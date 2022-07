Rekordní vedra a požáry v Evropě

27. 7. 2022

čas čtení 3 minuty

Foto: Hřensko

V Evropě padají teplotní rekordy a rekordy v rozloze spálených ploch



Evropa již v roce 2022 zažila rekordní množství škod způsobených požáry. Kontinent se octl v extrémně - a v některých případech i bezprecedentně - vysokých teplotách.



V červenci zasáhly požáry několik zemí napříč Evropou. Zatímco obyvatelé Londýna byli šokováni, když minulý týden během vlny veder zasáhly požáry desítky nemovitostí, hasiči v Portugalsku, Španělsku, Francii a Řecku bojovali s lesními požáry na desítkách tisíc hektarů.



Tyto požáry jsou součástí letošní rekordní požární sezóny v celé Evropě.





Údaje agentury Effis ukazují, že k 23. červenci bylo v zemích EU vypáleno něco přes 515 000 hektarů půdy (1,27 milionu akrů). To je čtyřikrát více než průměr zaznamenaný od roku 2006 a téměř dvojnásobek předchozího rekordu zaznamenaného v tomto období.

Rozsah těchto požárů je patrný ze satelitních dat poskytnutých společností Planet Labs. Ve francouzském La Teste-de-Buch shořely stovky hektarů lesa, požáry se rozšířily až k oceánu a do okolních měst.



Ve Španělsku zažily venkovské oblasti v Salamance jedny z nejznepokojivějších požárů, které jsou rovněž vidět na satelitních snímcích poskytnutých společností Planet Labs.



Úřady uvedly, že požáry mohly být založeny úmyslně, ačkoli sluncem rozpálené suché zalesněné kopce byly snadno pohlceny, jakmile začaly hořet. Většina Pyrenejského poloostrova zůstává v extrémním riziku požárů poté, co byly od začátku léta zaznamenány dvě vlny veder.



Z analýzy údajů o teplotách od roku 1980, kterou provedla společnost Visual Crossing, komerční poskytovatel údajů o počasí, bylo zjištěno, že v sedmi z 28 evropských hlavních měst, včetně Londýna, Říma a Dublinu, dosáhly teploty v červnu, červenci nebo v obou městech 40letých maxim.



V Londýně byly nejvyšší teploty zaznamenány 19. července. Na letišti Heathrow bylo údajně zaznamenáno 40,2 °C, ale podle mluvčího Meteorologického úřadu zůstává tento údaj předběžný, dokud se "nevyhodnotí místo a zařízení, aby se zajistilo, že ani u jednoho z nich nedošlo k anomáliím". Hodnota 39,8 °C v údajích Visual Crossing stále překonává předchozí červencové maximum Londýna 36,1 °C, kterého bylo poprvé dosaženo v červenci 2019.





Dalších pět hlavních měst, včetně Paříže a Madridu, se dostalo na hranici 0,5 °C předchozích nejvyšších měsíčních teplot.





Vedoucí vědeckého oddělení Meteorologického úřadu, profesor Stephen Belcher, řekl: "Teploty v Evropě jsou velmi vysoké: "Jediný způsob, jak můžeme stabilizovat klima, je dosáhnout čisté nuly... a to brzy."







Zdroj v angličtině ZDE

Ačkoli se mnoha hlavním městům EU zatím podařilo vyhnout se rekordním teplotám letošního léta, jiné oblasti zemí sužují lesní požáry. Rozsah požárů poukazuje na ničivé účinky dlouhodobých abnormálních teplot a sucha bez ohledu na to, zda jsou překonávány teplotní rekordy.Údaje z teplotního záznamu země/oceánu Berkeley Earth ukazují, že v posledních letech došlo k rekordním odchylkám od průměrné globální teploty zaznamenané v letech 1951-1980.V roce 2016 byla globální teplota o 1,05 °C vyšší než tento průměr, což je rekord v údajích, které sahají až do roku 1850. Všech 13 nejvyšších globálních teplot v údajích nastalo od roku 2000.Vědci uvedli, že pokud se nesníží emise, mohla by se ve Spojeném království každé tři roky vyskytnout 40stupňová vedra.