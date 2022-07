Proč Německo brutálně přehodnocuje odkaz Angely Merkelové?

20. 7. 2022

Německá exkancléřka byla kdysi chválena jako vedoucí postava na světové scéně. Její appeasement vůči Číně a Rusku se může ukázat jako největší chyba za 16 let u moci, upozorňuje Oliver Moody. Německá exkancléřka byla kdysi chválena jako vedoucí postava na světové scéně. Její appeasement vůči Číně a Rusku se může ukázat jako největší chyba za 16 let u moci,

Před rokem odletěla Angela Merkelová domů z Washingtonu s tím, co považovala za diplomatický triumf, kterým korunovala své kancléřství.

USA souhlasily s dokončením projektu Nord Stream 2, kontroverzního plynovodu z Ruska do Německa, který oslabil Ukrajinu v jejím sporu s Vladimirem Putinem.

Merkelová na oplátku slíbila, že bude financovat zelenou energetickou infrastrukturu na Ukrajině a bude prosazovat sankce vůči Rusku, pokud se odváží použít plyn jako "zbraň" k šikanování Kyjeva.

O několik měsíců později odešla z úřadu s takovým hodnocením, jaké je běžně spojováno se subtropickou diktaturou. Když byli požádáni, aby zhodnotili jejích 16 let u moci, 80 % voličů odpovědělo, že byla dobrá. Ještě na začátku února, po třech měsících mimo veřejnost, zůstala nejpopulárnější politickou osobností v zemi.

"Bylo to 15 let růstu a rostoucí prosperity," řekl Nikolaus Blome, životopisec Merkelové a zkušený politický novinář v Berlíně. "Lidé do ní vložili obrovskou důvěru. Myslím, že mnoho z nich se poznalo v jejích vlastnostech nebo v tom, jak se k věcem postavila."

Dnes je velká část odkazu Merkelové v troskách. Ukrajina bojuje o přežití pod náporem ruského dělostřelectva. Nord Stream 2 je fakticky mrtvý. Rusko obrátilo svou energetickou páku nikoli proti Kyjevu, ale proti Německu a Evropě, čímž hrozí jedna z nejhorších ekonomických krizí země od 2. světové války.

Merkelová byla léta velebena jako lídryně svobodného světa, říká Andreas Fulda, německý politolog z Nottinghamské univerzity. "Teď, když odstoupila, pohled se změnil téměř o 180 stupňů."

Konec jedné éry

Putinova invaze na Ukrajinu byla katalyzátorem pro nové hodnocení doby Merkelové jako kancléřky. Přehodnocení už dalece přesáhlo její přístup ke Kremlu. V posledních týdnech ji také němečtí komentátoři připsali odpovědnost za hroutící se vojenské kapacity země, zadrhnutí domácích reforem, uklidňování Pekingu, pomalost při vypořádání se s klimatickými změnami a především její energetickou politiku - rychlé stažení podpory jaderné energie kvůli a neschopnost připravit se na budoucnost bez ruského plynu.

Přesto debata o tom, co Merkelová udělala nebo neudělala jako kancléřka, zakrývá některé nepříjemné otázky o samotném moderním Německu.

Až na několik pozoruhodných výjimek, jako byla migrační krize v roce 2015, měla kancléřka tendenci jít cestou nejmenšího odporu a nechala se vést svými poradci, zájmy korporací, požadavky svých koaličních vlád, tiskem a téměř každodenními průzkumy veřejného mínění.

Někdy ji to vedlo k tomu, aby jednala proti svému lepšímu úsudku. Minulý měsíc ve svém jediném dlouhém rozhovoru od doby, kdy opustila úřad, řekla sedmašedesátiletá Merkelová publiku v přeplněném berlínském divadle, že si nikdy nedělala žádné iluze o ruském prezidentovi nebo jeho ochotě uchýlit se k agresi. Řekla také, že ve skutečnosti nevěřila ve Wandel durch Händel (změna prostřednictvím obchodu), převládající německou filozofii, podle níž autokratické režimy lze vést k liberální demokracii vlivem obchodu.

Spolupracovníci Merkelové popisují její pohled na svět jako znepokojivě ponurý, formovaný hlubokým čtením po staletí chaotické evropské historie. Říká se, že považuje dnešní mezinárodní řád založený na pravidlech za křehkou a nejistou výjimku z normy, která se pod tlakem může rozpadnout.

