirek&Mirek sice proklamují v předchozím přikázání, že ve zdravotnictví alespoň za jídlo a hotelové služby, nicméně regulaci ve zdravotnictví v přikázání sedmém posunuje dál. Kdo na to má, ať si zaplatí nadstandard. A kdo nemá, ten má smůlu a donese si jídlo s sebou. I spacák. I léky. Škoda, že M&M nenašli odvahu a nenavrhli regulační poplatky stejně jako před 15 roky. Jistě by ODS pod těch 5 % zase dostali. Opět nabádají šetřit na pacientech a nikoli na utrácení v resortu.





8. Zrušit všechny dotace z národních zdrojů podnikatelským subjektům.







Takže si necháme vyplácet jen dotace z EU. OK. To je skvělý nápad. Ať EU platí, když nás dostala do průšvihu. Co by to udělalo s konkurenceschopností našich firem k tomu se nikdo z Mirků nevyjádřil. Ale o to nejde, jde o to, zbavit se schodků státního rozpočtu, na kterých se mírou velkou oba podíleli. Je ostuda, že takhle odvážní nebyli, když byli ve vládě a dotace, které měli bedlivě hlídat putovaly všemi různými směry, třeba i jistému Andreji Babišovi.





9. Zrušit státní příspěvek na stavební spoření.







Skvěle! Konečně relevantní číslo. Ušetříme nám 4 mld za rok. Stavební firmy mohou propustit ansámbl a jet si užít na Krym. Kdo by také v téhle době chtěl stavět? Je to přeci nesystémové a křivíme trhy. Křivíme. Smůla, že na snížení spotřební daně z PHM vláda stejné 4 miliardy utratila. Ale to se nepočítá, to nebyl nápad Mirka a Mirka.





10. Vrátit do rozpočtu alespoň část každoročních příjmů, které vypadly s daňovým balíčkem z podzimu 2020. Jednalo se cca o 1,5 procenta HDP, které sice nijak nepomohlo k zotavení ekonomiky, zato představovalo maximální proinflační impulz, a především zdvojnásobilo strukturální deficit. Strukturální deficit, o který Mirkům hlavně jde. Přiznali tedy, že jsou sami vinni.







ANO, ANO, SPD a hlavně ODS pustila v roce 2021 státnímu rozpočtu žilou mírou nevídanou, přispěla k vysokým inflačním procentům a podrazila nám nohy na roky dopředu. Chtít, aby to vláda řízená touž ODS vykompenzovala a vrátila do rozpočtu každý rok cca 120-150 miliard je stejně nereálné jako to, že ekonomický parazit Jan Skopeček ODS začne navrhovat vládě smysluplné ekonomické recepty, mimo zrušení green dealu a elektromobility.





11. Přikázání. Nepozvedneš DPH vezdejší, leda bys byl pravicový kouzelník a ministr financí ve vládě ODS.







Tohle přikázání zůstalo kupodivu nevyřčeno. Nicméně, když fungovalo za Topolánka a 2 x za Kalouska, tak proč se nevydat stejnou prošlapanou cestou. Pravice u nás přísahá a daně zvyšovat nikdy nechce, ale nakonec je k tomu svými vlastními, neúspěšnými řešeními a chybami vždy přinucena. Jinak by se jim politika finanční zodpovědnosti rozsypala.

























