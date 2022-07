Sociální situace v Rusku se může vyostřit již v srpnu

20. 7. 2022

čas čtení 1 minuta

Klíčovým ukazatelem toho, jak se ruské ekonomice skutečně daří pod sankcemi, je to, že ruští pracovníci chodí na sociální sítě, aby hlásili, že firmy, soukromé i státní, neplatí svým zaměstnancům včas ve více než polovině oblastí Ruské federace, krajů a republik. Čeká se další zhoršení, varují ekonomové. Klíčovým ukazatelem toho, jak se ruské ekonomice skutečně daří pod sankcemi, je to, že ruští pracovníci chodí na sociální sítě, aby hlásili, že firmy, soukromé i státní, neplatí svým zaměstnancům včas ve více než polovině oblastí Ruské federace, krajů a republik. Čeká se další zhoršení, varují ekonomové.

Ruská vláda připouští, že nedoplatky na mzdách nyní dosahují 889 milionů rublů, ale pracovníci, analytici a ekonomové tvrdí, že toto číslo je přinejmenším několikanásobné a v některých odvětvích poškozuje pracovníky plošně, i když v jiných mnohé neovlivňuje.

Důvodem, proč jsou tyto nedoplatky průvodním jevem problémů, je to, že nevznikají ani tak v důsledku problémů konkrétní firmy nebo sektoru, ale spíše jako součást obecnějšího programu řízeného ruskou vládou, jehož cílem je udržet hlášenou nezaměstnanost na nízké úrovni tím, že společnosti budou dál uvádět pracovníky jako zaměstnané, i když jsou ve skutečnosti bez práce.

Ale tato taktika bude fungovat jen po určitou dobu. Na jedné straně dělníci nyní zahlcují soudy žalobami proti společnostem, které jim nezaplatily to, co si vydělali, což vytváří situaci, kdy se problém dostává do popředí - a do toho, co se děje, je zapletena vláda.

A na druhé straně mnoho firem již tuto taktiku nemůže používat, a proto propouštějí. Předpokládá se, že počet pracovních míst v Rusku do konce roku 2022 klesne o dva miliony a nezaměstnanost pravděpodobně vzroste ze 4 % na 8 % nebo ještě více. To jsou celková čísla, kdežto v některých regionech je absence pracovních míst na úrovni deprese.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