Jednou z nejtěžších otázek, kterou válka na Ukrajině pro Německo představuje, je, proč se Merkelová tak často cítila neschopná jednat podle těchto instinktů nebo připravit svou zemi na bouře, o kterých se soukromě domnívala, že se k nim schyluje.

Částečnou odpovědí je, že měla poměrně dost krizí, kterým musela čelit: Nepokoje v eurozóně, příliv více než milionu neevropských migrantů, pandemie. Zásadnějším problémem však je, že se často podvolila zakořeněné shodě napříč sférami politiky, obchodu a médií.

Tento konsenzus se nyní začíná drolit, když Němci čelí rostoucí krizi národní identity.

Tři desetiletí předpokladů byla spálena během několika týdnů: Neomezený potenciál dialogu, civilizační efekt obchodních vazeb, stálost globálního bezpečnostního systému podporovaného americkou vojenskou silou, pacifismus německých voličů, nemožnost totální pozemní války mezi evropskými státy, myšlenka Putina jako racionálního mezinárodního partnera. Éra, kterou definovala Merkelová, je pryč.

Tragická hrdinka

"Tehdy se 80 % německé populace přihlásilo k myšlence, že potřebujete dobrý vztah s Ruskem - také novináři," říká Blome. "Ale měli jsme si uvědomit, že jsme tak závislí na jediném dodavateli energie, nebylo to tajemství. Jen se o tom nediskutovalo dostatečně široce. Teď se nám to vrací."

Od odchodu z úřadu se Merkelová obvykle držela zpátky, i když se má za to, že svému nástupci Olafu Scholzovi radí v zákulisí častými telefonáty.

Na otázku, jak strávila první měsíce svého důchodu, odpověděla, že podnikala dlouhé, deštivé procházky po pobřeží Baltského moře a poslouchala audioknihy adaptací Shakespearových tragédií, zejména Macbetha.

Vhodnější volbou mohl být Julius Caesar, ve kterém se pád kdysi nezranitelného vůdce zvrhne v krutou bitvu o jeho odkaz. Stejně jako Marek Antonius i německý komentátor nyní Merkelovou nepřišel chválit, ale pohřbít.

Dokonce i Křesťanskodemokratická unie (CDU), strana, kterou dovedla ke čtyřem volebním vítězstvím v Bundestagu, jí vrazila pár nožů do zad. V lednu její členové zvolili za svého nového vůdce Friedricha Merze, jejího starého pravicového úhlavního rivala. Strana již obrátila některé ze svých politik a vyzvala k tomu, aby tři zbývající německé jaderné elektrárny zůstaly v síti a aby byl ukončen její zákaz frakování.

Přesto mohou být soudy budoucích historiků jemnější a dopadat na širší německou elitu přinejmenším stejně silně, jako na vedení Merkelové.

Téměř před deseti lety, v závěrečné kapitole své biografie Die Zauder-Künstlerin, Blome přemýšlel o tom, co by si o sobě chtěla přečíst v historických knihách.

"Myslím, že se toho moc nezměnilo," řekl. "Stále se bude dívat na Evropu - způsob, jakým nějakým způsobem udržela celou věc pohromadě a držela Německo pohromadě během tří velkých krizí."

"Ale nyní bude celkový verdikt jiný." Myslím, že to bude stále zahrnovat [úspěchy], ale samozřejmě teď bude řada nedostatků, které byly mnohem rychleji a dramatičtěji odhaleny válkou na Ukrajině. Jistě, ona za válku samotnou nemůže, ale ona i její rejstřík patří mezi oběti této války, na kterou nebylo Německo téměř nijak připraveno.

Politika, ne princip

Fulda tvrdí, že nakonec historici posoudí jako nejvýznamnější chybu jejích let u moci jednání Merkelové s Čínou, spíše než s Ruskem.

V roce 2005, když byla ještě lídryní opoziční CDU, vedla kampaň za kancléřství se závazky liberalizovat daňový systém a opustit německý smířlivý, propodnikatelský přístup k Pekingu.

Po těsném vítězství Merkelové nezbylo nic jiného, ​​než vytvořit "velkou koalici" s nejsilnějším soupeřem své strany, středolevými sociálními demokraty.

Nejprve se snažila splnit svůj slib, že se postaví Číně, a v roce 2007 pozvala dalajlámu do Berlína. Nakonec se však tlak na změnu kurzu stal příliš velkým.

