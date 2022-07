Ironicky, Trump volal ve Washington po "obnovenií pořádku"

Trump při své první návštěvě Washingtonu od svého odchodu z funkce obvinil demokraty z obrovské zločinnosti v USA



Amerika na prvním místě, ironie na posledním. Donald Trump, bývalý americký prezident obviněný z pokusu o státní převrat, při němž došlo k násilným útokům proti policii, se v úterý vrátil do Washingtonu s výzvou k dodržování zákonů a pořádku, aby se policii dostalo "respektu, který si zaslouží".



Trump promluvil v luxusním hotelu vzdáleném necelé dva kilometry od amerického Kapitolu, kde před 18 měsíci jeho příznivci zuřivě útočili na orgány činné v trestním řízení ve snaze zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020. Byla to jeho první návštěva hlavního města země od chvíle, kdy odmítl inauguraci Joea Bidena a odletěl na Floridu.



Když Trump vystoupil s devadesátiminutovým projevem na summitu pořádaném America First Policy Institute (AFPI), pravicovým thinktankem, který založilbývalí zaměstnanci jeho Bílého domu, ozývalo se skandování "Ještě čtyři roky!". Necelý týden poté, co kongresový výbor pro vyšetřování 6. ledna 2021 podrobně popsal 187 minut, v nichž se Trump rozhodl nezastavit smrtící vzpouru, se Trump snažil obvinit demokraty z toho, co označil za bující zločinnost.



"Není vyšší priority než vyčistit naše ulice, kontrolovat naše hranice, zastavit příliv drog a rychle obnovit právo a pořádek v Americe," řekl za potlesku.



Trump si postěžoval: "Už se nerespektuje zákon a rozhodně neexistuje žádný pořádek. Naše země je nyní žumpou zločinu. Máme krev, smrt a utrpení v měřítku, které bylo kdysi nemyslitelné, a to kvůli snaze Demokratické strany zničit a demontovat orgány činné v trestním řízení v celé Americe. To musí skončit a musí to skončit hned."



Ve svém typickém tmavém obleku, bílé košili a červené kravatě Trump dále podrobně citoval jednotlivé případy vražd a tvrdil, že policie je nespravedlivě očerňována.



"Pokaždé, když něco udělají, mají strach, že je zničí, seberou jim důchod, dostanou pokutu, zavřou je do vězení. Nechte je dělat jejich práci, vraťte jim úctu, kterou si zaslouží.



Dodal: "Protipolicejní narativ radikální levice je naprostá lež. Říkejme mu 'velká lež'. Slyšeli jste už někdy tento výraz?"



Podle oficiálních údajů bylo při obraně amerického Kapitolu zraněno více než 140 policistů Kapitolu a městské policie ve Washingtonu. Důstojnice Caroline Edwardsová řekla výboru 6. ledna: "Klouzala jsem v krvi lidí. Chytala jsem lidi, když padali. Byl to masakr, byl to chaos." Ve dnech a týdnech po útoku zemřelo pět policistů, kteří 6. ledna sloužili v Kapitolu.



Biden v pondělí uvedl: "Nemůžete být pro povstání a pro policii, Nemůžete být pro povstání a pro demokracii. Nemůžete být pro povstání a proameričtí."



Trump, rodilý Newyorčan, který nyní žije na Floridě, se během svého čtyřletého prezidentství, které někteří přirovnávají k okupační armádě v demokratické baště, ve Washingtonu nikdy necítil úplně dobře: Biden porazil v District of Columbia tohoto republikána v poměru 92 % ku 5 %.



Trumpa bylo po městě vidět jen zřídka a večeřel vždy jen ve steakhousu ve svém hotelu na Pennsylvania Avenue, který byl kdysi centrem Trumpiverse, ale následně byl prodán. Zlaté nápisy, které hlásaly jeho jméno, byly bez obalu odstraněny a nahrazeny nápisy nového majitele, hotelu Waldorf Astoria.



