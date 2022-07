Obrovské tantiémy za Dietlovy seriály

20. 7. 2022 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Dostala se k nám informace, že od začátku pandemie dostávají dědici autora českých televizních seriálů z komunismu Jaroslava Dietla od České televize obrovské tantiémy. Zdá se, že Česká televize založila jádro svých programů na neustálém opakování Dietlových komunistických seriálů.







Je to pochopitelné: Na ČT se totiž dívají jen důchodci, takže jim ČT systematicky nabízí ostalgii.





Co to vlastně vypovídá o české společnosti?







Před časem jsme se pokusili nabídnout České televizi námět na dokument o tom, jak pravidelně přijíždějí na rok do českých rodin a českých škol v rámci jedné systematické akce teenageři ze zahraničí a co to udělá za ten rok s nimi a s jejich českým prostředím. Vystupování z uzavřené domáci společnosti a kontakt s vrstevníky ze zahraničí, to jsme si mysleli, že je velmi závažné téma, které by ČT měla zpracovat.







Ovšem bylo nám řečeno, že ČT žádné pořady o mladých lidech nedělá, protože její divácká obec jsou lidé nad padesát let.





No tak místo toho raději vysílá Dietlovy seriály.















