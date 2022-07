Fabiano se v hodnocení vlhkého vedra mýlí

22. 7. 2022 / Radek Mokrý

čas čtení < 1 minuta













Je to zase fyzika pro technické střední školy a pří r odovědně orientovaná gymnázia. Nějakou náhodou se mi povedlo jedno takové absolvovat. V suchém vzduchu se pot odpařuje daleko lépe a právě ten odpar má chladicí efekt. Zabiják je vlhké vedro.





Co se týče izolací vodovodních trubek, máme je izolované dobře a to odjakživa, protože ten, kdo to nemá, nebude mít po první zimě vodovod žádný. Mráz roztrhá trubky, vodní led má totiž větší objem než kapalná voda.





Na pomoc si vezmu článek ze Seznamu:









Píše se tam "ANALÝZA. V suchém prostředí a s dostatečným přísunem pitné vody zdravý mladý člověk vydrží i teploty vysoko nad 40 °C, pokud je ale hodně vlhko, může ho vedro ohrozit i při mnohem nižších teplotách.