Dvoudenní summit AFPI v hotelu Marriott Marquis Washington však vytvořil bublinu alternativní reality, kde roušky na obličeji a zmínky o 6. lednu byly mizivé a kde byli Trumpovi bývalí funkcionáři oslavováni jako celebrity, hrdinové a mučedníci.



Mark Meadows, bývalý personální šéf Bílého domu, jehož reputaci panel 6. ledna pošramotil, působil bezstarostně, když si povídal, žertoval a pózoval na fotografiích se svými příznivci, zatímco odmítal žádosti o rozhovor. Krátce před Trumpovým hlavním projevem se jeden muž zeptal bývalé poradkyně Bílého domu Kellyanne Conwayové: "Můžu si udělat selfie?"



Shodou okolností byl ve městě také Trumpovi odcizený viceprezident Mike Pence - ale ne na tomto místě, kde by mohli proti němu skandovat. Pence vystoupil na Národní konzervativní studentské konferenci nadace Young America's Foundation.



Jako potenciální soupeř Trumpa v roce 2024 řekl: "Nevím o tom, že by naše hnutí bylo tak rozhádané. Nevím, že bychom se s prezidentem lišili v tématech, ale můžeme se lišit v zaměření.



"Opravdu věřím, že volby jsou o budoucnosti a že je naprosto nezbytné - v době, kdy tolik Američanů trpí, tolik rodin se potýká s problémy -, abychom nepodlehli pokušení ohlížet se zpět."



Minulý týden si výbor 6. ledna vyslechl, jak Penceova ochranka volala rodinným příslušníkům z amerického Kapitolu a obávala se, že se domů nedostanou. V úterý Pence oznámil, že jeho paměti s názvem So Help Me God (K tomu mi dopomáhej Bůh) vyjdou 15. listopadu v nakladatelství Simon & Schuster.



Trumpova akce mezitím nesla charakteristické znaky jeho předvolebních mítinků, včetně hudby Eltona Johna a Franka Sinatry, která burácela z reproduktorů. Byla tam přípravná vystoupení, která Trumpa chválila, a pak Trump déle než hodinu rozvláčně mluvil. Pronesl projev, v němž chrlil fanatismus, brutální útoky a osobní urážky.



Mezi jeho známé cíle patřila "fake news", "šílená" Nancy Pelosiová, bezpečnost hranic, vyšetřování ruského vlivu na jeho prezidentské volby a slyšení 6. ledna. Obhajoval "rychlé soudy" a trest smrti pro obchodníky s drogami a tvrdil, že prezidenti by měli mít možnost povolat národní gardu, aby obnovila pořádek, "aniž by museli čekat na souhlas nějakého guvernéra, který si myslí, že je politicky nekorektní je povolat".



Trump si také vysloužil jeden z největších potlesků dne, když zaútočil na práva transsexuálů a prohlásil: "Neměli bychom dovolit, aby muži hráli v ženských sportech".



Vrátil se také ke svým nepravdivým tvrzením o volebních podvodech, když řekl: "Poprvé jsem kandidoval a vyhrál jsem. Pak jsem kandidoval podruhé a vedl jsem si ještě mnohem lépe". Dav souhlasně jásal a pískal. "Získali jsme další miliony a miliony hlasů ... Možná to budeme muset udělat znovu." Další jásot.



Demokraté se však Trumpovu návratu do Washingtonu vysmívali a upozorňovali na ironii jeho poselství o zákonech a pořádku. Cedric Richmond, vedoucí poradce Národního výboru Demokratické strany, řekl: "Pokud chce Donald Trump mluvit o kriminalitě, měl by vysvětlit, proč podněcoval dav k násilnému útoku na policisty bránící Kapitol nebo proč navrhl masivní škrty v programech komunitní policie nebo proč jeho republikánští spojenci Maga hlasovali proti financování, které posílilo vymahatelnost práva."











