Ruský Titanik

29. 7. 2022

Přinejmenším v minulém století Rusko připomínalo Titanik po nárazu na ledovec, s různými příkazy nabízejícími různá navrhovaná řešení, jak jej udržet nad vodou. Ale nikdo nebyl ochoten čelit dvěma nevyhnutelným problémům ruské státnosti, říká Vladimir Pastuchov. Přinejmenším v minulém století Rusko připomínalo Titanik po nárazu na ledovec, s různými příkazy nabízejícími různá navrhovaná řešení, jak jej udržet nad vodou. Ale nikdo nebyl ochoten čelit dvěma nevyhnutelným problémům ruské státnosti,

Ale bohužel, mezi kremelskou elitou i velkými částmi ruského obyvatelstva existuje jen malá ochota čelit těmto výzvám a podniknout jediné kroky, které by mohly zachránit potápějící se loď.

Ke konci 20. století "archa ruské civilizace", která se srazila s ledovcem studené války, začala nabírat vodu a zdálo se pravděpodobné, že se potopí. To vedlo ke dvěma změnám ve velení. V prvním případě Michail Gorbačov přivedl na můstek skupinu liberálů a nabídl cestujícím individuální záchranné plány.

Mnozí opravdu seskočili z paluby a v demokratických záchranných vestách, ale část upadla do strnulosti a s hrůzou sledovala, jak se Titanik dál noří pod vodu. To vedlo ke druhé změně. Vladimir Putin převzal vedení, propustil liberály a na čas zalátal nákladový prostor v lodi petrodolary.

Zpočátku Putin držel v nákladovém prostoru pouze cestující třetí třídy; ale jak se věci zhoršovaly a petrodolary mizely, musel za nimi poslat druhou třídu a pak i některé cestující první třídy. Každý měl k dispozici stejně pohodlné nebo nepohodlné lůžko, ale alespoň to byla postel.

Jak každý ví, můžete žít v nákladovém prostoru lodi. Koneckonců, je to lepší než na záchranném voru v rozbouřeném moři divokého kapitalismu, zvlášť když nic nenasvědčuje tomu, že by vás někdo chtěl zachránit. A řadě Rusů to stačí. Všichni jsou spolu a nevidí jinou cestu vpřed.

Existují ale dva problémy. Na jedné straně je jasné, že Titanik se dříve nebo později potopí a pak už z nákladového prostoru nikdo neunikne. A na druhé straně imperiální síly, které jsou nyní na můstku, míří stále dál do severního Atlantiku a brzy narazí do ledového pole, díky kterému bude studená válka vypadat jako sněhová vločka na čelním skle.

Většina Rusů v nákladovém prostoru tomu všemu rozumí. Ale neopustí nákladní prostor, dokud nebude na obzoru nějaká zjevná záchranná loď jako Carpathia, která je vyzvedne. A přijmou jako zachránce jen ty, kteří souhlasí s tím, že je vezmou všechny. Každý, kdo nabídne, že vezme jen některé, bude odmítnut.

Jediná alternativa k tomuto imperiálnímu vyprávění o kolektivní spáse je ta federální, která by umožnila přemístit část lidí na menší, úspornější a nově postavenou loď. To je velmi riskantní záchranná operace, zvláště za podmínek silných bouří.

Ale kromě toho neexistuje žádná jiná možnost, než že by všichni šli se starou lodí ke dnu. A v současnosti se zdá, že většina je ochotna tuto šanci na záchranu odmítnout způsobem, který činí kolektivní zánik téměř nevyhnutelným.

