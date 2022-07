Kremlem podporovaný separatismus se může obrátit proti Rusku

20. 7. 2022

čas čtení 3 minuty

Pokud by Moskva přijala zákon, který by jí umožnil absorbovat části jiného státu na základě hlasování samotných obyvatel těchto částí a nikoli na základě dohody s příslušným státem, jehož jsou součástí, nebo na základě jejich prohlášení nezávislosti na tomto státě, takový zákon by mohl být použit proti Rusku, píše Sergej Bajmuchametov. Pokud by Moskva přijala zákon, který by jí umožnil absorbovat části jiného státu na základě hlasování samotných obyvatel těchto částí a nikoli na základě dohody s příslušným státem, jehož jsou součástí, nebo na základě jejich prohlášení nezávislosti na tomto státě, takový zákon by mohl být použit proti Rusku,

Některé destruktivní elementy v nějakém subjektu federace by mohly použít tyto formulace a vyhlásit (v rozporu se zákony Ruské federace) referendum o nezávislosti a zároveň o připojení řekněme k Dánsku, případně s právem vnitřní autonomie, jako mají Faerské ostrovy a Grónsko.

Toto riziko vysvětluje, proč se Moskva vyhýbala jakýmkoli takovým krokům a také proč je situace Jižní Osetie z pohledu Moskvy velmi odlišná od situace LNR, DNR nebo jiných částí Ukrajiny.

Po referendu na Krymu v roce 2014 se mnoho ruských úředníků a obyčejných občanů rozzuřilo, že Západ nepřijal toto rozhodnutí krymského lidu, a stěžovali si, že podléhají "dvojím standardům". Koneckonců, řekli: "Proč uznáváte Kosovo, ale ne Krym?"

Ale oba případy jsou velmi odlišné. Kosovo se po vyhlášení nezávislosti stalo nezávislým státem a neplánovalo se připojit k jinému státu. Naproti tomu Krym nevyhlásil svou nezávislost, ale jednoduše hlasoval pro přechod z jednoho státu do druhého, což je akt, který je z hlediska mezinárodního práva velmi odlišný.

Nejen mezinárodní právo, ale i ruské právo, jak je stanoveno v ústavním zákoně z prosince 2011, vyžaduje, aby takové přesuny byly schváleny vládami obou zúčastněných zemí. Protože se to Ukrajina nechystala udělat, Rusko nakonec zaujalo jiný postoj a naléhalo, aby ho ostatní respektovali.

28. února 2014 bylo v Dumě navrženo opatření, které upřesňovalo, že když není možná dohoda mezi státy zúčastněnými na takovém převodu území, je možné "přijmout do rámce Ruské federace část cizího státu na základě referenda obyvatel této části". Když se ale uznalo, že by taková deklarace mohla být použita proti Ruské federaci, tento návrh zákona byl den po referendu na Krymu "v tichosti stažen". V důsledku toho Rusko nepřijalo právní princip, který by nyní mohl být použit v případě jiných částí Ukrajiny. Jakákoli anexe by nespočívala na ruském právu.

Moskva plánuje pokračovat v referendech v DNR a LNR a možná i v dalších částech Ukrajiny, ale bude tak činit bez právního základu, který mnozí předpokládají, že má. Půjde jednoduše o akt vyplývající ze síly nebo vyžadující, aby Moskva trvala na tom, že Ukrajina již není státem, se kterým by se ruská vláda mohla dohodnout.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0