"Vidím ji jako trestanou reformátorku, které brzy přistřihli křídla," řekl Fulda, odborník na Čínu. "Když se snažila být zásadová, selhala." Zpočátku byly její myšlenky o reformě, a zejména o daňové reformě, hluboce nepopulární.

"Skoro ji stály volby. Jedním z ponaučení, které si z tohoto debaklu odnesla, je možná to, že zásadovost v určitých politikách je nebezpečná, protože to nemusí vést k volebnímu úspěchu."

V následujících letech Merkelová absolvovala 12 státních návštěv Pekingu, pokaždé s houfem německých podnikatelů v závěsu. Energicky za ně lobovala, dokonce vyvěšovala vlajku za Wirecard, kdysi oblíbeného německého finančního technologického giganta, který se od té doby zhroutil v největším podvodném skandálu v zemi.

Počáteční ekonomická dividenda byla obrovská. Čína předstihla USA jako největšího obchodního partnera Berlína a během 15 let ztrojnásobila svůj podíl na německém exportu. Německo loni nakoupilo z Číny zboží v hodnotě 142 miliard eur a na oplátku prodalo za 104 miliard eur. Každé páté auto prodané v Číně je Volkswagen.

Německá kritika Pekingu v oblasti lidských práv a právního státu byla přinejlepším utlumena. Jeden bývalý hlavní poradce Merkelové tvrdí, že Německo na tyto problémy opakovaně upozorňovalo v zákulisí. Kromě dohody z roku 2018, aby Čína propustila Liou Sia, manželku disidenta Liou Siao-poa, nositele Nobelovy ceny za mír, má Berlín za svou "tichou diplomacii" jen málo hmatatelných zisků.

Na konci roku 2020 Merkelová zprostředkovala sporný investiční pakt mezi Čínou a Evropskou unií v naději na další otevření čínského trhu německým podnikům, oslazený vedlejšími dohodami pro Airbus a Deutsche Telekom.

Veřejnost ji podpořila: Téhož roku, během soumraku Trumpovy éry, průzkum ukázal, že 36 % Němců si myslí, že je důležitější mít dobré vztahy s Čínou než s USA, tradičním garantem německé bezpečnosti a prosperity. Pouze 37 % zastávalo opačný názor.

V sázce jsou miliardy

Nyní ruský útok na Ukrajinu zdůraznil nebezpečí přílišného spoléhání se na jediného obchodního partnera a zejména na autokracii s nároky na území svých sousedů.

Obavy ze strategických rizik německého hazardu s Čínou se zvětšily.

Nepředvídatelné předpisy Pekingu, porušování práv duševního vlastnictví, tvrdá doktrína nulového COVIDu a zhoršující se image na Západě značně znepříjemnily život mnoha německým podnikům, které si v zemi vytvořily předmostí. Kdysi lukrativní trh se stal impozantním a potenciálně nepřátelským konkurentem.

Rozmotání tohoto ekonomického zádrhele však bude ještě těžší než odstavení Německa od ruského plynu. Fulda odhaduje, že až 200 miliard eur německých investic v Číně by mohlo být zadrženo jako výkupné v případě jakéhokoli politického sporu.

Průzkum v březnu zjistil, že 46 % německých výrobců závisí na Číně alespoň v části svých dodavatelských řetězců. Nic neilustruje dilema tak ostře jako německá honba za čistou energií: Peking nyní dominuje trhu solárních a větrných technologií do takové míry, že přechod k zelené energetice bude bez čínských komponent prakticky nemožný.

Fulda říká, že Merkelová fakticky svázala ruce svým nástupcům, včetně Annaleny Baerbockové, ministryně zahraničí Zelených, jejíž instinkty vůči Číně jsou mnohem více jestřábí.

"Pokud bude Baerbocková argumentovat oddělením nebo asertivnější čínskou politikou, budou tyto společnosti drženy jako rukojmí nebo budou vystaveny ekonomickému nátlaku," tvrdí. "To bude bránit veškerému úsilí německé vlády prosadit se proti Číně."

Je "neodpustitelné", že Merkelová neudělala více, aby jednala na základě vlastního pesimismu ohledně šancí na přežití liberální demokracie, dodává Fulda. "Bála se Číny a měla obavy z vývoje v USA. Ale ve skutečnosti svůj pesimistický pohled na svět německé veřejnosti nesdělila," myslí si Fulda. "Mohla veřejnost připravit na těžké časy, ale neudělala to."

