Fukuyama: Trumpův návrat "by vyřešil všechny ruské problémy"

22. 7. 2022

čas čtení 6 minut

Ačkoli Rusko může blufovat se svou novou ofenzívou, pro soudržnost Západu je klíčové, aby Ukrajina znovu dobyla svůj jih – zvláště pokud by se měl vrátit Donald Trump, říká politolog Francis Fukuyama.

Francis Fukuyama je nejlépe známý pro svou knihu "Konec dějin a poslední člověk", kde tvrdí, že liberální demokracie a kapitalismus volného trhu jsou konečným bodem evoluce společnosti.

Na konci června ruské úřady zakázaly americkému politologovi a filozofovi vstup do Ruska. Deutsche Welle s ním hovořila jen pár dní poté, co se stal členem poradního výboru organizace Anti-Corruption Foundation International, kterou nově vytvořil vězněný ruský disident Alexej Navalnyj.

DW: Nyní jste v Rusku na seznamu osob se zákazem vstupu. Jak se cítíte, když jste na tomto seznamu?

Francis Fukuyama: Být na seznamu považuji za čest. Všichni důležití zahraniční kritici Ruska a ruské invaze na Ukrajinu byli zařazeni na seznam a já se vlastně divil, proč jim trvalo tak dlouho, než se ke mně dostali.

Proč jste nedávno vstoupil do správní rady Nadačního fondu proti korupci?

Jsem velkým obdivovatelem Alexeje Navalného, ​​setkal jsem se s ním ve Varšavě v roce 2019. Korupce je velmi velkým problémem v Rusku i po celém světě a jsem velmi rád, že mohu jeho nadaci jakýmkoliv způsobem podpořit.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno řekl s odkazem na válku na Ukrajině: "Teprve jsme začali". Podvádí?

Myslím, že lže, stejně jako v mnoha věcech. Západní vojenští analytici, kteří se zabývali postavením ruských sil, poznamenali, že Rusko právě teď zažívá velmi vážný nedostatek personálu. Ztratilo také možná třetinu všech sil, které původně shromáždilo, aby porazilo Ukrajinu. Odhady ruských obětí jsou nejisté, ale je to možná 20 000 mrtvých a možná 60 000 zraněných. Se zajatci víc. A pro zemi o velikosti Ruska je to do značné míry vojenská katastrofa.

Takže si myslím, že ve skutečnosti, vzhledem k tomu, že Rusové dosáhli jen velmi okrajových zisků za dva měsíce od doby, kdy se začali soustředit na Donbas, nemyslím si, že toho mají v záloze mnoho, a myslím si, že Putin blufuje, když říká, že ani nezačali.

Jaká by podle vás mohla být úspěšná strategie pro Ukrajinu?

Nejrealističtější strategií je v tuto chvíli zaměřit se na jih, znovu otevřít ukrajinský přístup k Černému moři tím, že znovu ovládneme Cherson a další přístavy v Azovském moři. To je důležitější než Donbas. Myslím, že znovudobýt Donbas bude v příštích několika měsících docela obtížné. Ale do konce léta bude na jihu vidět opravdový pokrok. Pro Ukrajinu je opravdu, opravdu důležité obnovit tento přístup, aby mohla obnovit vývoz všech svých zemědělských komodit z černomořských přístavů a ​​prolomit ruskou blokádu Oděsy.

Jak by se situace mohla změnit, kdyby Donald Trump byl znovu zvolen prezidentem USA?

Pokud se Donald Trump v roce 2024 vrátí, vyřeší to všechny problémy Ruska, protože je zjevně odhodlán vytáhnout USA z NATO. Rusko dosáhne svých hlavních cílů jednoduše touto změnou americké politiky. A proto si myslím, že je opravdu důležité, aby Ukrajina v létě udělala určitý pokrok a znovu získala vojenskou sílu, protože jednota na Západě skutečně závisí na tom, aby lidé věřili, že v blízké době existuje vojenské řešení problému.

Pokud budou mít pocit, že prostě čelíme rozšířené patové situaci, která bude trvat navždy, pak si myslím, že se jednota začne lámat a bude více volání po tom, aby se Ukrajina vzdala území, aby zastavila válku.

Jak vidíte Rusko v širší globální perspektivě? Co je to za politický režim?

Víc než cokoli jiného to ve skutečnosti v tomto bodě připomíná nacistické Německo. Jeho jedinou ideologií je jakýsi extrémní nacionalismus, ale ještě méně rozvinutý než ten nacistů. Je to také velmi špatně institucionalizovaný režim. Skutečně se točí kolem jednoho muže, Vladimíra Putina, který ovládá všechny hlavní páky moci.

Když to srovnáte s Čínou, jsou velmi, velmi odlišné. Čína má velkou komunistickou stranu s 90 miliony členů, má hodně vnitřní disciplíny. V případě Ruska takový druh institucionalizace nemáte.

Takže si nemyslím, že je to stabilní režim. Nemyslím si, že má jasnou ideologii, kterou může projektovat navenek. Myslím, že lidé, kteří se k tomu připojují, jsou prostě lidé, kteří z různých důvodů nemají rádi Západ.

Máte po 30 letech aktualizaci svého pojetí konce dějin?

Jsme v jiné situaci, než jsme byli před 30 lety, kdy došlo v posledních několika letech k neúspěchům demokracií, včetně Spojených států a Indie a dalších velkých demokratických zemí. Ale vývoj dějin nebyl nikdy lineární. Ve 30. letech jsme měli obrovské neúspěchy, které jsme přežili. Měli jsme další sadu neúspěchů v 70. letech s ropnou krizí a inflací v mnoha částech světa. Takže myšlenka historického pokroku není mrtvá.

Někdy máte neúspěchy, ale základní instituce a myšlenky jsou silné a přežily po velmi dlouhou dobu a já očekávám, že přežijí i nadále.

Zastiňuje válka na Ukrajině a další palčivé politické krize globálnější a nebezpečnější klimatickou krizi?

Je zřejmé, že krátkodobé energetické potřeby vedly k oživení fosilních paliv a zpomalily pokrok směrem ke snižování uhlíkových emisí. Jde ale o dočasný neúspěch. A myslím, že je třeba se vypořádat s oběma těmito problémy, není to volba jednoho nebo druhého. Opravdu je budete muset brát oba vážně.

Klimatická krize se však pomalu rozvíjí a bude s námi i pro další generace. A tak si nemyslím, že skutečnost, že se teď vracíme zpět, je nutně konečná pozice, ve které skončíme.

Zdroj v angličtině: ZDE

