Český průmysl a selhání Fialovy vlády

8. 6. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

V nedělních Otázkách V. Moravce byl Radek Špicar za průmysl, Ivan Bartoš za vládu a Karel Havlíček za opozici. Jako obvykle velkou část pořadu zabralo zbytečné a těžko srozumitelné hádání se politiků, naopak pan Špicar dostal jen malý prostor. Přesto jsme od něj mohli slyšet zásadní sdělení: před 4 měsíci ministr průmyslu slíbil, že rozjede konkrétní program pomoci pro firmy, ale nic se nestalo, ani žádný jasný plán prý není na stole. Přitom podle Špicara třeba české sklárny jsou na to už velmi špatně a některé propouštějí lidi.

Špicar apeloval na to, že další 4 měsíce už nelze čekat. Nedostal žádnou konkrétní odpověď kromě typického politického ptydepe, v němž se k mému úžasu naučil vynikat i šéf pirátů Bartoš. Pokud jde o vystoupení pana Havlíčka, bylo obtížné, jako obvykle, vyznat se v tom, co vlastně míní vážně a co je jen opoziční rétorika. V každém případě nepřinesl nic, co by bylo pro mne překvapivé.

Vrcholem Bartošova vystoupení byla reakce na tlak moderátora, který vicepremiérovi připomínal úspěšnou kampaň pirátů z roku 2017, kdy hlásali protikorupční elán (tehdy jezdili po republice s autobusem pomalovaným politiky napříč spektrem – nad obrázkem pana Sobotky bylo napsáno např. OKD, nad obrázkem pana Kalouska hazard). Bartoš na to reagoval tím, že to je minulost, že dnes piráti pracují ve vládě a že odpovídají jen za své návrhy a své skutky. V roce 2017 ve sněmovních volbách dosáhli piráti téměř na 11%, nyní mají kolem 5%. To tvrzení, že pracují ve vládě, mi hodně připomíná argument socialistů, když jim během jejich vládnutí s Babišem někdo připomínal, že ztrácejí preference.

Zajímavé bylo také tvrzení šéfa pirátů, že manažeři ČEZu by se měli vzdát dobrovolně části svých odměn, že člověk přece chodí do práce ne jen pro peníze, ale i potřeby dělat tu práci, a také zmínka přes ujišťování, že on situaci zvládne, o tom, že jeho platby za plyn vzrostly ze dvou tisíc na sedm tisíc, a co si pak prý počnou chudí lidé – ano, to už bylo trošku na hranici opoziční role, jež by podle mne pirátům slušela, mohli by se v ní také vrátit k realistickému pohledu na svět a opustit utopický socialismus vládních pozic.

Vrátím se ale k tomu podstatnému: pravicová vláda, která má mít k byznysu blízko a která má vynikat svým důrazem na schopnost a profesionalitu, čelí ústy pana Špicara veřejnému a velmi vážnému obvinění z naprosté neschopnosti v kritické době pro český průmysl a českou společnost. Kromě toho považuji za důležité zdůraznit, že rozdělování společnosti na „lidi“ a „firmy“, jak to udělal ve zmíněném pořadu pan Bartoš, má smysl pouze v krizovém scénáři, kdy bude nutné zajistit základní teplo a stav „mám práci“ bude prostě luxus. Jinak ale třeba za současných okolností nelze lidi a firmy oddělit: jakmile zkrachují firmy, lidi přijdou o práci, rozpočet o daně, ale také zdravotnictví a důchodový a sociální systém o zdroje.

