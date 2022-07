Rusku vládne korporace příslušníků bezpečnostního aparátu

27. 7. 2022

čas čtení 2 minuty

Na čem Vladimiru Putinovi záleží nejvíce není ani tak porazit Ukrajinu, jako ukázat celému světu, že Rusko je připraveno vymazat ze země všechna území, která nejsou ochotna bezpodmínečně se podřídit Moskvě. A to se mu do značné míry daří, píše historik bezpečnostních služeb Jurij Felštinskij.

Ničení ukrajinských měst ruskou armádou pod kontrolou zpravodajských služeb a krutost, kterou způsobuje ukrajinskému lidu, je úplným potvrzením této reality.

Ruské vedení plánuje tímto způsobem vyděsit celý svět a donutit ho ke kapitulaci; a argument, že ruská armáda není připravena na velkou válku, tedy připravena na vážné ztráty, je to poslední, co Putina zajímá. Pro něj je naprosto lhostejné, kolik desítek tisíc vojáků Rusko ztrácí.

Z pohledu racionálních lidí je válka šílenství a Putin je šílený. Ale tady je problém: Putin, ruské vedení a ruský lid v jeho současném stavu jsou naprosto iracionální. Byl Hitler blázen? Byl Stalin šílený? Na odpovědi nezáleží, jestliže je podpořily tisíce lidí, tak jako nyní podporují Putina.

Rusko je řízeno korporací bezpečnostních důstojníků, FSB, která se definitivně chopila moci v zemi v roce 2000, když byla schopna dosadit jako prezidenta ředitele FSB Putina. Za posledních 22 let se Putin stal prvním mezi rovnými; jeho moc a autorita jsou neomezené.

Putin a jeho tým zlikvidovali ty, kteří s ním nesouhlasili, a nyní je vedení Ruska monolitické. Kdyby se zítra Putinovi něco stalo a on by zmizel z politické arény, nahradil by ho jiný kolektivní Putin a vše by zůstalo při starém.

Jediné, co by mohlo situaci změnit, je rozpuštění FSB a zavedení zákazu jejího návratu pod jakýmkoli jménem. A ale aby k tomu došlo, Rusko by muselo utrpět vojenskou porážku srovnatelnou s porážkou nacistického Německa v roce 1945.

Válka na Ukrajině je nejlepším příkladem toho, jak iracionální jsou speciální služby Ruska a ruské vedení, které je ve skutečnosti tvořeno jejich zaměstnanci. Zvažte, v jaké dobré pozici bylo Rusko v březnu 2014 a kde se nachází nyní. Ale Moskva šla do války a obětovala všechno, aby se pokusila svět zastrašit.

Totéž ale udělá každá ruská vláda ovládaná bezpečnostními službami bez ohledu na Putina, i když chtějí Rusové nebo lidé ze Západu věřit opaku. Rusko nikdy nebylo demokracií a nemohlo se jí stát ani v roce 1991 - kvůli nadvládě bezpečnostních služeb.

Pouze pokud budou tyto služby konečně poraženy, budou mít Rusko a svět šanci na lepší budoucnost.

Zdroj v ruštině: ZDE

